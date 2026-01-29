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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 чер, 2026 19:34
vt313 написав:
Це виглядає так. Люди пишуть правильний запит, отримують грант.
Виконують всі формальності.
Але наукою при цьому не займаються.
Ви не праві. Результат отримується, але не видається весь за 1 грант, а ділиться на 3-5...
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Додано: Нед 07 чер, 2026 19:37
ЛАД написав:
Я не знаю
, что конкретно имеет ввиду xйлo под денацификацией.
В Германии проводилась серьёзная денацификация.
Тобто, хужєнєбудєт?
Денацифікація — це комплекс заходів, які союзники (США, Велика Британія, Франція та СРСР) здійснювали з 1945 року, щоб усунути нацистську ідеологію, ліквідувати структури Третього рейху та притягнути винних до відповідальності. Вона охоплювала політику, право, освіту, культуру, економіку та суспільне життя.
Скажіть що саме з цього переліку xйлo хотіло провести в нас?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 19:38
Дюрі-бачі написав: vt313 написав:
Це виглядає так. Люди пишуть правильний запит, отримують грант.
Виконують всі формальності.
Але наукою при цьому не займаються.
Ви не праві. Результат отримується, але не видається весь за 1 грант, а ділиться на 3-5...
Не спорю, може так і є.
Я про допис
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А мені подобається в цій галузі: заробляти достатньо для мене при мінімальних зусиллях.
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Гранти видаються щоб підтримати людей які важко працюють при низькому доході
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Додано: Нед 07 чер, 2026 20:29
Дюрі-бачі написав: vt313 написав:
Це виглядає так. Люди пишуть правильний запит, отримують грант.
Виконують всі формальності.
Але наукою при цьому не займаються.
Ви не праві. Результат отримується, але не видається весь за 1 грант, а ділиться на 3-5...
Ті ж яйця по 17 грн., тільки в профіль
Гранти є різні, мій приятель полюбляв взагалі без зобов'язань.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 20:29
ЛАД написав:
Я, когда говорил о "больше 50%", имел ввиду более общие вопросы, касающиеся управления экономикой.
Так і я мав більш загальні претензії, але Будівельник почав питати про особисте.
ИМХО тільки при Ющенку 2007-08 р. влада хоч трохи виконувала свої соціальні функції, але категорично недостатньо, якщо порівнювати із владою тієї ж Польщі.
Я чудово розумію, що наш сусід суттєво ускладнював життя нашій владі, але ИМХО внутрішня корупція і неефективність шкодила ще більше
Ой+ написав:
Гранти є різні, мій приятель полюбляв взагалі без зобов'язань.
Ніколи в житті не приймав участі в грантах без зобов'язань. Мінімум мала бути якась поїздка з виступами
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