Глобальний рівень сприйняття корупції знизився до 42 балів зі 100 можливих, що стало першим погіршенням більш ніж за десять років. Найменш корумпованою країною світу визнали Данію.
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Рейтинг найменш корумпованих країн
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 15:43
Рейтинг найменш корумпованих країн
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Рейтинг найменш корумпованих країн
Додано: Нед 07 чер, 2026 15:57
Re: Рейтинг найменш корумпованих країн
Щось недооцінили вони Трампа...
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