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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18062180631806418065>
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 18:10

Трохи новин російської мобілізації:
За 1 квартал 2026 року було виплачено 71216 бонусів за підписання контракту, це приблизно 800 контрактів на день. Рік тому було 89601 виплат за 1 квартал, тобто рік у рік набір контрактників у ЗС РФ упав приблизно на 20%.


За цей же період Генштаб України озвучив цифру завданих втрат майже 90 тис.
Цікаво було б дізнатися, наскільки наш набір покриває втрати.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 18:29

літає

  pesikot написав:Пройде пара днів і знов прийде Schmit і почне запитувати "а де Фламінго ?" ...

Сьогодні він мовчить ... )

літає
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 19:53

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:По-моему, это тот случай, когда вместе с водой выплеснули ребёнка.
Военная приёмка имела много недостатков, но обеспечивала достаточно высокое качество продукции. Во всяком случае, заметно выше гражданской и уж точно не допускались "неякісно припаяні компоненти".

Не погоджуюся. Якість і раніше не блищала. Історії з мінометами в 15му памятаєте?
А зараз принаймні швидкість є.
Тут скоріш загальна проблема корупції - якщо є потрібні знайомства - то можна гнати сумнівну якість.
Я не знаю, была ли военная приёмка в 2015.
Это у меня воспоминания о военной приёмке ещё в советские времена. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 20:00

  vt313 написав:.........
Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.

Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше.
Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?

Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.

Зачем "вибирати країну"?
Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш.
Не смешно будет сравнивать?
Можно проще - що було (1991) і що стало (2021).
И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 20:03

  sashaqbl написав:Трохи новин російської мобілізації:
За 1 квартал 2026 року було виплачено 71216 бонусів за підписання контракту, це приблизно 800 контрактів на день. Рік тому було 89601 виплат за 1 квартал, тобто рік у рік набір контрактників у ЗС РФ упав приблизно на 20%.

.........
Можно ссылку?
Гугл, как часто, не находит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 20:25

  pesikot написав:Пройде пара днів і знов прийде Schmit і почне запитувати "а де Фламінго ?" ...

Сьогодні він мовчить ... )


Я й досі запитую, а де "211 вже виготовлено, +1 щодня, +7 щодня з жовтня", про що нам навішали у серпні 2025?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 20:25

  ЛАД написав:Можно проще - що було (1991) і що стало (2021).
И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?

Нові заводи одразу з координатами виписувати для зручності чи як? :mrgreen:
До речі, ми з паном Будівельником вже про них казали, причому саме у дискусіях з вами. Але ж ви як завжди полюбляєте через певний час "знову по колу", наче нічого не було. То нехай ті понад 25 нових заводів мирно собі працюють, а ви і далі робіть вигляд, що їх немає.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 20:46

  fler написав:
  ЛАД написав:Можно проще - що було (1991) і що стало (2021).
И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?

Нові заводи одразу з координатами виписувати для зручності чи як? :mrgreen:
До речі, ми з паном Будівельником вже про них казали, причому саме у дискусіях з вами. Але ж ви як завжди полюбляєте через певний час "знову по колу", наче нічого не було. То нехай ті понад 25 нових заводів мирно собі працюють, а ви і далі робіть вигляд, що їх немає.

Та пусть работают - кто ж им не дает? - проблема с теми "заводами" - "ноу хау" в них - ровно 0: по чужим чертежам чужие провода в жгуты скрутили - и назад отдали.
Это хорошо, что кто-то решил, что экономия на ФОТ покрывает коррупционные риски. Но что будет - если ЗП вдруго догонит европейские? - что помешает завод назад увезти? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 20:50

  ЛАД написав:
  vt313 написав:.........
Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.

Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше.
Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?

Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.

Зачем "вибирати країну"?
Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш.
Не смешно будет сравнивать?
Можно проще - що було (1991) і що стало (2021).
И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?

новий ФЕД, старий ФЕД... це до війни... ви взагалі знаєте, що виробляв новий ФЕД? ви взагалі знали про його існування? ;)

маслоекстракційні заводи - казав не один раз. знову не бачили?
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 20:52

якщо криза затягується, шукають можливості
Bloomberg: Танкери вимикають свої транспондери, щоб таємно вивозити нафту через Ормузьку протоку
Країни Перської затоки використовують власні судна, щоб вивозити нафту за межі протоки і уникати величезних зборів, які вимагають нечисленні приватні судновласники, готові ризикувати. Уже поза межами протоки нафту перекачують на інші танкери, які везуть сировину покупцям в Азію та інші регіони. Збільшення кількості таких «затемнених» рейсів збіглося в часі з допомогою США, які координують рух суден через водний шлях. Це дозволило уникнути стрибка цін на тлі війни з Іраном, яка спричинила найбільший збій у постачанні нафти в історії.
Shaman
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