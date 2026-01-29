ЛАД написав:Тут Bigor скептически высказывался о Терехове. По проценту доверия украинцев мэр Харькова Игорь Терехов среди политиков уступает только президенту Владимиру Зеленскому — 52% против 61% соответственно. При этом у Терехова самый высокий в списке чистый баланс доверия-недоверия (+32%).
sashaqbl написав:Трохи новин російської мобілізації:
За 1 квартал 2026 року було виплачено 71216 бонусів за підписання контракту, це приблизно 800 контрактів на день. Рік тому було 89601 виплат за 1 квартал, тобто рік у рік набір контрактників у ЗС РФ упав приблизно на 20%.
ЛАД написав:Информатика это всё-таки больше услуги, а не производство. Она позволяет улучшить управление, усовершенствовать техпроцессы, но сама по себе ничего не производит.
Информатика - это не услуги и не производство, а название урока в школе 😁
То, что на бытовом уровне называется информатикой, столь обширно и разнообразно, что целиком ни в одну классификацию не поместится. Если обобщать чуть менее широко, можно с некоторой натяжкой утверждать, что разработка индивидуальных решений - это услуга, а продажа универсальных - товар. Есть ещё и вариант техпроцесса в процессе производства товара.
Опять неточность человеческого языка. В широком значении слова "товар" любая услуга это товар. Я говорил о материальном, физическом продукте. Грубо говоря, то, что можно пощупать. Остальное можно отнести к услугам, что не мешает им быть товаром.
ЛАД написав:Я говорил о материальном, физическом продукте. Грубо говоря, то, что можно пощупать. Остальное можно отнести к услугам, что не мешает им быть товаром.
Ви купуєте (саме купуєте, не замовляєте, щоб хтось написав) готове програмне забезпечення- диск, флешку чи просто установлюєте з інтернету. Хіба це послуга? Це товар. Але пощупать складно. Послуга це те, що споживається в момент її надання.
США стали крупнейшим в мире экспортером нефти, вытеснив давних лидеров - Саудовскую Аравию и Россию и изменив глобальный энергетический ландшафт.
Это событие представляет собой примечательный поворот для США, которые на протяжении десятилетий сильно зависели от западноазиатской нефти.
Энергетическая трансформация США набрала обороты после 2010 года, когда производство из сланцевых нефтяных и газовых месторождений резко выросло, сначала сделав страну крупнейшим в мире производителем природного газа, а затем и крупнейшим производителем нефти.
С февраля 2026 года перебои в экспорте саудовской нефти, вызванные войной ОАЭ-Израиля против Ирана, в сочетании с сокращением российского экспорта из-за украинских ударных беспилотников и санкций США помогли вывести США на первое место среди мировых экспортеров нефти.
Согласно данным отслеживания судов от Vortex, экспорт сырой нефти и топлива из США в мае достиг примерно 10,5 млн баррелей в день, чему способствовало сильное производство и высвобождение из стратегических резервов. Это был третий подряд месяц, когда США занимали первое место среди ведущих мировых экспортеров нефти.