Додано: Чет 11 чер, 2026 15:09

ЛАД написав: ...

Я, вроде, ясно написал, что говорю о тяжпроме. И называл примеры заводов.

Сравнить "що було і що стало", вполне можно - по произведенным станкам, машинам, самолётам и т.д.

Металлургия, пожалуй, единственная отрасль тяжпрома, которая не пришла в упадок в Украине, и достаточно успешно развивалась. Наряду с с/х она являлась основной экспортной отраслью Украины. И я этого никогда не отрицал.

Кроме того, понятно, что любое производство за 30 лет просто обязано модернизироваться, иначе оно в современных условиях безнадёжно устареет. Это происходило и в Союзе - тот же плиточный завод, который я привёл как пример успешной работы, проходил существенную модернизацию и в советские времена.

У нас вместо модернизации заводы резали на металлолом. Или распродавали по дешёвке оборудование. Или просто банкротили.

...Я, вроде, ясно написал, что говорю о тяжпроме. И называл примеры заводов.Сравнить "що було і що стало", вполне можно - по произведенным станкам, машинам, самолётам и т.д.Металлургия, пожалуй, единственная отрасль тяжпрома, которая не пришла в упадок в Украине, и достаточно успешно развивалась. Наряду с с/х она являлась основной экспортной отраслью Украины. И я этого никогда не отрицал.Кроме того, понятно, что любое производство за 30 лет просто обязано модернизироваться, иначе оно в современных условиях безнадёжно устареет. Это происходило и в Союзе - тот же плиточный завод, который я привёл как пример успешной работы, проходил существенную модернизацию и в советские времена.У нас вместо модернизации заводы резали на металлолом. Или распродавали по дешёвке оборудование. Или просто банкротили.

тяжпром гігантизму помер. ХТЗ, який виготовляв 50 т тракторів на весь срср виявився непотрібним в масштабах України, бо надто дорого тягнути всю цю махіну. власне це стосуються й багато чого іншого.ті галузі харчової та легкої промисловості, які розвинулись, особливо, якщо вони не займають по 100 га площі - ЛАД воліє не помічати. Польща до речі пройшла такий же шлях, що не заважає їм себе непогано почуватись.а чого порізали заводи на брухт - випадки через неефективність - ЛАД даже чути не хоче. що там з ХЗТД чи Серп та молот - де саме ви доклали руки до розвитку цих "ефективних" підприємтсв?та й держава - не надто ефективний власникпродати іноземцям? ЛАДи дружно кричать - НІ!!! чого ми землю досі іноземцям не продаємо? а потім дивуються - а чого виробництво не розвивається? хто розвив виробництво в КИтаї? іноземці, Захід точніше.а ще ЛАД - а чого така електроенергія дорога для промисловості? бо хтось має платити за населення? а де ж наша промисловість? всі ці причинно-наслідкові зв'язки ЛАД воліє не помічати, щоб не вийти на те, що промисловість загинається через фактори, які ЛАД підтримуєякщо констатувати факт - то так, промвиробництво падає. але щоб воно розвивалося треба дещо робити, а не розповідати - всьо пропало...