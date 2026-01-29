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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18072180731807418075
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 21:18

  Schmit написав:
  Hotab написав:Шмідт і сюди приніс свою хворобливу ненависть до ЗЕ. «Війни» мало.

У світі не існує безпричинних явищ, як-от і наша війна.

Та пофіг кого ти там бачиш причиною. Мова про те щоб ти «гадив» в одному місці, тут. Оті всі при*** «скоро ці 3 міста будуть окуповані», і оте все про ЗЕ. А валютна гілка взагалі свята.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 21:20

  flyman написав:
  ЛАД написав:..........
А с этим: "Зараз абсолютно скривлена економіка, але всі ці дисбаланси вилізуть як що доживем до миру, - согласен.

а то нічого, що "дотують бізнес низькою зарплатою"
А это делает не государство, а сам бизнес.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 21:24

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Ні, з виступу Міністра Економіки України пана Пинзенека в приблизно 1993 році на трибуні Верховної Ради України.
Він пояснював, що цукрові заводи з продуктивністю в 5 млн/тонн в рік, які залишились ПІСЛЯ СОВКА і їх економічна доцільність розраховувалась виходячи з внутрішніх цін совка на цукор/нафту, а тепер педерація ПРОДАЄ Україні Нафту по світовій ціні, а цукор купує по ціні тросникового, тому Україні ВИГІДНІШЕ ЗАКРИТИ заводи з ПРОДУКТИВНІСТЮ в 3 млн тонн і залишити тільки новіші, які випускають 2 млн тонн для внутрішнього споживання.
Про шахту/елоектроенергію - звідти ж.
В 1993 наши политики много чего болтали.
Надо же было как-то оправдываться за ту "хорошую жизнь" и "вторую Францию". :mrgreen:
В тебе і зараз язик що помело, особливо класно йому вдається вигрібати з кутків москальську пропоганду..
А от те що
а - москалі виключили цукор з Зони вільної торгівлі між нами і педерацією і це привело до занепаду цукрової галузі на 70%... тобі підтвердили пять повідомлень вище...
То що- буратіно також політик який хотів примазатись
ПС
А перевірити цифри які наводив Міністр Економіки - можна завжди..
от тільки любителю совка зовсім не хочеться знати цифри які доводять що це 3,14дерація почала заганяти Україну в 3,14дераційне стойло , а не Україна винувата бо російськ почала щемити....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 21:43

А нафта знову нижче 90, вже 88,8
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 22:05

ВАШИНГТОН, 11 июня (Reuters) - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что хочет взять под контроль иранский нефтяной инфраструктурный центр остров Харг, но не уверен, что у американцев хватит выдержки для серьезной эскалации войны.
«Я всегда отдавал предпочтение острову Харг… я бы выбрал именно его. Не знаю, хватит ли у Америки на это сил», — сказал он в интервью телеканалу Fox News
........В четверг США и Иран второй день подряд обменивались воздушными ударами, что привело к обострению боевых действий и подорвало перспективы скорейшего окончания войны.
Трамп заявил, что США снова будут атаковать Иран с усилением ударов, но он предпочел бы не наносить удары по мостам и электростанциям.
«Сегодня ночью будут новые бомбардировки. Они будут масштабнее, мощнее», — сказал он в программе «Fox & Friends».
Несмотря на планы новых ударов, Трамп заявил, что США по-прежнему ведут переговоры с Ираном о достижении соглашения.
........Иранские источники и западные официальные лица заявили, что непрямые американо-иранские переговоры по предварительному мирному соглашению активизировались.
........«Всё это — безумие, — сказал Трамп. — Они действительно покорились. Просто ещё не осознают этого».
https://www.reuters.com/world/middle-east/trump-tells-fox-news-hed-like-take-irans-kharg-island-2026-06-11/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 22:10

  budivelnik написав:.........
а - москалі виключили цукор з Зони вільної торгівлі між нами і педерацією і це привело до занепаду цукрової галузі на 70%... тобі підтвердили пять повідомлень вище...
........

А вот такие умники, как вы, велись на обещания "второй Франции".
А много позже Кучма признался, что мы думали, что будем продавать свою продукцию по мировым ценам, а покупать российскую по тем, которые были в Союзе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А вот такие умники, как вы, велись на обещания "второй Франции".
Це такі совки як ти велись 70 років на комуністичну брехню...
Я з 1991 року - мав кооператив, а з 1997 року став ФОП
І поки ти розповідав про те що в тебе пенсія мала і перед педерацією треба стояти на колінах... я просто ставив на коліна таких совків як ти і робив це ВИКЛЮЧНО через ЕКОНОМІКУ
Тому тепер ти мрієш про протухшу курку яку викинуть по знижці і вивчаєш ціни в аптеках... а мене по барабану ЦІНА.... І різниця віку між нами якихось 10 років....
Я жив - ти мучився...

То хто з нас виграв і хто програв?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 23:22

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А вот такие умники, как вы, велись на обещания "второй Франции".
Це такі совки як ти велись 70 років на комуністичну брехню...
Я з 1991 року - мав кооператив, а з 1997 року став ФОП
І поки ти розповідав про те що в тебе пенсія мала і перед педерацією треба стояти на колінах... я просто ставив на коліна таких совків як ти і робив це ВИКЛЮЧНО через ЕКОНОМІКУ
Тому тепер ти мрієш про протухшу курку яку викинуть по знижці і вивчаєш ціни в аптеках... а мене по барабану ЦІНА.... І різниця віку між нами якихось 10 років....
Я жив - ти мучився...

То хто з нас виграв і хто програв?

Удивительно, откуда столько хамства в сочетании с тупостью.
Ни в 1991, ни в 1997 я ещё и не думал о пенсии. А в те годы мне приходилось кормить семью.
И я не мучился.
А на коліна перед владельцем алкоточки я не становился и не собираюсь.
А у вас уже плохо даже с вашей любимой арифметикой - разница у нас не 10, а 15 лет. Старческое, наверное, - ухудшается мозговая деятельность. Наверное, от избытка злобы и самомнения.
ЛАД
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