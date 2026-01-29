budivelnik написав:Ні, з виступу Міністра Економіки України пана Пинзенека в приблизно 1993 році на трибуні Верховної Ради України. Він пояснював, що цукрові заводи з продуктивністю в 5 млн/тонн в рік, які залишились ПІСЛЯ СОВКА і їх економічна доцільність розраховувалась виходячи з внутрішніх цін совка на цукор/нафту, а тепер педерація ПРОДАЄ Україні Нафту по світовій ціні, а цукор купує по ціні тросникового, тому Україні ВИГІДНІШЕ ЗАКРИТИ заводи з ПРОДУКТИВНІСТЮ в 3 млн тонн і залишити тільки новіші, які випускають 2 млн тонн для внутрішнього споживання. Про шахту/елоектроенергію - звідти ж.
В 1993 наши политики много чего болтали. Надо же было как-то оправдываться за ту "хорошую жизнь" и "вторую Францию".
В тебе і зараз язик що помело, особливо класно йому вдається вигрібати з кутків москальську пропоганду.. А от те що а - москалі виключили цукор з Зони вільної торгівлі між нами і педерацією і це привело до занепаду цукрової галузі на 70%... тобі підтвердили пять повідомлень вище... То що- буратіно також політик який хотів примазатись ПС А перевірити цифри які наводив Міністр Економіки - можна завжди.. от тільки любителю совка зовсім не хочеться знати цифри які доводять що це 3,14дерація почала заганяти Україну в 3,14дераційне стойло , а не Україна винувата бо російськ почала щемити....
ВАШИНГТОН, 11 июня (Reuters) - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что хочет взять под контроль иранский нефтяной инфраструктурный центр остров Харг, но не уверен, что у американцев хватит выдержки для серьезной эскалации войны. «Я всегда отдавал предпочтение острову Харг… я бы выбрал именно его. Не знаю, хватит ли у Америки на это сил», — сказал он в интервью телеканалу Fox News ........В четверг США и Иран второй день подряд обменивались воздушными ударами, что привело к обострению боевых действий и подорвало перспективы скорейшего окончания войны. Трамп заявил, что США снова будут атаковать Иран с усилением ударов, но он предпочел бы не наносить удары по мостам и электростанциям. «Сегодня ночью будут новые бомбардировки. Они будут масштабнее, мощнее», — сказал он в программе «Fox & Friends». Несмотря на планы новых ударов, Трамп заявил, что США по-прежнему ведут переговоры с Ираном о достижении соглашения. ........Иранские источники и западные официальные лица заявили, что непрямые американо-иранские переговоры по предварительному мирному соглашению активизировались. ........«Всё это — безумие, — сказал Трамп. — Они действительно покорились. Просто ещё не осознают этого».
budivelnik написав:......... а - москалі виключили цукор з Зони вільної торгівлі між нами і педерацією і це привело до занепаду цукрової галузі на 70%... тобі підтвердили пять повідомлень вище... ........
А вот такие умники, как вы, велись на обещания "второй Франции". А много позже Кучма признался, что мы думали, что будем продавать свою продукцию по мировым ценам, а покупать российскую по тем, которые были в Союзе.
ЛАД написав:А вот такие умники, как вы, велись на обещания "второй Франции".
Це такі совки як ти велись 70 років на комуністичну брехню... Я з 1991 року - мав кооператив, а з 1997 року став ФОП І поки ти розповідав про те що в тебе пенсія мала і перед педерацією треба стояти на колінах... я просто ставив на коліна таких совків як ти і робив це ВИКЛЮЧНО через ЕКОНОМІКУ Тому тепер ти мрієш про протухшу курку яку викинуть по знижці і вивчаєш ціни в аптеках... а мене по барабану ЦІНА.... І різниця віку між нами якихось 10 років.... Я жив - ти мучився...
ЛАД написав:А вот такие умники, как вы, велись на обещания "второй Франции".
Це такі совки як ти велись 70 років на комуністичну брехню... Я з 1991 року - мав кооператив, а з 1997 року став ФОП І поки ти розповідав про те що в тебе пенсія мала і перед педерацією треба стояти на колінах... я просто ставив на коліна таких совків як ти і робив це ВИКЛЮЧНО через ЕКОНОМІКУ Тому тепер ти мрієш про протухшу курку яку викинуть по знижці і вивчаєш ціни в аптеках... а мене по барабану ЦІНА.... І різниця віку між нами якихось 10 років.... Я жив - ти мучився...
То хто з нас виграв і хто програв?
Удивительно, откуда столько хамства в сочетании с тупостью. Ни в 1991, ни в 1997 я ещё и не думал о пенсии. А в те годы мне приходилось кормить семью. И я не мучился. А на коліна перед владельцем алкоточки я не становился и не собираюсь. А у вас уже плохо даже с вашей любимой арифметикой - разница у нас не 10, а 15 лет. Старческое, наверное, - ухудшается мозговая деятельность. Наверное, от избытка злобы и самомнения.