budivelnik написав:Ні, з виступу Міністра Економіки України пана Пинзенека в приблизно 1993 році на трибуні Верховної Ради України. Він пояснював, що цукрові заводи з продуктивністю в 5 млн/тонн в рік, які залишились ПІСЛЯ СОВКА і їх економічна доцільність розраховувалась виходячи з внутрішніх цін совка на цукор/нафту, а тепер педерація ПРОДАЄ Україні Нафту по світовій ціні, а цукор купує по ціні тросникового, тому Україні ВИГІДНІШЕ ЗАКРИТИ заводи з ПРОДУКТИВНІСТЮ в 3 млн тонн і залишити тільки новіші, які випускають 2 млн тонн для внутрішнього споживання. Про шахту/елоектроенергію - звідти ж.
В 1993 наши политики много чего болтали. Надо же было как-то оправдываться за ту "хорошую жизнь" и "вторую Францию".
В тебе і зараз язик що помело, особливо класно йому вдається вигрібати з кутків москальську пропоганду.. А от те що а - москалі виключили цукор з Зони вільної торгівлі між нами і педерацією і це привело до занепаду цукрової галузі на 70%... тобі підтвердили пять повідомлень вище... То що- буратіно також політик який хотів примазатись ПС А перевірити цифри які наводив Міністр Економіки - можна завжди.. от тільки любителю совка зовсім не хочеться знати цифри які доводять що це 3,14дерація почала заганяти Україну в 3,14дераційне стойло , а не Україна винувата бо російськ почала щемити....
ВАШИНГТОН, 11 июня (Reuters) - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что хочет взять под контроль иранский нефтяной инфраструктурный центр остров Харг, но не уверен, что у американцев хватит выдержки для серьезной эскалации войны. «Я всегда отдавал предпочтение острову Харг… я бы выбрал именно его. Не знаю, хватит ли у Америки на это сил», — сказал он в интервью телеканалу Fox News ........В четверг США и Иран второй день подряд обменивались воздушными ударами, что привело к обострению боевых действий и подорвало перспективы скорейшего окончания войны. Трамп заявил, что США снова будут атаковать Иран с усилением ударов, но он предпочел бы не наносить удары по мостам и электростанциям. «Сегодня ночью будут новые бомбардировки. Они будут масштабнее, мощнее», — сказал он в программе «Fox & Friends». Несмотря на планы новых ударов, Трамп заявил, что США по-прежнему ведут переговоры с Ираном о достижении соглашения. ........Иранские источники и западные официальные лица заявили, что непрямые американо-иранские переговоры по предварительному мирному соглашению активизировались. ........«Всё это — безумие, — сказал Трамп. — Они действительно покорились. Просто ещё не осознают этого».
budivelnik написав:......... а - москалі виключили цукор з Зони вільної торгівлі між нами і педерацією і це привело до занепаду цукрової галузі на 70%... тобі підтвердили пять повідомлень вище... ........
А вот такие умники, как вы, велись на обещания "второй Франции". А много позже Кучма признался, что мы думали, что будем продавать свою продукцию по мировым ценам, а покупать российскую по тем, которые были в Союзе.
ЛАД написав:А вот такие умники, как вы, велись на обещания "второй Франции".
Це такі совки як ти велись 70 років на комуністичну брехню... Я з 1991 року - мав кооператив, а з 1997 року став ФОП І поки ти розповідав про те що в тебе пенсія мала і перед педерацією треба стояти на колінах... я просто ставив на коліна таких совків як ти і робив це ВИКЛЮЧНО через ЕКОНОМІКУ Тому тепер ти мрієш про протухшу курку яку викинуть по знижці і вивчаєш ціни в аптеках... а мене по барабану ЦІНА.... І різниця віку між нами якихось 10 років.... Я жив - ти мучився...
ЛАД написав:А вот такие умники, как вы, велись на обещания "второй Франции".
Це такі совки як ти велись 70 років на комуністичну брехню... Я з 1991 року - мав кооператив, а з 1997 року став ФОП І поки ти розповідав про те що в тебе пенсія мала і перед педерацією треба стояти на колінах... я просто ставив на коліна таких совків як ти і робив це ВИКЛЮЧНО через ЕКОНОМІКУ Тому тепер ти мрієш про протухшу курку яку викинуть по знижці і вивчаєш ціни в аптеках... а мене по барабану ЦІНА.... І різниця віку між нами якихось 10 років.... Я жив - ти мучився...
То хто з нас виграв і хто програв?
Удивительно, откуда столько хамства в сочетании с тупостью. Ни в 1991, ни в 1997 я ещё и не думал о пенсии. А в те годы мне приходилось кормить семью. И я не мучился. А на коліна перед владельцем алкоточки я не становился и не собираюсь. А у вас уже плохо даже с вашей любимой арифметикой - разница у нас не 10, а 15 лет. Старческое, наверное, - ухудшается мозговая деятельность. Наверное, от избытка злобы и самомнения. И дай вам бог через 15 лет так же интересоваться лекарствами и ценами в аптеках, как я сейчас.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 12 чер, 2026 00:25, всього редагувалось 1 раз.
И для тех, кто безоговорочно верит комментам buratinyo.
Украина получила избыточные производственные мощности по переработке сахарной свеклы. Россия сразу же исключила украинский сахар из договора с свободной торговле, установив на него высокую пошлину. Таким образом кремль душил экономику Украины параллельно установив монопольно высокую цену на газпромовский газ. 90-е были очень бедные для нас годы. Причина этого только одна - нам не давала развиваться Россия, пытаясь тогда отжать ядерное оружие и запад не стремился чуток приоткрыть для нас, неопытных еще, свои рынки. В итоге через 10 лет Украина лишилась ~90-95% своих сахарных заводов. Мой завод тоже попал в число ликвидированных.
Как обычно, намешано немного правды, немного лжи. Я никогда не занимался сахаром, так что не буду высказывать свои суждения. Только по фактам. 1. Пошлины на укр. сахар появились далеко не сразу. До 1996 вообще никаких проблем не было. В 1997 Россия впервые ввела налоговые ограничения (изменения взимания НДС на импорт) и появились квоты. Пошлины появились в мае 2001, а в 2002-2003 они выросли и стали заградительными. А в 2005 РФ полностью отказалась предоставлять Украине какие-либо тарифные квоты на сахар. 2. Монопольно высокая цена на газ. В 93-94 РФ установила цены в районе $75–$80 за 1 тыс. куб. м. А с 1995 до конца 2005 цена была $50 за 1 тыс. куб. м. При это в 90-е денег не было и поставки шли в значительной мере по бартеру. Кроме того, прокачка газа через нашу территорию обеспечивала от 25% до 35% всего газового баланса Украины. 3. Когда начались проблем с сахаром, ЯО у нас уже давно "отжали". 16 ноября 1994 мы присоединились к ДНЯО и подписали Будапештский меморандум 5 декабря 1994 года. Вывоз ЯО в РФ завершился в июне 1996. А вот за газ мы, действительно, расплачивались в конце 90-х по бартеру передачей стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет. 3. "запад не стремился чуток приоткрыть для нас, неопытных еще, свои рынки". Запад и сегодня не стремится к этому. А тогда Запад (и вполне правильно) радовался возможности расширить свои рынки сбыта благодаря открытию границ СССР. Да и не знаю, что мы могли в 90-е предложить на экспорт. Кроме металлолома от порезанных заводов и морских судов и советских вооружений. Чем мы и занимались. А РФ вначале после развала Союза была примерно такая же нищая, как и мы. Будивельник тут вспоминал о "ножках Буша", которые "спасали РФ от голода", "забывая", что они примерно так же, спасали и нас. Так что у нас было достаточно времени подумать о судьбе наших сахзаводов, но... кто нам доктор. Не знаю, могли ли мы что-то изменить, возможно, и нет. А РФ, понятно и совершенно естественно, заботились о своих заводах и своём с/х.
Там ещё много всякого, но это уже подробности, о которых мне сложно судить. Поэтому не буду.
Трамп заявил о скором завершении сделки по прекращению войны с Ираном после отмены новых ударов. опубликовано в 01:47 01:47 Четверг начался с того, что президент США Дональд Трамп пригрозил нанести Ирану «очень сильный» удар, а также, возможно, захватить остров Харг, крупный нефтяной терминал у побережья Ирана.
Вот что ещё произошло в течение дня:
- Позже Трамп отменил очередной раунд военных ударов по Ирану, заявив в социальных сетях, что достигнут прогресс в достижении соглашения. - Он заявил журналистам в Овальном кабинете, что меморандум о взаимопонимании находится в «окончательной форме» и может быть подписан уже в эти выходные, возможно, в Европе. - Трамп заявил, что соглашение направлено на то, чтобы гарантировать, что Иран никогда не приобретет ядерное оружие, и что военно-морская блокада Ормузского пролива со стороны США будет немедленно снята после подписания. - Несмотря на заявления Трампа, представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил иранскому государственному телевидению, что сделка еще не завершена, обвинив США в выдвижении «чрезмерных требований» и добавлении новых пунктов в ход переговоров. - Трамп обсудил ход переговоров с региональными союзниками на Ближнем Востоке, и как он, так и иранцы признали роль правительства Катара в качестве посредника. - После объявления об отмене американских забастовок цены на нефть марки Brent упали ниже 90 долларов за баррель, в то время как американские фондовые рынки завершили день ростом.