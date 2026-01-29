Трамп заявил о скором завершении сделки по прекращению войны с Ираном после отмены новых ударов.

опубликовано в 01:47

01:47

Четверг начался с того, что президент США Дональд Трамп пригрозил нанести Ирану «очень сильный» удар, а также, возможно, захватить остров Харг, крупный нефтяной терминал у побережья Ирана.



Вот что ещё произошло в течение дня:



- Позже Трамп отменил очередной раунд военных ударов по Ирану, заявив в социальных сетях, что достигнут прогресс в достижении соглашения.

- Он заявил журналистам в Овальном кабинете, что меморандум о взаимопонимании находится в «окончательной форме» и может быть подписан уже в эти выходные, возможно, в Европе.

- Трамп заявил, что соглашение направлено на то, чтобы гарантировать, что Иран никогда не приобретет ядерное оружие, и что военно-морская блокада Ормузского пролива со стороны США будет немедленно снята после подписания.

- Несмотря на заявления Трампа, представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил иранскому государственному телевидению, что сделка еще не завершена, обвинив США в выдвижении «чрезмерных требований» и добавлении новых пунктов в ход переговоров.

- Трамп обсудил ход переговоров с региональными союзниками на Ближнем Востоке, и как он, так и иранцы признали роль правительства Катара в качестве посредника.

- После объявления об отмене американских забастовок цены на нефть марки Brent упали ниже 90 долларов за баррель, в то время как американские фондовые рынки завершили день ростом.