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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18073180741807518076
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 05:23

  Hotab написав:
  Schmit написав:
  Hotab написав:Шмідт і сюди приніс свою хворобливу ненависть до ЗЕ. «Війни» мало.

У світі не існує безпричинних явищ, як-от і наша війна.

Та пофіг кого ти там бачиш причиною. Мова про те щоб ти «гадив» в одному місці, тут. Оті всі при*** «скоро ці 3 міста будуть окуповані», і оте все про ЗЕ. А валютна гілка взагалі свята.

Та жах, осквернив валютну гілку десятисекундним відео з коментарем президента про курс валюти - яка "гидота". А неадекватна реакція деяких дебілів на те відео - не "гидота".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 06:54

  Schmit написав:[
Та жах, осквернив валютну гілку десятисекундним відео з коментарем президента про курс валюти - яка "гидота". .

Девушка парню:
- дорогой, не расстраивайся, маленький член не такая уже и проблема..
- да, но лучше его у тебя вообще не было!!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 07:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
Трамп заявил о скором завершении сделки по прекращению войны с Ираном после отмены новых ударов.
опубликовано в 01:47
01:47
Четверг начался с того, что президент США Дональд Трамп пригрозил нанести Ирану «очень сильный» удар, а также, возможно, захватить остров Харг, крупный нефтяной терминал у побережья Ирана.

Вот что ещё произошло в течение дня:

- Позже Трамп отменил очередной раунд военных ударов по Ирану, заявив в социальных сетях, что достигнут прогресс в достижении соглашения.
- Он заявил журналистам в Овальном кабинете, что меморандум о взаимопонимании находится в «окончательной форме» и может быть подписан уже в эти выходные, возможно, в Европе.
- Трамп заявил, что соглашение направлено на то, чтобы гарантировать, что Иран никогда не приобретет ядерное оружие, и что военно-морская блокада Ормузского пролива со стороны США будет немедленно снята после подписания.
- Несмотря на заявления Трампа, представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил иранскому государственному телевидению, что сделка еще не завершена, обвинив США в выдвижении «чрезмерных требований» и добавлении новых пунктов в ход переговоров.
- Трамп обсудил ход переговоров с региональными союзниками на Ближнем Востоке, и как он, так и иранцы признали роль правительства Катара в качестве посредника.
- После объявления об отмене американских забастовок цены на нефть марки Brent упали ниже 90 долларов за баррель, в то время как американские фондовые рынки завершили день ростом.
https://www.bbc.com/news/live/cly7nr3jzv5t
Тегеран спростував інформацію про фінальну угоду зі США

"Повідомлення про досягнення фінальних домовленостей є лише спекуляціями", – наголосив речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї.

Він також підкреслив, що значна частина тексту угоди вже узгоджена, але Іран не відмовиться від своїх червоних ліній.

Багаї додав, що дії США вже вплинули на безпеку в Ормузькій протоці та зробили ситуацію більш напруженою.
GALeon
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