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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18076180771807818079
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:вже питав - в тебе була можливість вийти на дембель, але чомусь ти залишився... але продовжуєш маніпулювати термінами демобілізації...

Про "маніпуляцію" термінами демобілізації ухилянту пи** якось неправильно.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:58

  vt313 написав:
...
Але харчова промисловість сьогодні значно краща ніж була в 1991р.
Здається, це важко заперечити.
...

можна просто не визнавати - що ЛАД вже й робить кілька років. це вже схоже на принцип - не визнаю й все, "хоть кол на голове теши" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:59

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:вже питав - в тебе була можливість вийти на дембель, але чомусь ти залишився... але продовжуєш маніпулювати термінами демобілізації...

Про "маніпуляцію" термінами демобілізації ухилянту пи** якось неправильно.

але Бандерлог робить саме це :oops: а деяким військовим таки доведеться вчитися розмовляти з цивільними...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 Пройшло море оповідань про те як вийшли з нуля люди які сиділи там по 100+ днів....
Як думаєте чому? Ми здали позиції, чи їх замінили ВИ З СВОЇМИ ЕКІПАЖАМИ?
2 Як думаєте, бо бойовій ефективності, екіпаж БПЛА з 4 осіб - скільки замінює собою піхотинців+ де будуть більші втрати на кожного знищеного підераційника в нашій піхоті чи в БПЛА?
3 Як думаєте, кому легше утримувати позицію? Роботизованому комплексу який просипається у випадку коли сенсор побачить зміну в обстановці?

Звучить гарно.
Але у вас забагато помилок у слові "доповнює". Роботизований комплекс не замінює піхотинця, а доповнює.
Звісно, один боєць з підтримкою дронів - це краще ніж пять бійців.
Але маленький нюанс в тому, що пяти бійців то й нема. Є два. Один з яких скоро спишеться з тих чи інших причин.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:03

  sashaqbl написав:
  buratinyo написав:
  Xenon написав:Зеленский: Одна из целей новой трансформации МО - 50% всех штурмовиков и пехотинцев должны занимать иностранцы.

В мире достаточно людей, проживающих за чертой бедности. Война для них является хорошим шансом подзаработать на безбедную жизнь в течении нескольких лет. А при удачном вложении

Боюсь, це з тої ж серії що й 3 тис. "Фламінго".
Чувак просто пи** чергову хуєту.
На жаль , також не уявляю як можна швидко набрати іноземців десятками тисяч......
І питання навіть не грошей, тут і керівництво НИМИ, і ризик що москалі наситять зрадниками іноземний контингент (що заважає москалям запропонувати колумбійцям щоб ті крім зарплати від України - за додаткову суму здавали позиції зліва і справа від себе?)
budivelnik
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