RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1807818079180801808118082>
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:21

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Є два по два , які виконують роботу 2 по пять....
Залишиться два по 1 , які виконають роботу за пятьох....але вже не через перенапряг..
Це ж те саме що кількість збільшилась в два рази....
Так. Але з цих двох - один служить з 22, а другий з 23.
Тому повертаємось до питання ухилянтів, які мали б їх замінити.
Я не за СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Я за ЕФЕКТИВНІСТЬ
Тому
Якщо людину яка за три роки чомусь навчилась знімати і відправляти в іншу галузь
і так робити чехарду постійно - то ми програємо.
Є інше питання
От в СЗЧ- 200 000 ... за 4+ роки , коли через ЗСУ пройшло +/-1,5-2 млн осіб.....
Частина з них ПОВЕРТАЄТЬСЯ в інші ПІДРОЗДІЛИ... тобто причина їх СЗЧ не в тому що вони кров з носа хочуть цивільного життя, а в тому що на ЇХ думку ними погано керували...

То як по твоєму
До Бровді і Вереса - люди йдуть
а від когось втікають
це проблема заміни чи все таки і в ЗСУ є проблема?
З іншого боку
Є 2 млн які тягнуть економічну лямку за себе, за тебе і ще за хантера з флайманом....
А тих цих 2 млн рівняєш з хантером/флайманом...
Це також по твоєму справедливо?
Бо якщо так, то в порівнянні з Бровді ти хлопчик в штанцях і тоді я можу до тебе ставитись як до хлопчика... бо ти не Бровді
Зрозумів я надіюсь
Чи спробуєш образитись і злетиш з катушок пристойності?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29182
З нами з: 15.01.09
Подякував: 305 раз.
Подякували: 3060 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:І коли буде демобілізація?


в Червоній армії срср демобілізація настала не в червні 1945, а після 1948р, чому?

Фактически процесс увольнения в запас проходил в несколько этапов в период с 1945 по 1948 год. В первую очередь демобилизовывали старшие возраста и специалистов, нужных для восстановления народного хозяйства


Послевоенная демобилизация в СССР (1945–1948 гг.) регулировалась строгими государственными законами, которые обязывали местные органы, заводы и колхозы трудоустроить вернувшихся солдат в течение одного месяца.

Распределение ветеранов проходило по нескольким основным принципам и направлениям.🏭 Направление на заводы и фабрики
Промышленность остро нуждалась в рабочих руках для восстановления разрушенных предприятий.Бронирование рабочих мест: За демобилизованными сохранялось право вернуться на тот завод, где они работали до призыва, при условии, что предприятие находилось на прежнем месте.

Предоставление жилья: Руководство заводов обязывалось предоставлять фронтовикам жилплощадь (комнату в бараке, общежитие или квартиру) в первоочередном порядке.

Офицерский корпус: Многие высококвалифицированные офицеры получали руководящие должности: директора заводов, главные инженеры и начальники цехов.🌾

Направление в колхозы и совхозы
В сельской местности ситуация была критической из-за катастрофической нехватки трудоспособных мужчин.

Разнарядка через военкоматы: При увольнении из армии солдаты, которые до войны трудились в сельском хозяйстве, в основном направлялись обратно в свои колхозы.

Обязанности председателей: Колхозы должны были не только обеспечить ветеранов работой, но и выделить им приусадебный участок, помочь с ремонтом дома, а также предоставить ссуду на покупку скота или стройматериалы.Продвижение на руководящие посты:

Демобилизованных коммунистов и комсомольцев активно назначали председателями колхозов, парторгами и руководителями бригад.

🛠 Партийная мобилизация
Значительную часть офицеров и генералов, покинувших ряды Вооруженных Сил, распределяли по партийной линии для восстановления разрушенной советской инфраструктуры. Они направлялись работать в секретари городских и районных комитетов ВКП(б), а также в советские государственные органы.

⚠️ Проблемы распределения

Несмотря на строгие законы, на практике реализация распределения имела системные сбои:

Бытовая неустроенность: Особенно тяжело приходилось демобилизованным в разрушенных регионах (в частности, на территории Украины). Местные власти часто не могли предоставить ни нормальной работы, ни жилья.

Произвол на местах: Иногда распределение в колхозах зависело от субъективного решения председателя, который мог заставлять фронтовиков выполнять тяжелую физическую работу без учета их состояния здоровья или боевых ранений.


Після демобілізації виставляйте свою кандидатуру на мера ПГТ, чи голову сільради, ну як мінімум директор клубу.
prodigy
 
Повідомлень: 13929
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3416 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:29

муха и ситкивка

  flyman написав:
  fler написав:"..якщо ми подивимося на динаміку, на те, що відбувається місяць за місяцем, то побачимо, що противник, попри те, що докладає дедалі більше зусиль, – все одно досягає щоразу менших результатів. Досить скоро він підійде до точки, коли будь-які спроби вже не приноситимуть результатів. Усі сфери російського життя страждають. Дедалі більше людей, навіть диванні патріоти, кричать, що пора згортати війну. Уже пів року існує підготовлений адміністрацією Путіна документ про те, як правильно згорнути "сво".
https://24tv.ua/vpliv-viyni-rosiyu-mozh ... u_n3085677

Ахіл і Черепаха

муха и ситкивка
Прохожий
 
Повідомлень: 14462
З нами з: 05.06.13
Подякував: 945 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Я не за СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Я за ЕФЕКТИВНІСТЬ
Тому
Якщо людину яка за три роки чомусь навчилась знімати і відправляти в іншу галузь

Ну ти ж вважаєш, що ти НЕ МОЖЕШ БУТИ ЕФЕКТИВНИМ на фронті.
З чого ти взяв, що в людей, які воюють 4 роки - здоровя краще ніж в тебе?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3119
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ЛАД як брав срср за зразок, так й зараз живе як в срср - трохи краще, але не набагато.


ЛАД живе у будинку який має газову котельню, це не хрущ і не сталінка якими забудован весь центр Харкова, а сучасний будинок(якому не більше 15-18 років), тобто побудован за часи незалежности, до того на відміну від совка ЛАД мав бізнес, що в ссср було не можливо (цеховиків чи будівельну/промтоварну мафію не рахуємо).

а хто знає наскільки треба жити краще, щоб було забагато?
витрачати 1000 доларів на день? чи на тиждень?


питання до форуму: яку суму грошей він бажає витрачати (день/чи місяць),
щоб почувати себе значно краще(не будемо порівнювати з ссср, а
краще з країнами ЄС чи США)
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 12 чер, 2026 18:35, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 13929
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3416 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:в Червоній армії срср демобілізація настала не в червні 1945, а після 1948р, чому?

Дивно, що людина, яка ненавидить СССР, показує його як приклад для дій.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3119
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:35

  buratinyo написав:
  vt313 написав:
Що стосується саме цукру, то якщо хтось скаже що стало гірше, то я уважно слухаю.
Але, знову таки, об'єктивно.
https://opendatabot.ua/c/10.81?type=employees


Спасибо за ссылку. Анализируем данные по сахарозаводам и видим, что аж 18 заводов открылось только за время полномасштабной войны. За время гибридной росийской военной агрессии с февраля 2014 года открылось аж 38 заводов. А всего насчитывается 164 сахарных заводов в Украине. Рост числа заводов аж на 30% с момента подписания Соглашение про ассоциацию с ЕС!

В 1991-2000 годах в Украине был приблизительно 191 сахарный завод. Из них осталось работающих до сегодняшнего дня только лишь 22!!! Падение на 88%!!! Динамику падения численности по годам не смотрел. Что там смотреть? Падение численности украинских сахарных заводов постепенно началось еще при Ельцине и активно форсировалось при путине.


Мабуть виробництво цукру, це не лише цукрові заводи. :oops:
vt313
 
Повідомлень: 657
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:37

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:в Червоній армії срср демобілізація настала не в червні 1945, а після 1948р, чому?

Дивно, що людина, яка ненавидить СССР, показує його як приклад для дій.


це не приклад, це зіставлення історичних подій і як при цьому впоралась (чи не впоралась) керівництво(влада центральна,чи місцева)

Чисельність радянських Збройних Сил (РСЧА та Флоту) на 1 червня 1945 року становила близько 11,39 млн осіб.


в Україні ЗСУ на порядок менше, але і країна значно менша і вакансій на роботу у сотні раз менше для демобілізованих, припускаю що демобілізація в Україні після закінчення війни теж буде розтянута по часу від 3міс до 6міс, тому до цього треба бути готовим морально(і фізично) саме вам і Бандерлогу(першими будуть демобілізовувати рядових,
друга черга- сержантів)
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 12 чер, 2026 18:46, всього редагувалось 2 разів.
prodigy
 
Повідомлень: 13929
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3416 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:До Бровді і Вереса - люди йдуть
а від когось втікають
це проблема заміни чи все таки і в ЗСУ є проблема?

Цікава математика. Але трохи не така.
СЗЧ є всюди. Причин багато. В деяких підрозділах є реальні проблеми з командирами-довбойобами.
Але є й банальне: люди заїбалися, втратили здоровя і сили.
Я перед війною пробігав півмарафон і займався боротьбою.
Зараз в мене проблеми з тиском, сиве волосся, хронічне безсоння і ще список болячок, як у мого діда перед смертю. І то я ще не на нулі...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3119
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:41

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:
  prodigy написав:в Червоній армії срср демобілізація настала не в червні 1945, а після 1948р, чому?

Дивно, що людина, яка ненавидить СССР, показує його як приклад для дій.

це не приклад, це зіставлення історичних подій і як при цьому впоралась (чи не впоралась) керівництво(влада центральна,чи місцева)

Брати комуняків чи москалів за приклад - це дно.
Звісно, вони впоралися. Але це була людиноненависницька система. Фігово, що деякі люди виросли в совку, з совковими зайобами в голові і досі пропонують совкові рішення.
Заградотряди теж впоралися зі своєю задачею. І москалі час від часу успішно використовують цей приклад.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3119
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1807818079180801808118082>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 26106
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 24910
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 322986
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.