budivelnik написав:Є два по два , які виконують роботу 2 по пять.... Залишиться два по 1 , які виконають роботу за пятьох....але вже не через перенапряг.. Це ж те саме що кількість збільшилась в два рази....
Так. Але з цих двох - один служить з 22, а другий з 23. Тому повертаємось до питання ухилянтів, які мали б їх замінити.
Я не за СПРАВЕДЛИВІСТЬ Я за ЕФЕКТИВНІСТЬ Тому Якщо людину яка за три роки чомусь навчилась знімати і відправляти в іншу галузь і так робити чехарду постійно - то ми програємо. Є інше питання От в СЗЧ- 200 000 ... за 4+ роки , коли через ЗСУ пройшло +/-1,5-2 млн осіб..... Частина з них ПОВЕРТАЄТЬСЯ в інші ПІДРОЗДІЛИ... тобто причина їх СЗЧ не в тому що вони кров з носа хочуть цивільного життя, а в тому що на ЇХ думку ними погано керували...
То як по твоєму До Бровді і Вереса - люди йдуть а від когось втікають це проблема заміни чи все таки і в ЗСУ є проблема? З іншого боку Є 2 млн які тягнуть економічну лямку за себе, за тебе і ще за хантера з флайманом.... А тих цих 2 млн рівняєш з хантером/флайманом... Це також по твоєму справедливо? Бо якщо так, то в порівнянні з Бровді ти хлопчик в штанцях і тоді я можу до тебе ставитись як до хлопчика... бо ти не Бровді Зрозумів я надіюсь Чи спробуєш образитись і злетиш з катушок пристойності?
в Червоній армії срср демобілізація настала не в червні 1945, а після 1948р, чому?
Фактически процесс увольнения в запас проходил в несколько этапов в период с 1945 по 1948 год. В первую очередь демобилизовывали старшие возраста и специалистов, нужных для восстановления народного хозяйства
Послевоенная демобилизация в СССР (1945–1948 гг.) регулировалась строгими государственными законами, которые обязывали местные органы, заводы и колхозы трудоустроить вернувшихся солдат в течение одного месяца.
Распределение ветеранов проходило по нескольким основным принципам и направлениям.🏭 Направление на заводы и фабрики Промышленность остро нуждалась в рабочих руках для восстановления разрушенных предприятий.Бронирование рабочих мест: За демобилизованными сохранялось право вернуться на тот завод, где они работали до призыва, при условии, что предприятие находилось на прежнем месте.
Предоставление жилья: Руководство заводов обязывалось предоставлять фронтовикам жилплощадь (комнату в бараке, общежитие или квартиру) в первоочередном порядке.
Офицерский корпус: Многие высококвалифицированные офицеры получали руководящие должности: директора заводов, главные инженеры и начальники цехов.🌾
Направление в колхозы и совхозы В сельской местности ситуация была критической из-за катастрофической нехватки трудоспособных мужчин.
Разнарядка через военкоматы: При увольнении из армии солдаты, которые до войны трудились в сельском хозяйстве, в основном направлялись обратно в свои колхозы.
Обязанности председателей: Колхозы должны были не только обеспечить ветеранов работой, но и выделить им приусадебный участок, помочь с ремонтом дома, а также предоставить ссуду на покупку скота или стройматериалы.Продвижение на руководящие посты:
Демобилизованных коммунистов и комсомольцев активно назначали председателями колхозов, парторгами и руководителями бригад.
🛠 Партийная мобилизация Значительную часть офицеров и генералов, покинувших ряды Вооруженных Сил, распределяли по партийной линии для восстановления разрушенной советской инфраструктуры. Они направлялись работать в секретари городских и районных комитетов ВКП(б), а также в советские государственные органы.
⚠️ Проблемы распределения
Несмотря на строгие законы, на практике реализация распределения имела системные сбои:
Бытовая неустроенность:Особенно тяжело приходилось демобилизованным в разрушенных регионах (в частности, на территории Украины). Местные власти часто не могли предоставить ни нормальной работы, ни жилья.
Произвол на местах: Иногда распределение в колхозах зависело от субъективного решения председателя, который мог заставлять фронтовиков выполнять тяжелую физическую работу без учета их состояния здоровья или боевых ранений.
Після демобілізації виставляйте свою кандидатуру на мера ПГТ, чи голову сільради, ну як мінімум директор клубу.
fler написав:"..якщо ми подивимося на динаміку, на те, що відбувається місяць за місяцем, то побачимо, що противник, попри те, що докладає дедалі більше зусиль, – все одно досягає щоразу менших результатів. Досить скоро він підійде до точки, коли будь-які спроби вже не приноситимуть результатів. Усі сфери російського життя страждають. Дедалі більше людей, навіть диванні патріоти, кричать, що пора згортати війну. Уже пів року існує підготовлений адміністрацією Путіна документ про те, як правильно згорнути "сво". https://24tv.ua/vpliv-viyni-rosiyu-mozh ... u_n3085677
Shaman написав:ЛАД як брав срср за зразок, так й зараз живе як в срср - трохи краще, але не набагато.
ЛАД живе у будинку який має газову котельню, це не хрущ і не сталінка якими забудован весь центр Харкова, а сучасний будинок(якому не більше 15-18 років), тобто побудован за часи незалежности, до того на відміну від совка ЛАД мав бізнес, що в ссср було не можливо (цеховиків чи будівельну/промтоварну мафію не рахуємо).
а хто знає наскільки треба жити краще, щоб було забагато? витрачати 1000 доларів на день? чи на тиждень?
питання до форуму: яку суму грошей він бажає витрачати (день/чи місяць), щоб почувати себе значно краще(не будемо порівнювати з ссср, а краще з країнами ЄС чи США)
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 12 чер, 2026 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Спасибо за ссылку. Анализируем данные по сахарозаводам и видим, что аж 18 заводов открылось только за время полномасштабной войны. За время гибридной росийской военной агрессии с февраля 2014 года открылось аж 38 заводов. А всего насчитывается 164 сахарных заводов в Украине. Рост числа заводов аж на 30% с момента подписания Соглашение про ассоциацию с ЕС!
В 1991-2000 годах в Украине был приблизительно 191 сахарный завод. Из них осталось работающих до сегодняшнего дня только лишь 22!!! Падение на 88%!!! Динамику падения численности по годам не смотрел. Что там смотреть? Падение численности украинских сахарных заводов постепенно началось еще при Ельцине и активно форсировалось при путине.
Мабуть виробництво цукру, це не лише цукрові заводи.
prodigy написав:в Червоній армії срср демобілізація настала не в червні 1945, а після 1948р, чому?
Дивно, що людина, яка ненавидить СССР, показує його як приклад для дій.
це не приклад, це зіставлення історичних подій і як при цьому впоралась (чи не впоралась) керівництво(влада центральна,чи місцева)
Чисельність радянських Збройних Сил (РСЧА та Флоту) на 1 червня 1945 року становила близько 11,39 млн осіб.
в Україні ЗСУ на порядок менше, але і країна значно менша і вакансій на роботу у сотні раз менше для демобілізованих, припускаю що демобілізація в Україні після закінчення війни теж буде розтянута по часу від 3міс до 6міс, тому до цього треба бути готовим морально(і фізично) саме вам і Бандерлогу(першими будуть демобілізовувати рядових, друга черга- сержантів)
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 12 чер, 2026 18:46, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:До Бровді і Вереса - люди йдуть а від когось втікають це проблема заміни чи все таки і в ЗСУ є проблема?
Цікава математика. Але трохи не така. СЗЧ є всюди. Причин багато. В деяких підрозділах є реальні проблеми з командирами-довбойобами. Але є й банальне: люди заїбалися, втратили здоровя і сили. Я перед війною пробігав півмарафон і займався боротьбою. Зараз в мене проблеми з тиском, сиве волосся, хронічне безсоння і ще список болячок, як у мого діда перед смертю. І то я ще не на нулі...
prodigy написав:в Червоній армії срср демобілізація настала не в червні 1945, а після 1948р, чому?
Дивно, що людина, яка ненавидить СССР, показує його як приклад для дій.
це не приклад, це зіставлення історичних подій і як при цьому впоралась (чи не впоралась) керівництво(влада центральна,чи місцева)
Брати комуняків чи москалів за приклад - це дно. Звісно, вони впоралися. Але це була людиноненависницька система. Фігово, що деякі люди виросли в совку, з совковими зайобами в голові і досі пропонують совкові рішення. Заградотряди теж впоралися зі своєю задачею. І москалі час від часу успішно використовують цей приклад.