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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18080180811808218083
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 20:31

В Иране раскрыли 14 пунктов проекта меморандума о взаимопонимании с США.

Проект включает в себя:

▪️
Полное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан;
▪️
Невмешательство США во внутренние дела Ирана и уважение его суверенитета;
▪️
Полное снятие морской блокады в течение 30 дней;
▪️
Вывод американских войск из близлежащих к Ирану территорий;
▪️
Возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение 30 дней;
▪️
Приостановление санкций и полный доступ Ирана к замороженным активам;
▪️
Предоставление Тегерану помощи в размере $300 млрд со стороны США и их союзников;
▪️(репарації?)
Начало 60-дневных переговоров для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полной отмене американских санкций, а также резолюций Совбеза ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии;
▪️
Подтверждение приверженности Ираном Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО);
▪️
США обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и отказываются от ввода новых санкций;
▪️
В течение 60-дневных переговоров США обязуются разблокировать $24 млрд заблокированных финансовых активов. При этом половина данной суммы должна быть предоставлена Тегерану до начала переговоров;
▪️
Создание механизма мониторинга для выполнения соглашения;
▪️
Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН;
▪️
Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разморожена половина иранских средств, приостановлены нефтяные санкции против Ирана и снята морская блокада.


Впрочем, публикация мирного меморандума была несколько омрачена тем фактом, что в результате установления «крепкого и нежного» мира - началось усиленное минирование Ормузского пролива.

*Трамп назвал условия опубликованные Ираном -фейковыми.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 20:37

Переговори про вступ України в ЄС стартують в понеділок, - офіційна заява


Україна та Молдова вестимуть переговори в одному "пакеті".

Перший переговірний кластер щодо умов вступу України і Молдови в ЄС відкриється у понеділок, 15 червня. Згоду на це дали усі країни блоку. Про це у спільній заяві повідомили голова Європейської Ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Усі держави-члени погодилися відкрити перший кластер переговорів про вступ з Україною та Молдовою. На першій Міжурядовій конференції в понеділок ми відкриємо кластер з основоположних питань; основи процесу приєднання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей кластер зокрема охоплює питання основних цінностей та принципів ЄС - від верховенства права до демократичних інституцій.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:За 30 років еволюції України, виросли 2-3 млн людей які НАВЧИЛИСЬ заробляти, всі інші також вчились ...але не навчились...
За 12 років Війни - навчились воювати так само не всі військвослужбовці ЗСУ, але з тих 2 млн які через ЗСУ пройшли -як мінімум це фахівці екстракласу...
Була така приказка у Велику Вітчизняну
Хто вижив перших три місяці - той брав Берлін...
Ти роки на війні-порівняй рівень втрат в перших пів-року і рівень втрат якщо пройшло більше пів року....

В тебе лінійна математика. Чим довше військовослужбовець на фронті - тим він ефективніший.
Але це не так. Статистика каже геть інше. Ефективність з набуттям досвіду дійсно зростає. Десь до півроку. Потім ще десь півроку тримається на рівні. А потім починає падати.
Тому хто не загинув перші півроку - скоріш за все загине на 3-4 році. Якщо до того часу не спишеться. Отака от математика війни.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 20:41

  prodigy написав:sashaqbl
вас демобілізація цікавить, чи мобілізація?

Не буває ДЕмобілізації без мобілізації.
Законодавством США передбачена мобілізація. Але востаннє вона оголошувалась під час війни у Вєтнамі. В 2003 мобілізації не було - тільки призив резервістів. Це зовсім інша тема, тому порівняння теж хуюхувате.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 20:44

  prodigy написав:Возможно дадуть півроку відпустки? :lol: і знову на 6 років?

російські олігархі дали х*йлу термін- коли має закінчитись сво

Цю чуш про олігархів, про закінчуться ракети і ціну на нафту можете вже не розказувати на неї давно ніхто не ведеться.
Виходим з умов що війна триває і далі.
Олігархам в росії війна вигідна так само як і нашим, вони навчились заробляти і в війну, вони самі і діти їх в безпеці.
Хіба загинула хоч одна дитина російського чи українського олігарха?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вже тута було?
https://thepage.ua/ua/news/yevropejska- ... z-pereliku
російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії;
це важливе рішення для захисту українського мовного простору;
закон є виконанням європейських зобов'язань України.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 21:05

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:За 30 років еволюції України, виросли 2-3 млн людей які НАВЧИЛИСЬ заробляти, всі інші також вчились ...але не навчились...
За 12 років Війни - навчились воювати так само не всі військвослужбовці ЗСУ, але з тих 2 млн які через ЗСУ пройшли -як мінімум це фахівці екстракласу...
Була така приказка у Велику Вітчизняну
Хто вижив перших три місяці - той брав Берлін...
Ти роки на війні-порівняй рівень втрат в перших пів-року і рівень втрат якщо пройшло більше пів року....
В тебе лінійна математика. Чим довше військовослужбовець на фронті - тим він ефективніший.
Але це не так. Статистика каже геть інше. Ефективність з набуттям досвіду дійсно зростає. Десь до півроку. Потім ще десь півроку тримається на рівні. А потім починає падати.
Тому хто не загинув перші півроку - скоріш за все загине на 3-4 році. Якщо до того часу не спишеться. Отака от математика війни.
В мене лінійна математика
В Армії ЗАВЖДИ була лінійна математика
Тому прапорщик з вислугою в 25 років отримував більше ніж майор з вислугою 7 років...
Друге питання, що від вислуги залежав РІСТ по карьєрній драбині..
Тому в мене до тебе запитання
В Армії завжди було
Кожен пятий -сержант
Кожен сьомий офіцер
Якщо за пять років в ЗСУ зайшло 1 млн осіб і вийшло 0,3 млн осіб
А на нулі максимум 300 000 осіб
То чи можна піднімати кожних два роки на одну сходинку звання/посаду прослужившого?
А якщо можна, то ясно що піхотинець на нулі це навіть не лейтенент по ймовірності загинути на другій лінії.

Тому
Розглядай Армію як лінійний процес.
В тому ж США -армія контрактна, тому 20-30 років людина служить , так зовсім не в таких диких умовах як в тебе..але
Армія-Лінійний процес
Бізнес- Лінійний процес
Покращення кваліфікації - Лінійний процес
І всюди лінійність це час.
budivelnik
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