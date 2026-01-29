В Иране раскрыли 14 пунктов проекта меморандума о взаимопонимании с США.



Проект включает в себя:



▪️

Полное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан;

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Невмешательство США во внутренние дела Ирана и уважение его суверенитета;

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Полное снятие морской блокады в течение 30 дней;

▪️

Вывод американских войск из близлежащих к Ирану территорий;

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Возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение 30 дней;

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Приостановление санкций и полный доступ Ирана к замороженным активам;

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Предоставление Тегерану помощи в размере $300 млрд со стороны США и их союзников;

▪️(репарації?)

Начало 60-дневных переговоров для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полной отмене американских санкций, а также резолюций Совбеза ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии;

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Подтверждение приверженности Ираном Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО);

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США обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и отказываются от ввода новых санкций;

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В течение 60-дневных переговоров США обязуются разблокировать $24 млрд заблокированных финансовых активов. При этом половина данной суммы должна быть предоставлена Тегерану до начала переговоров;

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Создание механизма мониторинга для выполнения соглашения;

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Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН;

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Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разморожена половина иранских средств, приостановлены нефтяные санкции против Ирана и снята морская блокада.

