В Иране раскрыли 14 пунктов проекта меморандума о взаимопонимании с США.
Проект включает в себя:
▪️ Полное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан; ▪️ Невмешательство США во внутренние дела Ирана и уважение его суверенитета; ▪️ Полное снятие морской блокады в течение 30 дней; ▪️ Вывод американских войск из близлежащих к Ирану территорий; ▪️ Возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение 30 дней; ▪️ Приостановление санкций и полный доступ Ирана к замороженным активам; ▪️ Предоставление Тегерану помощи в размере $300 млрд со стороны США и их союзников; ▪️(репарації?) Начало 60-дневных переговоров для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полной отмене американских санкций, а также резолюций Совбеза ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии; ▪️ Подтверждение приверженности Ираном Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО); ▪️ США обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и отказываются от ввода новых санкций; ▪️ В течение 60-дневных переговоров США обязуются разблокировать $24 млрд заблокированных финансовых активов. При этом половина данной суммы должна быть предоставлена Тегерану до начала переговоров; ▪️ Создание механизма мониторинга для выполнения соглашения; ▪️ Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН; ▪️ Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разморожена половина иранских средств, приостановлены нефтяные санкции против Ирана и снята морская блокада.
Впрочем, публикация мирного меморандума была несколько омрачена тем фактом, что в результате установления «крепкого и нежного» мира - началось усиленное минирование Ормузского пролива.
*Трамп назвал условия опубликованные Ираном -фейковыми.
Переговори про вступ України в ЄС стартують в понеділок, - офіційна заява
Україна та Молдова вестимуть переговори в одному "пакеті".
Перший переговірний кластер щодо умов вступу України і Молдови в ЄС відкриється у понеділок, 15 червня. Згоду на це дали усі країни блоку. Про це у спільній заяві повідомили голова Європейської Ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Усі держави-члени погодилися відкрити перший кластер переговорів про вступ з Україною та Молдовою. На першій Міжурядовій конференції в понеділок ми відкриємо кластер з основоположних питань; основи процесу приєднання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей кластер зокрема охоплює питання основних цінностей та принципів ЄС - від верховенства права до демократичних інституцій.
budivelnik написав:За 30 років еволюції України, виросли 2-3 млн людей які НАВЧИЛИСЬ заробляти, всі інші також вчились ...але не навчились... За 12 років Війни - навчились воювати так само не всі військвослужбовці ЗСУ, але з тих 2 млн які через ЗСУ пройшли -як мінімум це фахівці екстракласу... Була така приказка у Велику Вітчизняну Хто вижив перших три місяці - той брав Берлін... Ти роки на війні-порівняй рівень втрат в перших пів-року і рівень втрат якщо пройшло більше пів року....
В тебе лінійна математика. Чим довше військовослужбовець на фронті - тим він ефективніший. Але це не так. Статистика каже геть інше. Ефективність з набуттям досвіду дійсно зростає. Десь до півроку. Потім ще десь півроку тримається на рівні. А потім починає падати. Тому хто не загинув перші півроку - скоріш за все загине на 3-4 році. Якщо до того часу не спишеться. Отака от математика війни.
prodigy написав:sashaqbl вас демобілізація цікавить, чи мобілізація?
Не буває ДЕмобілізації без мобілізації. Законодавством США передбачена мобілізація. Але востаннє вона оголошувалась під час війни у Вєтнамі. В 2003 мобілізації не було - тільки призив резервістів. Це зовсім інша тема, тому порівняння теж хуюхувате.
prodigy написав:Возможно дадуть півроку відпустки? і знову на 6 років?
російські олігархі дали х*йлу термін- коли має закінчитись сво
Цю чуш про олігархів, про закінчуться ракети і ціну на нафту можете вже не розказувати на неї давно ніхто не ведеться. Виходим з умов що війна триває і далі. Олігархам в росії війна вигідна так само як і нашим, вони навчились заробляти і в війну, вони самі і діти їх в безпеці. Хіба загинула хоч одна дитина російського чи українського олігарха?
budivelnik написав:За 30 років еволюції України, виросли 2-3 млн людей які НАВЧИЛИСЬ заробляти, всі інші також вчились ...але не навчились... За 12 років Війни - навчились воювати так само не всі військвослужбовці ЗСУ, але з тих 2 млн які через ЗСУ пройшли -як мінімум це фахівці екстракласу... Була така приказка у Велику Вітчизняну Хто вижив перших три місяці - той брав Берлін... Ти роки на війні-порівняй рівень втрат в перших пів-року і рівень втрат якщо пройшло більше пів року....
В тебе лінійна математика. Чим довше військовослужбовець на фронті - тим він ефективніший. Але це не так. Статистика каже геть інше. Ефективність з набуттям досвіду дійсно зростає. Десь до півроку. Потім ще десь півроку тримається на рівні. А потім починає падати. Тому хто не загинув перші півроку - скоріш за все загине на 3-4 році. Якщо до того часу не спишеться. Отака от математика війни.
В мене лінійна математика В Армії ЗАВЖДИ була лінійна математика Тому прапорщик з вислугою в 25 років отримував більше ніж майор з вислугою 7 років... Друге питання, що від вислуги залежав РІСТ по карьєрній драбині.. Тому в мене до тебе запитання В Армії завжди було Кожен пятий -сержант Кожен сьомий офіцер Якщо за пять років в ЗСУ зайшло 1 млн осіб і вийшло 0,3 млн осіб А на нулі максимум 300 000 осіб То чи можна піднімати кожних два роки на одну сходинку звання/посаду прослужившого? А якщо можна, то ясно що піхотинець на нулі це навіть не лейтенент по ймовірності загинути на другій лінії.
Тому Розглядай Армію як лінійний процес. В тому ж США -армія контрактна, тому 20-30 років людина служить , так зовсім не в таких диких умовах як в тебе..але Армія-Лінійний процес Бізнес- Лінійний процес Покращення кваліфікації - Лінійний процес І всюди лінійність це час.
Shaman написав:Крім того, в Україні запровадять три нові типи контрактів для військовослужбовців: піхотно-штурмовий терміном на 10 або 14 місяців, бойовий — на 24 місяці та базовий — також на 24 місяці
Ну це він знову виступ з піаніною Який дурень буде з клоуном контракт підписувати? От допустим той хто з 22 року то який йому контракт? На 2 роки? Це десь з часу коли закінчать обговорення? А потім побачим? Возможно дадуть півроку відпустки? і знову на 6 років?
хтось же пропонує з руськими клоунами домовлятися...
prodigy написав:Возможно дадуть півроку відпустки? і знову на 6 років?
російські олігархі дали х*йлу термін- коли має закінчитись сво
Цю чуш про олігархів, про закінчуться ракети і ціну на нафту можете вже не розказувати на неї давно ніхто не ведеться. Виходим з умов що війна триває і далі. Олігархам в росії війна вигідна так само як і нашим, вони навчились заробляти і в війну, вони самі і діти їх в безпеці. Хіба загинула хоч одна дитина російського чи українського олігарха?
та взагалі-то й олігархи гинули... Війна вигідна тим, хто кормиться з війни - а багато руським олігархів до цього не дотичні...
й дивна ти людина - олігархи ВЖЕ заробили гроші, їм їх витрачати треба - а тут у цивілізований світ не пускають...