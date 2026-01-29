Додано: Суб 13 чер, 2026 11:37

ЛАД написав: ...

И за какие деньги повысят зарплаты? Наши "партнёры" добавили на это средства?

Вроде, не слышно.

Если нет, а повышение "за счёт внутренних ресурсов", то почему не сделали это раньше?

Хотя, честно говоря, мне это не нравится, несмотря на то, что понимаю военных, которые говорят об этом.

Если люди будут получать "от 300 до 460 тыс." (или от 6700 до 10 000 долл.), как они после демобилизации будут смотреть на работы, за кот. им будут платить 500-600 долл.?

... ...И за какие деньги повысят зарплаты? Наши "партнёры" добавили на это средства?Вроде, не слышно.Если нет, а повышение "за счёт внутренних ресурсов", то почему не сделали это раньше?Хотя, честно говоря, мне это не нравится, несмотря на то, что понимаю военных, которые говорят об этом.Если люди будут получать "от 300 до 460 тыс." (или от 6700 до 10 000 долл.), как они после демобилизации будут смотреть на работы, за кот. им будут платить 500-600 долл.?...

як тільки пішуть про конкретні умови, які підвищують нашу можливість спротиву руським - от тоді ЛАД відразу не згодний. не влаштовує його ситуація, що руських змусять домовлятися на реальних умовинах, він хоче, щоб під перемовинами насправді пройшла капітуляція, де ми виконаємо забаганки руських - ніякої антіруської політики.почитайте уважно ЛАДа - в кожному дописі, що стусується України - він не ВІРИТЬ. точніше не хоче виріти, бо заперечує й реалії. не вірить, що нам будуть допомагати - хоча зараз допомагають. апріорі не вірить, що зможемо побудувати нормальну країну - й тому намагається заперечити будь-які успіхи, яких досягла Україна. й таке інше.а коли розмова йде про Рашу - він завжди вважає - та вони швидко відновляться, хоча там така деградація в економіці, що не факт, що вони звідти взагалі виберуться. то вони лише ТРОХИ заплутані пропагандою, й не розуміє, що лише тотальна дерашизація зможе їх виправити. не буде дерашизації - будуть вони й далі жити в своєму рашистському режимі - це якби в Німеччині гітлер й керував далі. й населення Раші несе таку ж відповідальність за кожного вбитого українця. й руського до речі теж.а коли його в це макаєш - то він починає сипати особистими образами, бо те, що я пишу важко заперечити, важко заперечувати очевидні речі. й залишається демагогія та особисті образи...