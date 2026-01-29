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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18086180871808818089>
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 15:31

США планируют существенно сократить число боевых самолетов и военных кораблей, которые они предоставляют для операций НАТО в Европе, сообщила в пятницу, 12 июня, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных европейских представителей. "Это решение ограничит способность НАТО наносить удары на большие расстояния и вести наблюдение", - отмечается в материале с уточнением, что об этом плане европейцам сообщили в начале июня в письменном документе, части которого были изучены журналистами издания.

Согласно сообщению, Вашингтон намерен сократить число истребителей типов F-16 и F-15E с нынешних примерно 150 до около 100, а количество морских разведывательных самолетов - с 26 до 15. Помимо этого, из Европы должны быть выведены все восемь самолетов-заправщиков и передислоцированы ракетная подводная лодка, авианосец, а также несколько военных кораблей и десятки самолетов, участвующих в миссиях этого авианосца.

По данным источников NYT, этот процесс "начнется очень скоро - гораздо раньше, чем к этому готовились европейские партнеры". Об этих планах также сообщала 4 июня немецкая газета Die Welt. По ее данным, США передали НАТО засекреченный список из 11 позиций, который предусматривает существенное сокращение американского военного присутствия в Европе, в частности авиации и ВМС, из-за переориентации на Тихоокеанский регион.
.........При прежней системе распределения нагрузки (burden sharing) США обеспечивали примерно половину военного потенциала НАТО. Теперь Вашингтон ожидает до запланированной в июне конференции Force Sourcing Conference предложений о том, какие страны Европы смогут заместить США в тех областях, где сократятся поставки.
https://www.dw.com/ru/nyt-ssa-sokratat-cislo-postavlaemyh-nato-boevyh-samoletov-i-korablej/a-77532629
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 15:35

  ЛАД написав:
США планируют существенно сократить число боевых самолетов и военных кораблей, которые они предоставляют для операций НАТО в Европе, сообщила в пятницу, 12 июня, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных европейских представителей. "Это решение ограничит способность НАТО наносить удары на большие расстояния и вести наблюдение", - отмечается в материале с уточнением, что об этом плане европейцам сообщили в начале июня в письменном документе, части которого были изучены журналистами издания.

Согласно сообщению, Вашингтон намерен сократить число истребителей типов F-16 и F-15E с нынешних примерно 150 до около 100, а количество морских разведывательных самолетов - с 26 до 15. Помимо этого, из Европы должны быть выведены все восемь самолетов-заправщиков и передислоцированы ракетная подводная лодка, авианосец, а также несколько военных кораблей и десятки самолетов, участвующих в миссиях этого авианосца.

По данным источников NYT, этот процесс "начнется очень скоро - гораздо раньше, чем к этому готовились европейские партнеры". Об этих планах также сообщала 4 июня немецкая газета Die Welt. По ее данным, США передали НАТО засекреченный список из 11 позиций, который предусматривает существенное сокращение американского военного присутствия в Европе, в частности авиации и ВМС, из-за переориентации на Тихоокеанский регион.
.........При прежней системе распределения нагрузки (burden sharing) США обеспечивали примерно половину военного потенциала НАТО. Теперь Вашингтон ожидает до запланированной в июне конференции Force Sourcing Conference предложений о том, какие страны Европы смогут заместить США в тех областях, где сократятся поставки.
https://www.dw.com/ru/nyt-ssa-sokratat-cislo-postavlaemyh-nato-boevyh-samoletov-i-korablej/a-77532629

настає час Бундесверу згадати часи Вермахта? 8) тоді допомога американців не була потрібна... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 15:36

Военные расходы России в январе-марте 2026 года достигли нового максимального показателя в 5,9 трлн рублей.. Это на 30% больше, чем в первом квартале 2025 года, когда они составляли 4,5 трлн рублей, подсчитал немецкий экономист Янис Клюге (Janis Kluge) - научный сотрудник берлинского Фонда науки и политики (SWP). Его расчеты были опубликованы в пятницу, 12 июня, на платформе Substack.
https://www.dw.com/ru/rashody-rossii-na-vojnu-s-ukrainoj-dostigli-novogo-maksimuma/a-77534416
У него, правда, есть некоторые сомнения в причинах таких высоких затрат, но чтобы не перегружать цитировать не буду. Интересующиеся могут посмотреть сами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 15:40

Украина "находится в новой позиции силы", а Россия оказалась в тупике и "не может победить военным путем", сказал представитель правительства ФРГ. По его словам, результатом может стать возобновление переговоров о мире.

Власти Германии в пятницу, 12 июня, выразили надежду на то, что переговоры по завершению войны России в Украине могут возобновиться. "Здесь может постепенно открыться окно для дипломатии", - цитирует агентство AFP слова высокопоставленного представителя правительства ФРГ. При этом он оговорился, что дает свою оценку "с должной осторожностью", поскольку она зависит от ряда факторов.

Динамика войны "изменилась в последние недели", и сегодня Киев "находится в новой позиции силы", сказал представитель правительства, объяснив это в том числе поддержкой Украины со стороны Германии и всей Европы. Россия же "не может победить военным путем", а ее экономика "находится в упадке", добавил он. По его словам, из такой ситуации могут возникнуть новые возможности для переговоров.

Этот вопрос обсуждался 7 июня на встрече канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.
.........11 июня канцлер ФРГ, выступая в бундестаге, заявил, что добиться мира в войне РФ против Украины, продолжающейся уже пятый год, можно лишь с участием Европы и Соединенных Штатов. Ранее в правительственных кругах Германии уже говорили, что окно для возможных переговоров европейцев и украинцев с Россией "медленно открывается".
https://www.dw.com/ru/berlin-peregovory-o-mire-v-ukraine-mogut-vozobnovitsa/a-77529363
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 15:42

  Shaman написав:.........
настає час Бундесверу згадати часи Вермахта? 8) тоді допомога американців не була потрібна... :lol:

"Не той тепер Миргород,
Хорол-річка не та."
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 15:45

Генштаб ВСУ заявил о поражении дронами двух НПЗ "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске. Также после удара загорелся завод "Тольяттикаучук" в Самарской области. Один из дронов при этом попал в жилой дом.
https://www.dw.com/ru/vsu-udarili-po-npz-v-1200-km-ot-granicy-i-pytautsa-otrezat-krym-12062026/video-77530828
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 15:52

КИЕВ, 12 июня (Reuters) - Украина запрашивает у своих союзников дополнительные 20 миллиардов долларов военного финансирования, чтобы закрепить, по ее мнению, нынешнее преимущество на поле боя над Россией, сообщил в пятницу украинский источник в оборонном ведомстве.
Запрос будет сделан в следующий четверг на заседании Контактной группы по обороне Украины, альянса, объединяющего более 50 стран, также известного как Рамштайнская группа, который оказывает финансовую и военную помощь Киеву.
.........Роберт Бровди, командующий украинскими беспилотными силами, заявил агентству Reuters, что его стратегическая цель состоит в том, чтобы заставить Россию отвести свои войска с линии фронта, уничтожив их линии снабжения и логистику с помощью эскалации атак беспилотников.
Для достижения этой цели, по его словам, Украине нужны деньги.
«Производственные возможности, качество беспилотников и количество экипажей, работающих в Украине, достаточны, чтобы нанести сокрушительный удар по российской экономике, парализовать ее логистику и привести к гибели людей», — сказал Бровди.
........На встрече на следующей неделе каждому из союзников будет предложено внести от 2 до 6 миллиардов долларов для достижения целевого показателя в 20 миллиардов долларов либо в виде помощи, либо в виде займа, сообщил источник.
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-will-ask-allies-20-bln-keep-momentum-against-russia-source-says-2026-06-12/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 15:56

  Shaman написав:


це ж ти на Ахметова працював, не я - переплутав? :lol:
не кривляйся- ти на ахметова а я на депутата держдуми бабакова. І що на бабакова працювати гірше я б не сказав.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 16:03

Краткое содержание
- Украина уже использует ИИ для выполнения множества функций на поле боя.
- Цель состоит в том, чтобы объединить искусственный интеллект в единую операционную систему для поля боя.
- Киев заявляет, что это позволит ускорить принятие решений.
- Россия также использует искусственный интеллект для нанесения ударов беспилотниками и ракетами.
.........по словам Цвока (глава центра искусственного интеллекта Министерства обороны), цель состоит в создании единой операционной системы, которая будет рекомендовать решения на поле боя на всех уровнях — от отдельных подразделений на передовой до стратегического командования.
Это значительно ускорит анализ данных с линии фронта протяженностью 1200 километров (750 миль), что позволит давать рекомендации командирам, сказал он.
........Украина действует по принципу участия человека в принятии решений, касающихся боевых действий, но, по словам Цвока, системы искусственного интеллекта в конечном итоге могут превзойти людей, присутствие которых, в свою очередь, замедлит принятие решений.
«Тогда возникает вопрос: как нам успевать принимать решения, которые предлагают автономные системы?» — сказал он.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraines-defence-ai-chief-predicts-new-paradigm-warfare-2026-06-12/
Возможно, ошибаюсь, но, по-моему, Цвок несколько чересчур оптимистичен.
И это также к вопросу о противоречиях между МО и Генштабом, о чём цитировал сегодня шаман. Судя по этому сообщению, МО хочет взять на себя и управление войсками.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 16:07

Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Вячеслав Мархаев потребовал от Кремля представить "четкий план" завершения войны в Украине, в противном случае, по словам Мархаева, Россию ждут "социальный взрыв и хаос", за которые будет ответственна "несменяемая власть". Пост об этом парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале в четверг, 11 июня.

За "мнимым благополучием", картину которого пытаются создать власти РФ, "не видно реальных достижений, кроме личного обогащения элит", подчеркнул депутат, Он отметил также, что тарифы на ЖКХ в России за последние 25 лет выросли на 366 процентов, при этом "инфраструктура, доставшаяся от СССР, разрушается, а средства уходят не на ремонт сетей, а на яхты, дворцы и зарубежные активы".
https://www.dw.com/ru/deputat-dumy-predupredil-ob-ugroze-socialnogo-vzryva-v-rossii/a-77522645
ЛАД
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