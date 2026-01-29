Banderlog написав:📋 Ситуація навколо Костянтинівки
🟡Ситуація навколо Костянтинівки розгортається найважчим сценарієм, адже противник вийшов буквально з усіх сторін на окраїни міста і здійснює активний тиск та просочується в глибину населеного пункту. Спостерігаються фіксації піхоти ворога зі східної частини через Новодмитрівку та постійні фіксації з боку Берестка та Іллінівки.
🇷🇺 З виходом на необхідні рубежі, противник поступово переходить до тривалого поглинання міста, де частково видніється сценарій Покровська. Зокрема, чомусь повторюються помилки зі спробами хаотичних зачисток міста, в той час, коли противник має простір для просування і змінює свої позиції в разі необхідності. У спілкуванні з бійцями, вони зазначають про велику кількість піхоти московитів, яка неспіврозмірна з кількістю наявних ресурсів у Сил Оборони.
🏹 Як ми й передбачали, противник намагається вийти в перешийку міста в північній частині і перекрити всю центральну і південну частину від нормального постачання. Зробити ворог це може найпростішим чином — добратися фізично піхотою в цей район і як в Покровську влаштовувати засідки і координувати своїх пілотів для вогневого контролю. Цю динаміку просувань можна побачити, зокрема, на мапі, яка виражена сірою зоною.
🚀Одночасно з цим противник рівняє із землею сам населений пункт і перетворює його в суцільну руїну, яку скоро навіть неможливо буде утримувати. Поспішність кацапів в успіхах змушує їх штампувати відео за допомогою ШІ про нібито взяття міста чи окремих його районів, а вихід на необхідні рубежі, які прогнозують цей успіх в подальшому підштовхує їх на активний тиск з колосальними втратами. Однак варто не забувати, що кацапи не рахують своїх людей, тому відповідна тактика для них є нормою і не є приводом для радості. В Покровську вони також втратили багато піхоти, про що постійно зазначалося в українському інфопросторі, але в кінцевому результаті Покровськ вони захопили, а ми також втратили колосальну кількість людей.
⛳️ Костянтинівка є "воротами" для відкриття Слов'янсько-Краматорської агломерації. Противник це знає, усвідомлює і враховує для своїх подальших наступальних дій. Коли впаде Костянтинівка (а це питання часу), наступною буде Дружківка, яка зараз відіграє надважливу логістичну роль, а за нею вже Краматорськ. Як тільки Костянтинівка перейде під контроль противника, логістика для Сил Оборони в даному районі кардинально зміниться, створяться додаткові труднощі будь-яких пересувань, а саме перебування навіть в Краматорську стане надзвичайно небезпечним, де свою роботу вже будуть робити ворожі пілоти. Далі московитам потрібно буде відкривати ще одні "ворота" до Слов'янська і Краматорська. І якщо раніше це був Лиман, де зараз йде активний тиск, то наразі вони це можуть зробити південніше по відтинку від Миколаївки до Малинівки, продавивши бригади, у яких є проблеми, зокрема, з особовим складом, адже, на жаль, пріоритетом поповнення військ досі є штурмові підрозділи.
⚔️ Битва за Костянтинівку поки триває
Було б дуже добре, якби ти не тільки запостив цей текст, а і прочитав його повністю
Командир 19 корпусу: Не можна сказати, що ворог щось контролює в Костянтинівці. Там – приблизно 123 росіян" - це новина на Українській правді вчора. Всі, хто слідкують за ситуацією в Констасі чудово знають, що росіяни ще з осені минулого року контролюють Сантуринівку, східний район трамвайного депо. Тому, не знаю, на кого розраховані статті, з якими виходять різні командири та прес-офіцери. По факту, оборона міста фрагментована, доступ до/з міста практично неможливий. Єдина раціональна мета тримати війська в місті це відтягувати час та ресурси в росіян, щоб стримати подальший наступ на Олексієво-Дружківку. Інших раціональних пояснень нема. Та тут виникає питання не менш раціональне: якщо в Констасі залишаються найбільш боєздатні піхотні підрозділи, і питання, коли їх дотиснуть з усіх сторін є лише питанням часу, і навіть відкидаючи чисто гуманістичне питання, бо це ж наші люди, і найкращі з наших людей, то чи якщо нема сил прорубити кліщі, що виникли з обох в'їздів до Констахи зі сторони Олексієво-Дружківки, то чи не краще поки є можливість вивести тих, хто ще лишається в місті? Ба більше, за деякими даниии, піхота залишається навіть в районі Іванопілля та Клебан-Биківського водосховища. Навіщо ці відверто неправдиві доповіді? Навіщо повторювати помилки Покровська та Мирнограда?
Ба більше, за деякими даниии, піхота залишається навіть в районі Іванопілля та Клебан-Биківського водосховища. Навіщо ці відверто неправдиві доповіді? Навіщо повторювати помилки Покровська та Мирнограда?
prodigy написав: Ба більше, за деякими даниии, піхота залишається навіть в районі Іванопілля та Клебан-Биківського водосховища. Навіщо ці відверто неправдиві доповіді? Навіщо повторювати помилки Покровська та Мирнограда?
а які там помилки в покровську були?
Шляхом слідчих дій з"ясувалось, що Banderlog читати вміє
Шкода, що за свій базар він відповідальність не несе )
У Banderlog'а режим, як у уркагана - а що ви мені зробите ?
Banderlog, але ти забуваєш, що в цю гру можно грати вдвох і тут ти починаєгш програвати ))
prodigy написав: Ба більше, за деякими даниии, піхота залишається навіть в районі Іванопілля та Клебан-Биківського водосховища. Навіщо ці відверто неправдиві доповіді? Навіщо повторювати помилки Покровська та Мирнограда?
а які там помилки в покровську були?
Шляхом слідчих дій з"ясувалось, що Banderlog читати вміє
Шкода, що за свій базар він відповідальність не несе )
У Banderlog'а режим, як у уркагана - а що ви мені зробите ?
Banderlog, але ти забуваєш, що в цю гру можно грати вдвох і тут ти починаєгш програвати ))
чуєш, ти думаєш я з тобою граюсь? ну от шо ти таке? Ще один пропагандон, ретранслятор зелівського телемарафону. Я з тобою общаюсь лиш би люди поняли яку ви чуш опять на піаніні граєте. А ці свої зековські москаляцькі замашки остав при собі. Воно мені ваше аує, і базари взагалі паралельні.
Ба більше, за деякими даниии, піхота залишається навіть в районі Іванопілля та Клебан-Биківського водосховища. Навіщо ці відверто неправдиві доповіді? Навіщо повторювати помилки Покровська та Мирнограда?
а які там помилки в покровську були? ---=== ===---
Шляхом слідчих дій з"ясувалось, що Banderlog читати вміє
Шкода, що за свій базар він відповідальність не несе )
У Banderlog'а режим, як у уркагана - а що ви мені зробите ?
Banderlog, але ти забуваєш, що в цю гру можно грати вдвох і тут ти починаєгш програвати ))
чуєш, ти думаєш я з тобою граюсь? ну от шо ти таке? Ще один пропагандон, ретранслятор зелівського телемарафону. Я з тобою общаюсь лиш би люди поняли яку ви чуш опять на піаніні граєте. А ці свої зековські москаляцькі замашки остав при собі. Воно мені ваше аує, і базари взагалі паралельні.