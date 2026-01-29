Додано: Чет 18 чер, 2026 19:32

pesikot написав: І мій малесенький штришок до угоди Трампа з Іраном



Трамп ! Знову ! Кинув партнера ! ...

Як завжди він це робить



Цього разу він кинув Ізраїль, не Бібі, хоча і його також, а саме весь Ізраїль І мій малесенький штришок до угоди Трампа з ІраномТрамп ! Знову ! Кинув партнера ! ...Як завжди він це робитьЦього разу він кинув Ізраїль, не Бібі, хоча і його також, а саме весь Ізраїль

Будь ласка, не лайте 80-річного чоловіка, який стоїть головує в такій сильній в усіх категоріях держави як Сполучені штати Америки. Все що його держава робить відповідає її стратегічним цілям, які не висвітлюються у ЗМІ.Є один сценарій стосовно питання нерозповсюдження зброї масового знищення у світі, який не дає мені спокою. І він збувається і виконується без виключень по всім пунктам, навіть самим фантастичним не тільки для мене. Я навіть мріяти про це не міг, бо вважав цей сценарій нереально ідеалістичним і навіть більш декларативним чим ефективним. Цей сценарій цікавий бо стосується України, яка відмовилась від ядерної зброї під міжнародні гарантії, і стосується кремлівській росії, яка погрожувала мирній Україні своєю ядерною зброєю, яка стала ядерним терористом, здійснивши військове захоплення двох атомних електростанцій в Україні в рамках своєї рейдерської операції щодо українських активів.На сьогодні, який ще не виконано. Але він усім нам дуже сподобається, бо він справедливий і чесний по відношенню до України. Саме демократичний устрій в Україні, який вкрай важливий для питання мирного курсу нашої держави, дає надію на завершення цієї війни та відновленню розбитої інфраструктури та налагодженню чудового життя.