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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 чер, 2026 08:40
Hotab написав:BIGor
Так що там з «так довго вчились, що не будуть платити податки, це так не працює»?? Європейські ойтішники менше вчились, що здатні платити податки?
Більшість в Європі на В2В. Там немає ніяких 54%, навіть на ЗП немає ніяких видуманих 54%. Але подумай своєю готоловою, український ФОП буде мати пенсію 60 доларів США в міс. Той гугловець - буде мати якісь 2000 Євро. Трохи є різниця? А Гетьманцев пропонує українським ІТ-шникам свій варіант - європейський податок і укр. пенсія.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 08:44
BIGor
А Гетьманцев пропонує українським ІТ-шникам свій варіант - європейський податок і укр. пенсія.
Ти вмикав калькулятор на сайті ПФ? У тебе вийшло 60 дол , якщо платити з 5 куів ЄСВ?
Може ти припиниш нарешті жонглювати видуманими цифрами? Тобі вже кілька разів на це вказали.
То у тебе зп айтішника після сплати податків стає 500 дол, то пенсія 60 дол, то відсоток у тебе не виходить порахувати.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 08:48
moveton написав:
Особенно того, который ЗП получает украинскую, а не американскую.
Гугл та інші техногіганти платять зарплату по регіональним стандартам виходячи від ринку праці країни де офіс. В Україні ЄСВ якби працівник не бачить прямо, що це в нього із зарплати йде. Ну а чистими то десь виходило на руки приблизно співставимо, але в Україні, та ще і до війни, це якось були більші гроші, особливо в послугах. Серйозні фірми оформляли працівників по найму.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 09:03
BIGor написав:
А Гетьманцев пропонує українським ІТ-шникам свій варіант - європейський податок і укр. пенсія.
давай порахуємо
Максимальна пенсія в Україні - 25 950 грн
Кожен рік стажу-0,01 коефіцієнт , тобто за 35 років стажу в тебе буде коефіцієнт 0,35
Таким чином , щоб отримати таку пенсію в Україні , людина повинна платити пенсійні внески з суми
25950 /0,35 =74 143 грн ( це станом на сьогодні,пенсія ЗАХИЩЕНА від інфляції, бо розрахунок йде через середню), тобто людині треба отримувати і платити з трьох середніх по Україні щоб отримати сьогоднішній еквівалент в 600+доларів
В мене питання
То як , айтішники у нас не заробляють 75 000/місяці? і не можуть сплатити 15000 в пенсійний?
Друге питання, що цих 15000 можна НЕ платити в пенсійний ( а сплатити 1700 з мінімалки в 8645 і потім отримати 3500 ) а різницю класти на депо і виграш буде суттєвим...
От тільки нюанс
Якщо айтішники це можуть зробити... то двірники/продавці/токарі - ні.
Може тим хто наближається до найбагатшого зрізу суспільства - варто трошки подумати? і перестати тягнути ковдру виключно на себе? може варто згадати і тих хто їх оточує? Бо голодний вчитель не навчить сина айтішника математиці...
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Додано: Пон 22 чер, 2026 09:14
budivelnik написав:
може варто згадати і тих хто їх оточує? Бо голодний вчитель не навчить сина айтішника математиці...
Внезапно, вот именно о них и думается. Только о тех, кто непосредственно окружает. Сэкономленное на налогах максимальной ставки платится тому учителю, который учит и доктору, который лечит. Тем более, что от уплаты максимальных налогов "бесплатный" учитель и врач лучше работать не станут. А отдавать деньги вместо окружающих куда-то государству - это уже о окружающих как раз НЕ думать.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 09:27
moveton написав: budivelnik написав:
може варто згадати і тих хто їх оточує? Бо голодний вчитель не навчить сина айтішника математиці...
Внезапно, вот именно о них и думается. Только о тех, кто непосредственно окружает. Сэкономленное на налогах максимальной ставки платится тому учителю, который учит и доктору, который лечит. Тем более, что от уплаты максимальных налогов "бесплатный" учитель и врач лучше работать не станут. А отдавать деньги вместо окружающих куда-то государству - это уже о окружающих как раз НЕ думать.
Без проблем
Але виходить ти за те щоб син двірника/продавця не знав математики....
Ти дати своєму - можеш і можеш тому що маєш можливість регульнути 15000-50000 грн/місяць податків...
То може для чистоти експерименту ти й іншим ДОЗВОЛИШ це робити , виступивши з ініціативою ЗРІВНЯТИ твої права/можливості по сплаті податків з іншими ?
Бо ще раз
Ти розумієш , що постійний розрив погіршує умови існування України...
але з іншого боку виступаєш за те щоб цей розрив збільшувався.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 09:41
Hotab написав:BIGor
А Гетьманцев пропонує українським ІТ-шникам свій варіант - європейський податок і укр. пенсія.
Ти вмикав калькулятор на сайті ПФ? У тебе вийшло 60 дол , якщо платити з 5 куів ЄСВ?
Може ти припиниш нарешті жонглювати видуманими цифрами? Тобі вже кілька разів на це вказали.
То у тебе зп айтішника після сплати податків стає 500 дол, то пенсія 60 дол, то відсоток у тебе не виходить порахувати.
Это тот калькулятор, который берёт 5 лет максимального дохода из всего стажа?
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Додано: Пон 22 чер, 2026 09:55
budivelnik написав:
Але виходить ти за те щоб син двірника/продавця не знав математики....
Я, скажем так, с этим смирюсь. Может она не сильно-то ему и нужна? Вон, даже в чате инвесторов в ОВГЗ проценты посчитать далеко не все не могут и ничего, инвестируют.
budivelnik написав:
То може для чистоти експерименту ти й іншим ДОЗВОЛИШ це робити , виступивши з ініціативою ЗРІВНЯТИ твої права/можливості по сплаті податків з іншими ?
А зачем? Вопрос не в том за что инициатива, а почему я? Для таких инициатив мы депутатов выбираем. Ну или кто не депутат, но сильно хочет повлиять на законы, может развлечься попыткой заставить депутата от своего округа это сделать.
budivelnik написав:
Ти розумієш , що постійний розрив погіршує умови існування України...
але з іншого боку виступаєш за те щоб цей розрив збільшувався.
Да ничего я такого не понимаю
О каком разрыве речь вообще? Кастовая система, когда сын полковника не может стать генералом потому, что у генерала есть свой сын, и общество, где благ достаётся очень по-разному, но работают социальные лифты - это два очень разных по эффекту разрыва. Второй вариант - это очень классная штука. "Американская мечта" называется. Стейнбек утверждал, что прежде всего она удержала США от впадения в коммунизм.
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