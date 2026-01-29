Додано: Пон 22 чер, 2026 08:40

shapo написав: yanyura написав: budivelnik написав: Ну і що?

це заборонено?

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ППС

ти в програшній ситуації, тому моя рекомендація-повитирпай все що ти написав під впливом емоці, я заберу капслок на ЄВРЕЙ і жид з юде...

Так і розійдемось Ну і що?це заборонено?...ППСти в програшній ситуації, тому моя рекомендація-повитирпай все що ти написав під впливом емоці, я заберу капслок на ЄВРЕЙ і жид з юде...Так і розійдемось У меня нет никаких эмоций,тем более давно зная кто это пишет и почему.

Вот только я абсолютно не в проигрышной ситуации ибо я имею возможность жить и даже работать несмотря на солидный возраст где хочу в отличие от тебя способного быть лавочником только на Галичине,да и детки твои недалеко от тебя ушли.

Ты по старой совковой привычке помноженной на двухтысячелетнюю традицию европейского антисемитизма решил упомянуть мою национальность в надежде что я начну втягивать голову в плечи и комплексовать как большинство галутных евреев в большинстве европейских и не только стран.

Но 4 года жизни в Израиле научили меня гордится этим фактом который,естественно,как и у каждого человека от каких бы родителей он не родился не зависит от него никоим образом.

Эта страна при всех ее недостатках которые есть в любой,даже в самой благополучной стране, намного лучше относится к своим гражданам,особенно старикам в отличие от нынешней незалежной Украины,намного лучше готова к войнам постоянно воюя и поэтому ее есть за что уважать.

Вытирать мне уже нечего,тк модеры сделали это сами по обыкновению оставив оскорбления в мой адрес У меня нет никаких эмоций,тем более давно зная кто это пишет и почему.Вот только я абсолютно не в проигрышной ситуации ибо я имею возможность жить и даже работать несмотря на солидный возраст где хочу в отличие от тебя способного быть лавочником только на Галичине,да и детки твои недалеко от тебя ушли.Ты по старой совковой привычке помноженной на двухтысячелетнюю традицию европейского антисемитизма решил упомянуть мою национальность в надежде что я начну втягивать голову в плечи и комплексовать как большинство галутных евреев в большинстве европейских и не только стран.Но 4 года жизни в Израиле научили меня гордится этим фактом который,естественно,как и у каждого человека от каких бы родителей он не родился не зависит от него никоим образом.Эта страна при всех ее недостатках которые есть в любой,даже в самой благополучной стране, намного лучше относится к своим гражданам,особенно старикам в отличие от нынешней незалежной Украины,намного лучше готова к войнам постоянно воюя и поэтому ее есть за что уважать.Вытирать мне уже нечего,тк модеры сделали это сами по обыкновению оставив оскорбления в мой адрес

Чим ти хвастаєшся?Тим що був в трьох чи чотирьох республіках совка і звідусіль тебе поперли?Тим що жив років 20 в Україні. але тільки проживши 4 роки в ізраїлі став РОЗУМІТИ всю вЯлІчІє того народу?Тим що твої діти розсипані як перекотиполе по всьому світу....І ця людина буде вчити мене любити Батьківщину?Ти просто виживший з розуму стариган, який просрав своє нікчемне життя і потім так само як лада начитавшийся комуністичної пропоганди -начитався ізраїльської... бо треба ж було якось жити і чимось оправдувати своє нице перебування в країні в яку перший раз потрапив в 60+ років....А я так вже й бути , залишусь галичанським лавочником , мої батьки були галичанськими інженерами , один мій дід був також галичанським лавочником і його жінка галичанською селянкою , мої діти будуть галичанськими... навіть не знаю ким вони будуть після Війни....Але якщо доя тебе територія України це прокляте місце з якого ти ледве лапті виніс... то НАВІЩО ти тут?ти мазохіст який постійно повертається туди де над ним знущались?чи ти брехло яке звинувачує Україну і Українців що вони над ним знущались?