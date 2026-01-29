|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 22 чер, 2026 08:38
Banderlog написав: ЛАД написав:
Переход произошёл очень быстро и многие горожане ещё не сразу порвали связь с селом. Так что отчасти flyman
прав.
звязок з селом це ?
спочатку, умовно кажучи, "викопує картоплю" (146%), а потім, (можливо, раз в 4+ роки) іде майданити (але це не точно, може поїхати на заробітки в умовну Польщу, або "бухати"/"готуватися" до весни умовним охоронцем в умовному АТБ)
в принципі, так ще в царській РІ так "підзаробляли", але це ж не означає, що були городським буржуінами та жерли рябчиків в ресторанах і/або круасани в кафешках на обід/вечерю
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 22 чер, 2026 08:44, всього редагувалось 4 разів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 43120
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1650 раз.
- Подякували: 2894 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 22 чер, 2026 08:40
shapo написав: yanyura написав: budivelnik написав:
Ну і що?
це заборонено?
...
ППС
ти в програшній ситуації, тому моя рекомендація-повитирпай все що ти написав під впливом емоці, я заберу капслок на ЄВРЕЙ і жид з юде...
Так і розійдемось
У меня нет никаких эмоций,тем более давно зная кто это пишет и почему.
Вот только я абсолютно не в проигрышной ситуации ибо я имею возможность жить и даже работать несмотря на солидный возраст где хочу в отличие от тебя способного быть лавочником только на Галичине,да и детки твои недалеко от тебя ушли.
Ты по старой совковой привычке помноженной на двухтысячелетнюю традицию европейского антисемитизма решил упомянуть мою национальность в надежде что я начну втягивать голову в плечи и комплексовать как большинство галутных евреев в большинстве европейских и не только стран.
Но 4 года жизни в Израиле научили меня гордится этим фактом который,естественно,как и у каждого человека от каких бы родителей он не родился не зависит от него никоим образом.
Эта страна при всех ее недостатках которые есть в любой,даже в самой благополучной стране, намного лучше относится к своим гражданам,особенно старикам в отличие от нынешней незалежной Украины,намного лучше готова к войнам постоянно воюя и поэтому ее есть за что уважать.
Вытирать мне уже нечего,тк модеры сделали это сами по обыкновению оставив оскорбления в мой адрес
Чим ти хвастаєшся?
Тим що був в трьох чи чотирьох республіках совка і звідусіль тебе поперли?
Тим що жив років 20 в Україні. але тільки проживши 4 роки в ізраїлі став РОЗУМІТИ всю вЯлІчІє того народу?
Тим що твої діти розсипані як перекотиполе по всьому світу....
І ця людина буде вчити мене любити Батьківщину?
Ти просто виживший з розуму стариган, який просрав своє нікчемне життя і потім так само як лада начитавшийся комуністичної пропоганди -начитався ізраїльської... бо треба ж було якось жити і чимось оправдувати своє нице перебування в країні в яку перший раз потрапив в 60+ років....
А я так вже й бути , залишусь галичанським лавочником , мої батьки були галичанськими інженерами , один мій дід був також галичанським лавочником і його жінка галичанською селянкою , мої діти будуть галичанськими... навіть не знаю ким вони будуть після Війни....
Але якщо доя тебе територія України це прокляте місце з якого ти ледве лапті виніс... то НАВІЩО ти тут?
ти мазохіст який постійно повертається туди де над ним знущались?
чи ти брехло яке звинувачує Україну і Українців що вони над ним знущались?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 29267
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 3064 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 22 чер, 2026 08:44
shapo написав: prodigy написав:
в 1970-1990 за слово "жид" могли погнати з комсомолу (і тоді автоматом з інституту)
у мене в роті був один казах і один осетин, жодного слова за 5 років стосовно національності, а евреїв було багато-15% мінімум(це ж Одеса)
Ещё напишите что в СССР не было государственного антисемитизма и инвалидов пятого пункта паспорта.
Про Одессу ничего сказать не могу ибо тогда не жил в Украине,но существовал негласный перечень вузов и организаций куда евреям вход был запрещен. В МИСИ где я учился в аспирантуре была очень сильная математическая школа по одной простой причине - ректор МГУ Садовничий был антисемит и евреев на мехмат элементарно не пропускали.
После 1939 был сильно ограничен прием в НКВД - КГБ несмотря на выложенные тут простыне о участии евреев в создании СССР и ГУЛАГа.
А филологические изыски о названии евреев в разных языках совершенно напрасны - я давно это знаю и точно не хуже отметившиеся.
Спочатку жиди створили совок....
пройшло 70 років
і перефарбовані комсомольці ( читай внуки жидів які створили совок) хитнули маятник в сторону обмеження москалів....
І тут в 2026 році, вискакує жид , який розповідав всім що росіяни обмежували вступ у вузи жидам , але при цьому так переживає про педераційників що сам здриснув в ізраїль...
Як на мене, тут ні Труси ні Хрестик-вже не допоможе...
Ти сам хоч розібрався ти за кого
За москалів які принижували твою націю сотню років ?
Чи ти проти казахів-хоч ти там і працював і все знаєш?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 29267
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 3064 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 22 чер, 2026 09:03
budivelnik написав: shapo написав: prodigy написав:
в 1970-1990 за слово "жид" могли погнати з комсомолу (і тоді автоматом з інституту)
у мене в роті був один казах і один осетин, жодного слова за 5 років стосовно національності, а евреїв було багато-15% мінімум(це ж Одеса)
Ещё напишите что в СССР не было государственного антисемитизма и инвалидов пятого пункта паспорта.
Про Одессу ничего сказать не могу ибо тогда не жил в Украине,но существовал негласный перечень вузов и организаций куда евреям вход был запрещен. В МИСИ где я учился в аспирантуре была очень сильная математическая школа по одной простой причине - ректор МГУ Садовничий был антисемит и евреев на мехмат элементарно не пропускали.
После 1939 был сильно ограничен прием в НКВД - КГБ несмотря на выложенные тут простыне о участии евреев в создании СССР и ГУЛАГа.
А филологические изыски о названии евреев в разных языках совершенно напрасны - я давно это знаю и точно не хуже отметившиеся.
Спочатку жиди створили совок....
пройшло 70 років
і перефарбовані комсомольці ( читай внуки жидів які створили совок) хитнули маятник в сторону обмеження москалів....
І тут в 2026 році, вискакує жид , який розповідав всім що росіяни обмежували вступ у вузи жидам , але при цьому так переживає про педераційників що сам здриснув в ізраїль...
Як на мене, тут ні Труси ні Хрестик-вже не допоможе...
Ти сам хоч розібрався ти за кого
За москалів які принижували твою націю сотню років ?
Чи ти проти казахів-хоч ти там і працював і все знаєш?
Ну наконец ты опять показал свою настоящую рожу галицкого лавочника.
Видишь ли,у***,если бы у тебя были элементарные знания истории,то ты бы знал, что СССР создавали не только евреи ,но и украинцы ,и ещё сотни народов.
Украинцы ещё и создавали российскую империю как бы это таким галичанам жившим на окраине Австро-Венгерской империи где к ним относились ненамного лучше чем к евреям ни было прискорбно,хотя они для вас схидняки ,почти что москали.
В отличие от таких недоумков как ты я не за красных или белых,а за истину как бы горько она не звучала.
И чем ты гордишься,тем что кроме своей лавки в Галичине больше никем не способен стать?
В Украине я прожил 33 года и имея жену лемкиню из Калуша и объект в Выжнице помимо того,что бригады в Киеве тоже собирались из разных регионов худо-бедно узнал Галицкий менталитет и таких его типажей как ты,бывший совковый прапорщик.
К сожалению,с такими как ты у Украины будет совсем не светлое будущее которое я уже не увижу
Востаннє редагувалось shapo
в Пон 22 чер, 2026 09:10, всього редагувалось 1 раз.
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 5138
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 22 чер, 2026 09:09
shapo написав:
В отличие от таких недоумков как ты я не за красных или белых,а за истину как бы горько она не звучала.
і саме тому ти на другому кінці Землі...
Бо хоч ти і проти всього поганого і за все хороше, але виявилось що ти настільки діставав оточуючих що відчував що пора лапті клеїти...
Запамятай
Якщо людині ДОБРЕ - вона не розкидує своїх діте і не втікає звідти де їй добре....
Тобі виявляється було погано всюди і тільки в 70+ до тебе прийшло прозріння єврейства...
Чи не запізно ти вирішив жити як людина? бо виявляється до цього ти жив як ніхто....
Тому ще раз
Чим твій іудаїзм в 70 років при поганому житті від 0-70 років - оправдає твоє існування?
А мені добре
Я роблю те що можу, там де можу і насміхаюсь над різними перекотиполями...
Що будеш робити через якийсь час? Підеш в гарну ізраїльську лікарню де втупивши очі в стелю навіть не будеш мати з ким поговорити? Бо зліва від тебе буде казахський єврей, справа москальський - а внуки на другому кінці планети.....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 29267
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 3064 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 22 чер, 2026 09:16
shapo
СССР создавали не только евреи ,но и украинцы ,и ещё сотни народов.
Але всі матеріальні цінності побудували «республікам» росіяни))
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19392
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2630 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Пон 22 чер, 2026 09:21
budivelnik написав: shapo написав:
В отличие от таких недоумков как ты я не за красных или белых,а за истину как бы горько она не звучала.
і саме тому ти на другому кінці Землі...
Бо хоч ти і проти всього поганого і за все хороше, але виявилось що ти настільки діставав оточуючих що відчував що пора лапті клеїти...
Запамятай
Якщо людині ДОБРЕ - вона не розкидує своїх діте і не втікає звідти де їй добре....
Тобі виявляється було погано всюди і тільки в 70+ до тебе прийшло прозріння єврейства...
Чи не запізно ти вирішив жити як людина? бо виявляється до цього ти жив як ніхто....
Тому ще раз
Чим твій іудаїзм в 70 років при поганому житті від 0-70 років - оправдає твоє існування?
А мені добре
Я роблю те що можу, там де можу і насміхаюсь над різними перекотиполями...
Що будеш робити через якийсь час? Підеш в гарну ізраїльську лікарню де втупивши очі в стелю навіть не будеш мати з ким поговорити? Бо зліва від тебе буде казахський єврей, справа москальський - а внуки на другому кінці планети.....
Кретин,читай только не себя - я уже 2 недели в Австралии. Правда ,2 дня назад внучки с родителями уехали в Японию на три недели на зимние каникулы.
Никакой иудаизм я не исповедую, как был атеистом,так и остался и никоим образом на мое восприятие мира это не повлияло.
Ты можешь и дальше радоваться своей никчёмной жизни, ты мне смешон с своим ни на чём не основанным надуванием шек и такими же дешёвыми прогнозами.
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 5138
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 22 чер, 2026 09:23
shapo написав:
у тебя были элементарные знания истории,то ты бы знал, что СССР создавали не только евреи ,но и украинцы ,и ещё сотни народов.
Украинцы ещё и создавали российскую империю как бы это таким галичанам жившим на окраине Австро-Венгерской империи где к ним относились ненамного лучше чем к евреям ни было прискорбно,хотя они для вас схидняки ,почти что москали.
Давайте розберемо цього носія стокгольмського синдрому
1 Росіяни не пустили його у МГУ , а його національність загнали за Можайськ....
В Україні євреї жили в столиці, а в Бердичеві євреїв було більше ніж інших національностей...
Але погані - Українці
2 В Казахстані де це чудо природи працювало - росіяни створювали школи де не було навіть вивчення казахської мови... але при цьому це правильно бо росіяни несли відсталим казахам світоч науки і техніки ( казахи ж які працювали на будівництві заводів в росії -це нікчеми не варті уваги) бо тільки РоССіяни .....
До речі - назви мені школу в Ізраїлі де відсутнє вивчення івриту?
То виходить Ізраїль захопили комсомольці ? і якогось милого навязують тобі/молдаванам/казахам/грузинам і так далі - іврит?
Ти збираєшся це десь заклеймити і вже стоїш з плакатом?
3 У Другій світовій в армії совка воювали всі , в тому числі і Українці... але Сталін подарував Львів .....
Тобто воювали всі - а подарунки роздавав грузин ?
Даі продовжувати.
ПС
я радий що ти знайшов собі місце подалі від України
чим вас тут буде менше - тим менше буде від вас смороду.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 29267
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 3064 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 22 чер, 2026 09:33
shapo написав:
В Украине я прожил 33 года и имея жену лемкиню из Калуша и объект в Выжнице
Чим займались в вижниці? Док?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5573
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|34193
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|33916
|
|
|36
|335913
|
|