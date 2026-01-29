budivelnik написав:Росія готова відновити переговори з Україною з тієї точки, на якій вони зупинились, - Лавров https://censor.net/ua/n4009781Що вогонь животворящий робить..... Лад, якщо Лавров погодиться що треба починати з 2013 року? Ти будеш проти? Чи заклеймиш говорящую лошадь за здачу інтересів педерації і звинуватиш його персонально у втраті другої пенсії?
ЛАД написав:И кроме "дефіцит продуктів після 1980р" - такого не было. Дефицит продуктов начался заметно позже.
...... ПС проблеми лада в тому що він забув згадати що рівність будувалась на загальній бідності... хай гляне на правило по яким ставили на чергу на житло ... менше 8м2 загальної площі на особу...дозволяли стати на житло з горизонтом отримання 15-20 років ......
А точно ли были другие варианты? Европу Штаты хорошо так вытаскивали... Сказать - как Китай чуть позже - "произошла ошибка - идем в Капитализм"? - так во-первых место уже было занято, а во-вторых советов в то время реально боялись. Объявлять феодализм - "местные прогрессоры тянут сопративляющихся соотечественников в светлое будущее"?
Киев допускает отказ от перемирия по линии фронта из-за изменения динамики войны, заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник.
«Наше терпение не безгранично. Если Совет безопасности и дальше будет придерживаться выжидательной позиции, я не могу исключать, что Украина может скорректировать и изменить свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является очень большим компромиссом», - заявил Мельник.
По словам Мельника, удары Украины по территории России влияют на ход войны и меняют её динамику.
ЛАД написав:Вы там мне приписали "не обєктивні спогади". А сами? Операцию "Висла" помним, а "эвакуацию" поляков из Зап. Украины вспоминать не будем? Переселено было около 780–810 тысяч этнических поляков и евреев (граждан довоенной Польши). Вспоминать, как Львов стал украинским тоже не будем? До войны поляки составляли более 50% населения Львова, но в результате "эвакуации" город покинули практически все его польские жители. Из Львова выехало около 104 тысяч поляков (свыше 90% польского населения города). Выезд маскировался под "добровольный", но отказ означал принятие советского гражданства, репрессии или отправку в Сибирь. А с точки зрения поляков операция "Висла" была вполне оправдана - они хорошо помнили освобождение Зап. Украины и Белоруссии в 1939 и не хотели повторения такого в будущем. Поэтому "окончательно решили украинский вопрос" на "своих" землях.
Есть неточности. Это была совместная операция Сталина и Гомулки по обмену населением не только из западной Украины,но и из западной Белоруссии. .........
1944-46, действительно, "обмен населением" Сталиным и Гомулкой. Операция " Висла" это уже чисто польская операция. Но, естественно, в 1947 по согласованию с Москвой. Насчёт евреев вы правы. О сегодняшних беженцах посмотрим, как будет.
ЛАД написав:не известно, смогли бы её получить в других условиях.
три мої пленника(і племінниця, яка в ОНМА вивчала міжнародне право) закінчили той самий виш(який сьогодні Морська Академія, ОНМА),зараз вже- два старпома, а один вже капітан, що вас ще цікавить, з того що вам "невідомо"
примусовий розподіл після вишу на Камчатку/Находку чи Сахалін це півбіди, а були ще Тіксі, Дудінка, Діксон( о там 70% просто зникали: алкоголізм, кримінал)
але люди не знали, що можна відмовитись і не їхати, система була проста_в ЧМП залишаються червоний диплом, або місцеві одружені, а всі інші не місцеві (хоч диплом -4,5середній бал (на ДС теж не тільки трієчники потрібні)
один знайомий стармех(родом з Білої Церкви) у 1986р отримав розподіл на Сахалин (дружина одеситка сказала, я з дітиною лишуся у мами в Одесі), то він поїхав в ММФ (москву) і записався до зам.міністра по кадрам Кузнецова, і той на його заяву наклав резолюцію-працевлаштувати в ЧМП (там у ВК очі на лоб полізли, ти справді поїхав до міністерства?)
prodigy написав: ти ж наполегливо преш проти країни, від якої отримаєш гроші
пропоную замінити мене на службі кимсь більш патріотичнонастроєним і їм втірать разну чуш як донатите в тилу та моцко платити. А на мене ваш телемарафонівський брєд не діє. Це такі як ти слухають піаністів, а ті слухають некромантів і совєтуються З ворожкою Марієй Тіхой, і брешуть люди що вона нєкоторих міністрів поцінововувавачів "єворопейських цєнностєй" та внєдрєнія високих технологій ...
понятія не маю, ти про що? хто це всі люди-ворожки-піанисти, припиняй витрачати час на марафон, я його жодного дня не дивився, на якому каналі дивитись? бо я тільки футбол/баскетбол дивлюсь, решту дня важко працюю (ось тільки закінчив дерева поливати-150 ведер за годину, пойду відпочивати-футбол дивитись