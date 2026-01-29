ЛАД написав:Вы там мне приписали "не обєктивні спогади". А сами? Операцию "Висла" помним, а "эвакуацию" поляков из Зап. Украины вспоминать не будем? Переселено было около 780–810 тысяч этнических поляков и евреев (граждан довоенной Польши). Вспоминать, как Львов стал украинским тоже не будем? До войны поляки составляли более 50% населения Львова, но в результате "эвакуации" город покинули практически все его польские жители. Из Львова выехало около 104 тысяч поляков (свыше 90% польского населения города). Выезд маскировался под "добровольный", но отказ означал принятие советского гражданства, репрессии или отправку в Сибирь. А с точки зрения поляков операция "Висла" была вполне оправдана - они хорошо помнили освобождение Зап. Украины и Белоруссии в 1939 и не хотели повторения такого в будущем. Поэтому "окончательно решили украинский вопрос" на "своих" землях.
Есть неточности. Это была совместная операция Сталина и Гомулки по обмену населением не только из западной Украины,но и из западной Белоруссии. .........
1944-46, действительно, "обмен населением" Сталиным и Гомулкой. Операция " Висла" это уже чисто польская операция. Но, естественно, в 1947 по согласованию с Москвой. Насчёт евреев вы правы. О сегодняшних беженцах посмотрим, как будет.
ЛАД написав:не известно, смогли бы её получить в других условиях.
три мої пленника(і племінниця, яка в ОНМА вивчала міжнародне право) закінчили той самий виш(який сьогодні Морська Академія, ОНМА),зараз вже- два старпома, а один вже капітан, що вас ще цікавить, з того що вам "невідомо"
примусовий розподіл після вишу на Камчатку/Находку чи Сахалін це півбіди, а були ще Тіксі, Дудінка, Діксон( о там 70% просто зникали: алкоголізм, кримінал)
але люди не знали, що можна відмовитись і не їхати, система була проста_в ЧМП залишаються червоний диплом, або місцеві одружені, а всі інші не місцеві (хоч диплом -4,5середній бал (на ДС теж не тільки трієчники потрібні)
один знайомий стармех(родом з Білої Церкви) у 1986р отримав розподіл на Сахалин (дружина одеситка сказала, я з дітиною лишуся у мами в Одесі), то він поїхав в ММФ (москву) і записався до зам.міністра по кадрам Кузнецова, і той на його заяву наклав резолюцію-працевлаштувати в ЧМП (там у ВК очі на лоб полізли, ти справді поїхав до міністерства?)
prodigy написав: ти ж наполегливо преш проти країни, від якої отримаєш гроші
пропоную замінити мене на службі кимсь більш патріотичнонастроєним і їм втірать разну чуш як донатите в тилу та моцко платити. А на мене ваш телемарафонівський брєд не діє. Це такі як ти слухають піаністів, а ті слухають некромантів і совєтуються З ворожкою Марієй Тіхой, і брешуть люди що вона нєкоторих міністрів поцінововувавачів "єворопейських цєнностєй" та внєдрєнія високих технологій ...
понятія не маю, ти про що? хто це всі люди-ворожки-піанисти, припиняй витрачати час на марафон, я його жодного дня не дивився, на якому каналі дивитись? бо я тільки футбол/баскетбол дивлюсь, решту дня важко працюю (ось тільки закінчив дерева поливати-150 ведер за годину, пойду відпочивати-футбол дивитись
ЛАД написав:И кроме "дефіцит продуктів після 1980р" - такого не было. Дефицит продуктов начался заметно позже.
Дефіцит продуктів ЗА МЕЖАМИ обласних міст був ЗАВЖДИ.. В 6 років( 1971-1972), приблизно в 6 ранку я займав чергу в молочний магазин м Звенигородка Черкаської області, магазин відкривався в 7 , молоко/сметану привозили в бідонах , приблизно у 9 годині... до 11 години все було розпродано. Те саме, містечко Великі Мости , Львівська область , для того щоб купити морозиво по 19 копійок треба було займати чергу в 7 ранку, привозили з Львівського холодокомбінату десь о 8 , до 9 ранку пломбір по 19 зникав, до 10 ранку зникало вершкове по 13 і львівське(в шоколаді на паличці) по 22 , залишалось тільки молочне по 9 , фруктове в паперовому стаканчику по 7 і каштан по 28... найдовше десь до 13 у продажу був каштан. Після обіду морозива не було ніколи ( це в неділю), при цьому ОБОВЯЗКОВИМ атрибутоп приїзду в село було палка дорогої і палка докторської... яких в селех не було від слова взагалі
До речі в бушлаті(ватнику) я на роботі ходив приблизно до 1995 року , нічого кращого тоді не існувало для будівельників.
ПС проблеми лада в тому що він забув згадати що рівність будувалась на загальній бідності... хай гляне на правило по яким ставили на чергу на житло ... менше 8м2 загальної площі на особу...дозволяли стати на житло з горизонтом отримання 15-20 років хай гляне скільки велосипедів було в совку і порівняє з німцями ( саме тому друге фото по розповсюдженості після гвалтування совковими визволителями - є відбір велосипеда, третім-відбір швейної машинки... нічого не нагадує з сьогоднішньої історії? пралка/унітаз в руках бурята який вважає себе чистокровним узкім....
И у "голодающего" юного будивельника хватало сил заниматься спортом и стать мастером спорта не помню в каком виде борьбы. И стать прапорщиком ВДВ. А "менше 8м2 загальної площі на особу" - что вы хотите, после той войны и массового переселения людей в города жилья, естественно, не хватало. Хотя темпы строительства были выше чем в независимой Украине. Не буду говорить о 90-х, но и после 2000 строилось 9-11 млн кв. м. Рекорд 2021 года - 11,4 млн кв. м жилья (около 151 тысячи квартир). В УССР в 60-е строилось до 12–14 млн кв. м в год (по сравнению с 1950 - около 4–5 млн кв. м в год), в 1970–1980-е годы стабильно сдавали от 17 до 21 млн кв. м жилья ежегодно. Абсолютный рекорд был поставлен в 1987 году, когда в республике ввели 21,3 млн кв. м (это примерно 330–350 тысяч новых квартир за один только год). А теперь, пан будивельник, сравнивайте.
ЛАД написав:не известно, смогли бы её получить в других условиях.
три мої пленника(і племінниця, яка в ОНМА вивчала міжнародне право) закінчили той самий виш(який сьогодні Морська Академія, ОНМА),зараз вже- два старпома, а один вже капітан, що вас ще цікавить, з того що вам "невідомо"
Учились на бюджете или контракте? Если первое, поступали без взяток? Если второе, сколько это стоило и любой украинец смог бы оплатить? Вы точно учились бесплатно.
примусовий розподіл після вишу на Камчатку/Находку чи Сахалін це півбіди, а були ще Тіксі, Дудінка, Діксон( о там 70% просто зникали: алкоголізм, кримінал)
але люди не знали, що можна відмовитись і не їхати, система була проста_в ЧМП залишаються червоний диплом, або місцеві одружені, а всі інші не місцеві (хоч диплом -4,5середній бал (на ДС теж не тільки трієчники потрібні)
Что неверно? "Тіксі, Дудінка, Діксон" - там моряки не нужны? А алкоголиками становились не только там. У моего друга, который умер несколько дней назад, отец много лет служил на ДВ. Ещё в 50-60-е. В разных местах. Тогда, наверное, было похуже, чем в ваше время. И почему-то не спился. Странно, правда?
ЛАД написав:В УССР в 60-е строилось до 12–14 млн кв. м в год (по сравнению с 1950 - около 4–5 млн кв. м в год), в 1970–1980-е годы стабильно сдавали от 17 до 21 млн кв. м
1 Що ти хочеш зрівняти? Те що ВСІ були голодні і туалетний папір був не потрібен? Срати було нічим... Єдине що всім нічим однаково. Тепер після війни було__________________________________________7м2 на особу 1950 рік - 35 млн населення____5млн м2/35 млн =+0,14м2 1960 рік - 40 млн населення____12 млн м2/40млн=+0,33м2 1970 рік - 45 млн населення____17 млн м2/45млн=+0,4м2 1980 рік - 50 млн населення____20 млнм2/50млн=+0,4м2 на особу
Ніби постійний ріст , а насправді З 1950 по 1960 збільшення на 5 млн , тобто з 50млн м2 -35млн пішли щоб забезпечити хоча б 7км м на особу , тобто збільшення житла всього 0,5м2 на особу за 10 років Далі все так само +/- Тому ЖИЛИ як свині , туалет спільний з ванною і розміром 4м2, кухня 3 м2, велика кімната 8-10м2.... Так це життя але порівнювати це життя з сьогоднішніми 22-25м2 на особу? Велосипедів було менше ніж в Німеччині машин -і при тому велосипед це ж проста річ для держави яка ракети запускала, але виявилось що велосипед-це розкіш кондиціонер/пральна машина/туалетний папір/автомобіль - що з цього переліку може порівнятись з сьогоднішнім часом? звязок ( треба за тиждень замовити розмову з іншим обласним місто , про районне-мовчу, з селом не зєднували) подорожі? та просто порівняй розмір свого шифоньєра з шафою купе своїх дітей... в тебе нічого було складувати , твоїм дітям-мало а між ними різниця в обємі разів від пяти...
Тому ще раз так парторгам роздавали пайки і чим вища номенклатура - тим кращий пайок... От тільки холопам кількістю в 95% населення совка -пайки не роздавали , тому совок і впав що до парторгів не доходило в яких скотських умовах живе населення.
Тепер про голодающого будівельника який чогось достиг... Вижити можна на
Мінімальна добова норма хліба (пайка) для цивільного населення в блокадному Ленінграді становила критичні 125 грамів.Щоб зрозуміти масштаби цієї трагедії, варто виділити кілька головних історичних фактів про життя в місті під час 872-денної блокади (вересень 1941 – січень 1944):Розмір пайка: 125 г отримували утриманці та діти у найважчий період (листопад 1941 — січень 1942). Працівники отримували трохи більше — 250
Так вважали парторги совка.... Так в совку без війни пайка була в кілька разів вища в порівнянні з блокадним Ленінградом, але рази в два по харчам і разів в пять по шмоткам, разів в десять по техніці - була нижча від того що сьогодні в Україні.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 23 чер, 2026 19:58, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:Тут я підтверджую слова і ЛАДа, і prodigy. Просто все залежало від того, де хто жив у той час та який тоді був час. Я жив у довольно великому райцентрі (Нікополі), де був дуже великий трубний завод і чи не єдиний у Союзі кранобудівний завод баштових кранів. Так от, у 1964 році я, 12-річний (на форумі у мене вказана реальна дата народження) у 7 годин ранку вже стояв у довжелезній черзі до бочки з молоком місцевого молокозаводу, бо воно було жирніше, ніж те, що було у бутилках, а також у чергах до хлібного магазину, бо у кожному привозі було 50-100 хлібин пшеничного хлібу, а решта тільки кукурудзяний, який ще можна було їсти десь з час після покупки, далі він просто крошився при спробі його нарізати. При заводах були свої магазини, де тільки робітники цих заводів могли щоденно свободно купити буханку пшеничного хлібу та 1-3 літра розливного молока. ......
Простите, не надо "підтверджувати слова і ЛАДа, і prodigy" В 1964 я тоже стоял в очередях за белым хлебом, который, если правильно помню, продавали по талонам. А "воно було жирніше" не то же самое, что его невозможно было купить в магазине. "у маленькому райцентрі" я не жил, сказать не могу, там снабжение, действительно, было хуже. Но prodigy тоже не пишет о "маленькому райцентрі", а, насколько понимаю, об Одессе, которая снабжалась неплохо. И после "уточнений" признал, что молока не было в 9.30-10, а в 8.30 вполне было. Я в 1971 ещё учился, ездить надо было к 8 часам, так что с утра ходить в магазин не мог. Мама тоже работала. Так что брали после работы. И да, это удавалось не каждый день, но получалось. Часто брали с бочки в выходные, кипятили и пили всю неделю. Но в маленьких городках было своё преимущество - на базаре цены были заметно ниже, чем в крупных городах. И тогда на базаре люди торговали продукцией со своих участков. Это не сегодняшний базар, который часто уже не особо отличается от магазина - многие продавцы торгуют не своей продукцией.
За видео спасибо.
ЛАД передергивает как обычно опыт парторга не пропьешь)
ЛАД написав:В УССР в 60-е строилось до 12–14 млн кв. м в год (по сравнению с 1950 - около 4–5 млн кв. м в год), в 1970–1980-е годы стабильно сдавали от 17 до 21 млн кв. м
1 Що ти хочеш зрівняти? Те що ВСІ були голодні і туалетний папір був не потрібен? Срати було нічим... Єдине що всім нічим однаково. Тепер після війни було__________________________________________7м2 на особу 1950 рік - 35 млн населення____5млн м2/35 млн =+0,14м2 1960 рік - 40 млн населення____12 млн м2/40млн=+0,33м2 1970 рік - 45 млн населення____17 млн м2/45млн=+0,4м2 1980 рік - 50 млн населення____20 млнм2/50млн=+0,4м2 на особу
Ніби постійний ріст , а насправді З 1950 по 1960 збільшення на 5 млн , тобто з 50млн м2 -35млн пішли щоб забезпечити хоча б 7км м на особу , тобто збільшення житла всього 0,5м2 на особу за 10 років Далі все так само +/- Тому ЖИЛИ як свині , туалет спільний з ванною і розміром 4м2, кухня 3 м2, велика кімната 8-10м2.... .....
М-да. Школа ЕШБ непокобелима. Вот только если бы тогда строили по 11 млн кв.м, как в независимой Украине, то какая площадь на человека была сегодня и сколько стоил бы кв. м на продажу. Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною) и не считал, что жил "як свині". Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.
ЛАД написав:Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною) и не считал, что жил "як свині". Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.
Я до 41 года жил в одинарке без кухни (кухня в прихожей без мойки, мойку уже на моей памяти установили в туалете, спільному з ванною) и не считал, что жил "як свині". Может, вы и жили як свиня и это оставило свой отпечаток.