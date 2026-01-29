Добавлено: Ср 08 июл, 2026 18:40

ЛАД писал(а): Так, может, в такой ситуации стоит подождать с формированием Пантеона?

А, может, вообще не стоит формировать государственный Пантеон. Так, может, в такой ситуации стоит подождать с формированием Пантеона?А, может, вообще не стоит формировать государственный Пантеон.

КНЯЖА ДОБА

КОЗАЦЬКА ДОБА

Україна часів російської імперії

Розвал імперії часи ЗУНР УНР

Часи ДРУГОЇ СВІТОВОЇ

Давай я складу список-а ти проти кожного внесеного в цей список напишеш ЧОМУ з точки зору УКРАЇНЦЯ він не підходить... Тобто не те що ЯК про це подумають СУСІДИ.. а саме з точ5и зору Українця ( ти ж коли в сімї вибираєш колір трусів собі чи жінці - на думку сусідів навряд чи орієнтуєшся....)— видатний Великий князь київський (.),син князя Ігоря та княгині Ольги. Увійшов в історію як неперевершений полководець і воїн, який прославився легендарним гаслом «Іду на ви!», розгромив Хозарський каганат і розширив межі Київської Русі— видатний державний діяч, великий князь київський (Здійснив Хрещення Русі у 988 році, провів адміністративну та військову реформи, карбував перші власні монети (златники та срібники) і суттєво розширив кордони державиЯросла́в Володи́мирович, відомий яклегендарний засновник першої Запорозької Січі на острові Мала Хортиця.видатний полководець та гетьман, який прославився блискучими морськими походами і походом на Москві і захистом Європи.гетьман, який очолив національно-визвольну війну середини XVII століття та поклав початок Козацькій державі (Війську Запорозькому).непереможний кошовий отаман, який, за легендами, ніколи не програвав битв та прославився сміливістю.гетьман-державотворець і меценат, який намагався вибороти незалежність України в союзі зі Швецією, рпц наклала анафему яка діє до сьогодні.останній кошовий отаман Запорозької Січі, який став символом незламності після 25 років ув'язнення в Соловецькому монастирі.— видатний історик, голова Центральної Ради Української Народної Республіки.— головний отаман військ УНР, голова Директорії УНР, борець за незалежність.— засновник літературної організації ВАПЛІТЕ, ідеолог курсу «Геть від Москви!», ключова постать Розстріляного відродження.— театральний режисер-новатор, засновник театру «Березіль», який вивів українське театральне мистецтво на європейський рівень.Володимир Вернадський (1863–1945) — природодослідник, філософ, основоположник геохімії, біогеохімії та вчення про ноосферу, перший президент Української академії наук— інженер та вчений, який розробив прогресивні методи проєктування мостів, засновник Інституту електрозварювання.— винахідник і теоретик космонавтики, який розрахував оптимальну траєкторію польоту до Місяця (так звана «траса Кондратюка»Часи пізнього совкаІ останнєДумаю що коректно розгядати тільки тих чия діяльність була 50 і більше років тому , щоб уникнути наносної політизації..То як мій список?Як я розумію претензії будуть тільки до періоду ПІСЛЯ 1900 року?До речіВ євреїв є Мойсей який водив до нашої єри... і далі вже 1949....