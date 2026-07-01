Форумы / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Добавить

тему Ответить

на тему Следить

за темой Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3430343134323433 Добавлено: Ср 08 июл, 2026 07:45 akurt писал(а): Дюрі-бачі писал(а): Враховуючи відмову гальмувати друкарський верстат і відмову урядів будувати соціальне житло, нерухомість буде як золото: ракетою вгору (якщо дивитися хоча б на 5-10 років, а не на місячні коливання) Враховуючи відмову гальмувати друкарський верстат і відмову урядів будувати соціальне житло, нерухомість буде як золото: ракетою вгору (якщо дивитися хоча б на 5-10 років, а не на місячні коливання)

Допитливий та уважний дописувач/читач на цій гілці думаю звернув увагу на цей допис.

Як це так, що «нерухомість буде як золото»?

Доведено численними дописами на цій гілці: вона може тільки дешевіти та знецінюватися. Допитливий та уважний дописувач/читач на цій гілці думаю звернув увагу на цей допис.Як це так, що «нерухомість буде як золото»?Доведено численними дописами на цій гілці: вона може тільки дешевіти та знецінюватися.

Я би сказав, всяке може бути.

Наприклад, приклад Польщі, нерухомість шалено росла коли друкували гроші, але щорічно забудовники здають 150 тис квартир, а населення убиває на 170 тис. Рівняння з декількома змінними. Я би сказав, всяке може бути.Наприклад, приклад Польщі, нерухомість шалено росла коли друкували гроші, але щорічно забудовники здають 150 тис квартир, а населення убиває на 170 тис. Рівняння з декількома змінними. BIGor

Сообщения: 10758 С нами с: 19.09.10 Благодарил (а): 1553 раз. Поблагодарили: 1980 раз. 2 2 Добавлено: Ср 08 июл, 2026 10:02 Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇



Які податки треба заплатити у Польщі Модератор

Модератор Форуму Сообщения: 6476 С нами с: 25.01.06 Благодарил (а): 88 раз. Поблагодарили: 449 раз. Добавлено: Ср 08 июл, 2026 10:16 BIGor В короткостроковій перспективі - так, в довгостроковій (10+ років) - ні.

ИМХО тільки війна, природня мегакатастрофа, політика виселення мігрантів чи велике державне будівництво може знизити ціну. Дюрі-бачі

Сообщения: 6467 С нами с: 29.07.22 Благодарил (а): 985 раз. Поблагодарили: 693 раз. 1 Добавлено: Ср 08 июл, 2026 12:21 Дюрі-бачі писал(а): BIGor В короткостроковій перспективі - так, в довгостроковій (10+ років) - ні.

ИМХО тільки війна, природня мегакатастрофа, політика виселення мігрантів чи велике державне будівництво може знизити ціну. В короткостроковій перспективі - так, в довгостроковій (10+ років) - ні.ИМХО тільки війна, природня мегакатастрофа, політика виселення мігрантів чи велике державне будівництво може знизити ціну.

Це все необгрунтовані видумки, візьміть дуже гарний приклад - Італія - в них 20 років нерухомість або стоїть на місці або падає. Нема ні війни, ні катастрофи, ні будівництва, навіть мігранти що приїзжають не спасають. Це все необгрунтовані видумки, візьміть дуже гарний приклад - Італія - в них 20 років нерухомість або стоїть на місці або падає. Нема ні війни, ні катастрофи, ні будівництва, навіть мігранти що приїзжають не спасають. BIGor

Сообщения: 10758 С нами с: 19.09.10 Благодарил (а): 1553 раз. Поблагодарили: 1980 раз. 2 2 Добавлено: Ср 08 июл, 2026 12:27 BIGor

ШІ каже, що вартість м2 в Римі:

2016 ~2_900 Є

2020 ~2_670 Є

2024 ~3_380 Є

2026 ~3_800 Є

В Мілані

2016 2_966 Є

2022 3_337 Є

2026 5_680 Є Последний раз редактировалось Дюрі-бачі Ср 08 июл, 2026 12:29, всего редактировалось 1 раз. Дюрі-бачі

Сообщения: 6467 С нами с: 29.07.22 Благодарил (а): 985 раз. Поблагодарили: 693 раз. 1 Добавлено: Ср 08 июл, 2026 12:29 Дюрі-бачі писал(а): BIGor

ШІ каже, що вартість м2 в Римі:

2016 ~2_900 Є

2020 ~2_670 Є

2024 ~3_380 Є

2026 ~3_800 Є ШІ каже, що вартість м2 в Римі:2016 ~2_900 Є2020 ~2_670 Є2024 ~3_380 Є2026 ~3_800 Є

Рим це вся Італія?



А ви знаєте ще таке поняття як інфляція, 2900 Євро в 2016 році - це не те саме що 2900 Євро в 2026 році? Рим це вся Італія?А ви знаєте ще таке поняття як інфляція, 2900 Євро в 2016 році - це не те саме що 2900 Євро в 2026 році? Последний раз редактировалось BIGor Ср 08 июл, 2026 12:30, всего редактировалось 1 раз. BIGor

Сообщения: 10758 С нами с: 19.09.10 Благодарил (а): 1553 раз. Поблагодарили: 1980 раз. 2 2 Добавлено: Ср 08 июл, 2026 12:30 BIGor додав Мілан. Дюрі-бачі

Сообщения: 6467 С нами с: 29.07.22 Благодарил (а): 985 раз. Поблагодарили: 693 раз. 1 Добавлено: Ср 08 июл, 2026 12:31 Дюрі-бачі писал(а): BIGor додав Мілан. додав Мілан.

Типу по ціні Києва можна судити про ціни на нерухомість в Україні? Це божевілля. Типу по ціні Києва можна судити про ціни на нерухомість в Україні? Це божевілля. BIGor

Сообщения: 10758 С нами с: 19.09.10 Благодарил (а): 1553 раз. Поблагодарили: 1980 раз. 2 2 Добавлено: Ср 08 июл, 2026 13:01 А чому і ні?

На цій гілці неодноразово на підставі карткових фокусів (колода для гри в «Підкидного дурня») було доведено, що нерухомість стрімко падає в ціні на тому боці Земної кулі, де живуть телепні у власних двоповерхових будинках, та такими самим стрімкими темпами виростає в ціні на іншому боці Земної кулі...



З цікавості зробив запит ШІ про нерухомість Франції:



«За останні 10 років ринок нерухомості Франції пройшов цикл стрімкого зростання (через низькі відсоткові ставки та бум після COVID-19), за яким послідувала корекція та стабілізація. У середньому, незважаючи на коливання, вартість житла залишається вищою, ніж десятиліття тому».

Скромно і зі смаком.



Те саме питання щодо Туреччини:

«За останнє десятиліття ціни на нерухомість у Туреччині пережили безпрецедентний бум. Через високу інфляцію та знецінення ліри номінальна вартість житла зросла більш ніж у 20 разів. Проте після коригування на інфляцію реальне зростання є помірнішим, а в останні роки ринок перейшов від перегріву до стабілізації.»



Запити до ШІ зробив «просто так», щоби подивитися, що він знає. akurt

Сообщения: 12220 С нами с: 12.02.09 Благодарил (а): 4456 раз. Поблагодарили: 1580 раз. 2 2 7 Добавлено: Ср 08 июл, 2026 18:56 нє бєгство в бомжатник akurt писал(а): Ну, ракетою - не ракетою, але це товар, який має ціну завжди.

Багато чинників впливають.

На перше місце звісно треба ставити місце роботи як джерело грошей. Я наводив конкретні дані про різні країни. Наприклад: наша колишня українська родина вже 10 років мешкає в столиці Швеції. Вже мають другу за рахунком квартиру. В Швеції вже народили двох хлопчиків. Хлопчики - піддані короля Карла Густава.

А дивиться весь час та родитна в бік Іспанії, бо там ТЕПЛО (з наголосом на букву "Е").



На друге місце треба ставити комфорт, безпеку та соціальне оточення.

За цим критерієм особисто я не поставив би Іспанію на перше місце, хоча маю два позитивні досвіди відвідування Іспанії - і не тільки Барселону але і Мадрид, і північ країни.



На третє місце я би ставив ціни. З обережністю. При всій любові до Болгарії - в суботу планую бути в Пловдиві - неймовірно пошарпана та бідна країна, ще й після переходу на валюту під назвою "євро" - все на диво дорого - навіть при відносно дешевій нерухомості я би не поїхав. Ну столиця Софія просто в жахливому стані. Наче бомжатник якийсь... Подивлюся на те, що таке Пловдив... Ну, ракетою - не ракетою, але це товар, який має ціну завжди.Багато чинників впливають.звісно треба ставити місце роботи як джерело грошей. Я наводив конкретні дані про різні країни. Наприклад: наша колишня українська родина вже 10 років мешкає в столиці Швеції. Вже мають другу за рахунком квартиру. В Швеції вже народили двох хлопчиків. Хлопчики - піддані короля Карла Густава.А дивиться весь час та родитна в бік Іспанії, бо там ТЕПЛО (з наголосом на букву "Е").треба ставитиЗа цим критерієм особисто я не поставив би Іспанію на перше місце, хоча маю два позитивні досвіди відвідування Іспанії - і не тільки Барселону але і Мадрид, і північ країни.я би ставив ціни. З обережністю. При всій любові до Болгарії - в суботу планую бути в Пловдиві - неймовірно пошарпана та бідна країна, ще й після переходу на валюту під назвою "євро" - все на диво дорого - навіть при відносно дешевій нерухомості я би не поїхав. Ну столиця Софія просто в жахливому стані. Наче бомжатник якийсь... Подивлюся на те, що таке Пловдив...



нє бєгство з Ізраіля в "бомжатник"

нє бєгство з Ізраіля в "бомжатник" flyman

Сообщения: 43237 С нами с: 09.03.14 Благодарил (а): 1650 раз. Поблагодарили: 2902 раз. 1 4 #<1 ... 3430343134323433 Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

тему Ответить

на тему Следить

за темой Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год по возрастанию по убыванию

Модераторы: Ірина_, Модератор Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 2Модераторы: Faceless