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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 07:45
akurt писал(а): Дюрі-бачі писал(а):
Враховуючи відмову гальмувати друкарський верстат і відмову урядів будувати соціальне житло, нерухомість буде як золото: ракетою вгору (якщо дивитися хоча б на 5-10 років, а не на місячні коливання)
Допитливий та уважний дописувач/читач на цій гілці думаю звернув увагу на цей допис.
Як це так, що «нерухомість буде як золото»?
Доведено численними дописами на цій гілці: вона може тільки дешевіти та знецінюватися.
Я би сказав, всяке може бути.
Наприклад, приклад Польщі, нерухомість шалено росла коли друкували гроші, але щорічно забудовники здають 150 тис квартир, а населення убиває на 170 тис. Рівняння з декількома змінними.
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BIGor
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 10:02
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Які податки треба заплатити у Польщі
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Модератор
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 10:16
BIGor В короткостроковій перспективі - так, в довгостроковій (10+ років) - ні.
ИМХО тільки війна, природня мегакатастрофа, політика виселення мігрантів чи велике державне будівництво може знизити ціну.
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Дюрі-бачі
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 12:21
Дюрі-бачі писал(а):BIGor
В короткостроковій перспективі - так, в довгостроковій (10+ років) - ні.
ИМХО тільки війна, природня мегакатастрофа, політика виселення мігрантів чи велике державне будівництво може знизити ціну.
Це все необгрунтовані видумки, візьміть дуже гарний приклад - Італія - в них 20 років нерухомість або стоїть на місці або падає. Нема ні війни, ні катастрофи, ні будівництва, навіть мігранти що приїзжають не спасають.
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BIGor
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 12:27
BIGor
ШІ каже, що вартість м2 в Римі:
2016 ~2_900 Є
2020 ~2_670 Є
2024 ~3_380 Є
2026 ~3_800 Є
В Мілані
2016 2_966 Є
2022 3_337 Є
2026 5_680 Є
Последний раз редактировалось Дюрі-бачі Ср 08 июл, 2026 12:29, всего редактировалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 12:29
Дюрі-бачі писал(а):BIGor
ШІ каже, що вартість м2 в Римі:
2016 ~2_900 Є
2020 ~2_670 Є
2024 ~3_380 Є
2026 ~3_800 Є
Рим це вся Італія?
А ви знаєте ще таке поняття як інфляція, 2900 Євро в 2016 році - це не те саме що 2900 Євро в 2026 році?
Последний раз редактировалось BIGor Ср 08 июл, 2026 12:30, всего редактировалось 1 раз.
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BIGor
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 12:30
BIGor додав Мілан.
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Дюрі-бачі
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 12:31
Дюрі-бачі писал(а):BIGor
додав Мілан.
Типу по ціні Києва можна судити про ціни на нерухомість в Україні? Це божевілля.
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BIGor
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 13:01
А чому і ні?
На цій гілці неодноразово на підставі карткових фокусів (колода для гри в «Підкидного дурня») було доведено, що нерухомість стрімко падає в ціні на тому боці Земної кулі, де живуть телепні у власних двоповерхових будинках, та такими самим стрімкими темпами виростає в ціні на іншому боці Земної кулі...
З цікавості зробив запит ШІ про нерухомість Франції:
«За останні 10 років ринок нерухомості Франції пройшов цикл стрімкого зростання (через низькі відсоткові ставки та бум після COVID-19), за яким послідувала корекція та стабілізація. У середньому, незважаючи на коливання, вартість житла залишається вищою, ніж десятиліття тому».
Скромно і зі смаком.
Те саме питання щодо Туреччини:
«За останнє десятиліття ціни на нерухомість у Туреччині пережили безпрецедентний бум. Через високу інфляцію та знецінення ліри номінальна вартість житла зросла більш ніж у 20 разів. Проте після коригування на інфляцію реальне зростання є помірнішим, а в останні роки ринок перейшов від перегріву до стабілізації.»
Запити до ШІ зробив «просто так», щоби подивитися, що він знає.
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akurt
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 18:56
akurt писал(а):
Ну, ракетою - не ракетою, але це товар, який має ціну завжди.
Багато чинників впливають.На перше місце
звісно треба ставити місце роботи як джерело грошей. Я наводив конкретні дані про різні країни. Наприклад: наша колишня українська родина вже 10 років мешкає в столиці Швеції. Вже мають другу за рахунком квартиру. В Швеції вже народили двох хлопчиків. Хлопчики - піддані короля Карла Густава.
А дивиться весь час та родитна в бік Іспанії, бо там ТЕПЛО (з наголосом на букву "Е"
).На друге місце
треба ставити комфорт, безпеку та соціальне оточення.
За цим критерієм особисто я не поставив би Іспанію на перше місце, хоча маю два позитивні досвіди відвідування Іспанії - і не тільки Барселону але і Мадрид, і північ країни.На третє місце
я би ставив ціни. З обережністю. При всій любові до Болгарії - в суботу планую бути в Пловдиві - неймовірно пошарпана та бідна країна, ще й після переходу на валюту під назвою "євро" - все на диво дорого - навіть при відносно дешевій нерухомості я би не поїхав. Ну столиця Софія просто в жахливому стані. Наче бомжатник якийсь... Подивлюся на те, що таке Пловдив...
нє бєгство з Ізраіля в "бомжатник"
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flyman
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