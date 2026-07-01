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та інших авторів / Персональні теми форумчан / За що ми любимо Інвестора_К? За що ми любимо Інвестора_К? + Добавить

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#<1 ... 289290291292 Добавлено: Ср 08 июл, 2026 15:03 Ірина_ писал(а): Investor_K писал(а): Investor_K писал(а): Друзі, не стримуйте себе. Друзі, не стримуйте себе.

Я бачу пані Ірина та пан Faceless себе стримують Я бачу пані Ірина та пан Faceless себе стримують



Якщо хочете, щоб Вас хвалили, найкращий спосіб — написати щось справді корисне. Поділіться своїм досвідом або аналізом про інвестиції як Великий інвестор Розкажіть про стратегії, ризики, цікаві кейси. Тоді похвала точно буде не лише від модераторів, а й від інших учасників форуму Якщо хочете, щоб Вас хвалили, найкращий спосіб — написати щось справді корисне. Поділіться своїм досвідом або аналізом про інвестиції як Великий інвесторРозкажіть про стратегії, ризики, цікаві кейси. Тоді похвала точно буде не лише від модераторів, а й від інших учасників форуму

Це легкий шлях. Тоді подяка і похвала є очевидними та зрозумілими. Мені більше подобаються складні шляхи. Це легкий шлях. Тоді подяка і похвала є очевидними та зрозумілими. Мені більше подобаються складні шляхи. Investor_K

Сообщения: 12241 С нами с: 21.12.09 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 927 раз. Добавлено: Ср 08 июл, 2026 15:26 Та й взагалі. Ділитися своїм досвідом заробляння першого мільйона іноді не дозволяє КК))) Investor_K

Сообщения: 12241 С нами с: 21.12.09 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 927 раз. Добавлено: Ср 08 июл, 2026 16:08 «Мільйонер» з лосями

Сьогодні в Ощаді купив євро по 51.74.







Hotab Форумчанин року Сообщения: 19579 С нами с: 15.02.09 Благодарил (а): 396 раз. Поблагодарили: 2640 раз. 7 8 6 Добавлено: Ср 08 июл, 2026 17:05 Ірина_ писал(а): Investor_K писал(а): Investor_K писал(а): Друзі, не стримуйте себе. Друзі, не стримуйте себе.

Я бачу пані Ірина та пан Faceless себе стримують Я бачу пані Ірина та пан Faceless себе стримують



Якщо хочете, щоб Вас хвалили, найкращий спосіб — написати щось справді корисне. Поділіться своїм досвідом або аналізом про інвестиції як Великий інвестор Розкажіть про стратегії, ризики, цікаві кейси. Тоді похвала точно буде не лише від модераторів, а й від інших учасників форуму Якщо хочете, щоб Вас хвалили, найкращий спосіб — написати щось справді корисне. Поділіться своїм досвідом або аналізом про інвестиції як Великий інвесторРозкажіть про стратегії, ризики, цікаві кейси. Тоді похвала точно буде не лише від модераторів, а й від інших учасників форуму

Пані Ірино, мені здається, що Ви на своєму рівні гарно підготовлені до можливого інтервʼю з форумчанином- 2025. Я впевнений, що це сприятиме популяризації форуму та просвітництву у сфері економіки та фінансів в Україні. Чи пропонували Ви найкращому учаснику форума в 2025 році дати Вам інтервю? Пані Ірино, мені здається, що Ви на своєму рівні гарно підготовлені до можливого інтервʼю з форумчанином- 2025. Я впевнений, що це сприятиме популяризації форуму та просвітництву у сфері економіки та фінансів в Україні. Чи пропонували Ви найкращому учаснику форума в 2025 році дати Вам інтервю? Investor_K

Сообщения: 12241 С нами с: 21.12.09 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 927 раз. Добавлено: Ср 08 июл, 2026 17:17 Я зі свого готовий також підготувати декілька запитань. Investor_K

Сообщения: 12241 С нами с: 21.12.09 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 927 раз. Добавлено: Ср 08 июл, 2026 17:24 Re: За що ми любимо Інвестора_К? Investor_K писал(а): Пані Ірино, мені здається, що Ви на своєму рівні гарно підготовлені до можливого інтервʼю з форумчанином- 2025. Я впевнений, що це сприятиме популяризації форуму та просвітництву у сфері економіки та фінансів в Україні. Чи пропонували Ви найкращому учаснику форума в 2025 році дати Вам інтервю? Пані Ірино, мені здається, що Ви на своєму рівні гарно підготовлені до можливого інтервʼю з форумчанином- 2025. Я впевнений, що це сприятиме популяризації форуму та просвітництву у сфері економіки та фінансів в Україні. Чи пропонували Ви найкращому учаснику форума в 2025 році дати Вам інтервю?



Дякую за турботу про мою "підготовку". Але, читаючи Ваші повідомлення, складається враження, що це не ми шукаємо героя для інтерв'ю, а хтось дуже делікатно... напрошується на нього )))



Щоправда, є одна маленька проблема — я не журналіст. Освіта в мене зовсім з іншої сфери, тому інтерв'ювання не входить до переліку моїх професійних компетенцій.



І ще одна цікава деталь. Ви вже так регулярно згадуєте того форумчанина, що мимоволі починаєш думати, а чи не варто вже відкривати окрему рубрику "Щоденна згадка про найкращого форумчанина 2025 року"? Бо уваги до його персони, здається, вже більше, ніж він сам міг би собі побажати.



Тож якщо колись і буде інтерв'ю, то, боюся, першим кандидатом на нього стаєте саме Ви! Настільки послідовно просуваєте цю ідею Дякую за турботу про мою "підготовку". Але, читаючи Ваші повідомлення, складається враження, що це не ми шукаємо героя для інтерв'ю, а хтось дуже делікатно... напрошується на нього)))Щоправда, є одна маленька проблема — я не журналіст. Освіта в мене зовсім з іншої сфери, тому інтерв'ювання не входить до переліку моїх професійних компетенцій.І ще одна цікава деталь. Ви вже так регулярно згадуєте того форумчанина, що мимоволі починаєш думати, а чи не варто вже відкривати окрему рубрику "Щоденна згадка про найкращого форумчанина 2025 року"? Бо уваги до його персони, здається, вже більше, ніж він сам міг би собі побажати.Тож якщо колись і буде інтерв'ю, то, боюся, першим кандидатом на нього стаєте саме Ви! Настільки послідовно просуваєте цю ідею Ірина_

Модератор Форуму Сообщения: 5736 С нами с: 14.09.13 Благодарил (а): 1270 раз. Поблагодарили: 2128 раз. Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:20 Готовий виручити Ірина_ писал(а): Investor_K писал(а): Пані Ірино, мені здається, що Ви на своєму рівні гарно підготовлені до можливого інтервʼю з форумчанином- 2025. Я впевнений, що це сприятиме популяризації форуму та просвітництву у сфері економіки та фінансів в Україні. Чи пропонували Ви найкращому учаснику форума в 2025 році дати Вам інтервю? Пані Ірино, мені здається, що Ви на своєму рівні гарно підготовлені до можливого інтервʼю з форумчанином- 2025. Я впевнений, що це сприятиме популяризації форуму та просвітництву у сфері економіки та фінансів в Україні. Чи пропонували Ви найкращому учаснику форума в 2025 році дати Вам інтервю?



Дякую за турботу про мою "підготовку". Але, читаючи Ваші повідомлення, складається враження, що це не ми шукаємо героя для інтерв'ю, а хтось дуже делікатно... напрошується на нього )))



Щоправда, є одна маленька проблема — я не журналіст. Освіта в мене зовсім з іншої сфери, тому інтерв'ювання не входить до переліку моїх професійних компетенцій.



І ще одна цікава деталь. Ви вже так регулярно згадуєте того форумчанина, що мимоволі починаєш думати, а чи не варто вже відкривати окрему рубрику "Щоденна згадка про найкращого форумчанина 2025 року"? Бо уваги до його персони, здається, вже більше, ніж він сам міг би собі побажати.



Тож якщо колись і буде інтерв'ю, то, боюся, першим кандидатом на нього стаєте саме Ви! Настільки послідовно просуваєте цю ідею Дякую за турботу про мою "підготовку". Але, читаючи Ваші повідомлення, складається враження, що це не ми шукаємо героя для інтерв'ю, а хтось дуже делікатно... напрошується на нього)))Щоправда, є одна маленька проблема — я не журналіст. Освіта в мене зовсім з іншої сфери, тому інтерв'ювання не входить до переліку моїх професійних компетенцій.І ще одна цікава деталь. Ви вже так регулярно згадуєте того форумчанина, що мимоволі починаєш думати, а чи не варто вже відкривати окрему рубрику "Щоденна згадка про найкращого форумчанина 2025 року"? Бо уваги до його персони, здається, вже більше, ніж він сам міг би собі побажати.Тож якщо колись і буде інтерв'ю, то, боюся, першим кандидатом на нього стаєте саме Ви! Настільки послідовно просуваєте цю ідею

Я готовий взяти інтервю у хотаба за дорученням ресурсу. Я finance.ua читав з самого початку. Задовго до 2009 року коли зареєструвався. Не підведу! Я готовий взяти інтервю у хотаба за дорученням ресурсу. Я finance.ua читав з самого початку. Задовго до 2009 року коли зареєструвався. Не підведу! Investor_K

Сообщения: 12241 С нами с: 21.12.09 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 927 раз. Добавлено: Ср 08 июл, 2026 22:42 Re: За що ми любимо Інвестора_К? Готов вам в этом помочь; дед объяснял давным давно что эту работу(интервьюэра) надо вести аккуратно(как он и вёл её в МГБ при кровавом ЛаврентииПалыче) и с максимальной эффективностью(дабы враг не смог спрятаться за лазейки закона о гуманном обращении с диверсантами и шпионами)

Идеальный вариант интервью - провести его тактично и быстро, как агенты пентагона с Бекасом во время его евроинтеграции в будущую структуру ЕС(кажется фильм "Ошибка резидента" со Жжёновым и Ножкиным) барабашов

Сообщения: 6008 С нами с: 16.06.15 Благодарил (а): 295 раз. Поблагодарили: 393 раз. #<1 ... 289290291292 Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

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