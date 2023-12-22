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за темой Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 12155121561215712158 Добавлено: Вт 07 июл, 2026 20:55 viy писал(а): Hotab писал(а): anduzenko

Ногою в штангу, андрузенко. . Добові за відрядження не входять в ОК-7 і не є сумою, яку я можу банку показати як свій законний дохід. Ногою в штангу, андрузенко. . Добові за відрядження не входять в ОК-7 і не є сумою, яку я можу банку показати як свій законний дохід.



Це дуже дивно що банки дивляться на ок-7, в мене нещодавно також питали, но це якась дичь. Бо в ок-7 не відображаються такі доходи як пенсія, дивіденди, купони ОВДП, разові виплати від держави та безліч іншого менш значущого. Я думаю це наслідок фінансової беграмотності. Це дуже дивно що банки дивляться на ок-7, в мене нещодавно також питали, но це якась дичь. Бо в ок-7 не відображаються такі доходи як пенсія, дивіденди, купони ОВДП, разові виплати від держави та безліч іншого менш значущого. Я думаю це наслідок фінансової беграмотності.

Ну я і пенсійну виписку теж надав банку про всяк випадок. Все ж це суттєво підвищувало мої можливі максимальні обороти в їх очах.

А так то мабуть можна і інші джерела, але я не став вже їм свою валютну карту з добовими виплатами світити. Ну я і пенсійну виписку теж надав банку про всяк випадок. Все ж це суттєво підвищувало мої можливі максимальні обороти в їх очах.А так то мабуть можна і інші джерела, але я не став вже їм свою валютну карту з добовими виплатами світити. Hotab Форумчанин року Сообщения: 19579 С нами с: 15.02.09 Благодарил (а): 396 раз. Поблагодарили: 2640 раз. 7 8 6 Добавлено: Ср 08 июл, 2026 00:05 viy писал(а): sergey_sryvkin писал(а): budivelnik писал(а): Але ситуація коли рантьє живе за дохід з капіталу і цей дохід оподатковується в 2-4 рази менше ніж дохід з зарплати -як на мене шлях в прірву. Але ситуація коли рантьє живе за дохід з капіталу і цей дохід оподатковується в 2-4 рази менше ніж дохід з зарплати -як на мене шлях в прірву.

Начебто саме так жили сторіччями покоління англійських аристократів.

Ви бачили серіал Downtone Abbey?

Дохід з капіталу вже давно ніякий не дохід, він навіть інфляції не покриває. Начебто саме так жили сторіччями покоління англійських аристократів.Ви бачили серіал Downtone Abbey?Дохід з капіталу вже давно ніякий не дохід, він навіть інфляції не покриває.



Основна проблема з капіталами не відносно низьки відсотки з них, а високі відсотки оподаткування при спадшині. Бо люмпени перемогли.



А в конкретно Вашому прикладі вбачаються ще декілька причин:



1. У 18-19 сторічях спостерігалось стрімке зростання капіталу купців, тому жо цей капітал можливо було масштабувати і застой в капіталі аристократів, бо його основа земельний капітал фактично змінювався не суттево. А ставки по капіталу навіть скорочувались.



2. Доходи лендлордів значно відставали від зростання заробітної плати. Тобто доходи росли повільно або навіть скорочувалися а витрати на підтримання маєтку на належному рівні швидко зростали. Основна проблема з капіталами не відносно низьки відсотки з них, а високі відсотки оподаткування при спадшині. Бо люмпени перемогли.А в конкретно Вашому прикладі вбачаються ще декілька причин:1. У 18-19 сторічях спостерігалось стрімке зростання капіталу купців, тому жо цей капітал можливо було масштабувати і застой в капіталі аристократів, бо його основа земельний капітал фактично змінювався не суттево. А ставки по капіталу навіть скорочувались.2. Доходи лендлордів значно відставали від зростання заробітної плати. Тобто доходи росли повільно або навіть скорочувалися а витрати на підтримання маєтку на належному рівні швидко зростали.

То ж я про те й кажу, що ніякий це не шлях у прірву, бо навіть англійські аристократи не змогли існувати досі як рантьє.

Якби можна було тривалий час існувати як рантьє, то всі давно були б рантьє... але ж це неможливо. То ж я про те й кажу, що ніякий це не шлях у прірву, бо навіть англійські аристократи не змогли існувати досі як рантьє.Якби можна було тривалий час існувати як рантьє, то всі давно були б рантьє... але ж це неможливо. sergey_sryvkin

Сообщения: 2410 С нами с: 19.02.14 Благодарил (а): 710 раз. Поблагодарили: 703 раз. 1 Добавлено: Ср 08 июл, 2026 15:10 Данило Гетманцев - народний депутат, голова фінансового комітету ВРУ





❗️Протягом року міжнародні резерви також зросли: якщо у липні 2025 року вони становили 45 млрд дол., то наразі досягли 51,3 млрд дол. Тобто за рік резерви збільшилися на 13,8% (або +6,199 млрд дол.).



Варто зазначити, що в липні ЗВР на рівні 51,3 млрд дол. дозволяють забезпечити фінансування майбутнього імпорту на 5,2 місяця, при цьому стандартний показник становить 3 місяці.



На початку літа наявні резерви допомогли закрити питання щодо обслуговування держборгу та інвалютних ОВДП. Зокрема, гроші пішли на такі цілі:

🔷обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком – 211,5 млн дол.

🔷сплата зобов’язань перед МВФ – 171,5 млн дол.

🔷сплата за боргами іншим кредиторам – 51 млн дол.

🔷обслуговування інвалютних ОВДП – 7,2 млн дол.



Водночас золотовалютні резерви зменшилися на 191,4 млн дол. через переоцінку фінансових інструментів, проведену минулого місяця. Усі витрати ЗВР допомогли покрити міжнародні партнери, які на початку літа надіслали чергову фінансову підтримку. Зокрема, Україна отримала: від ЄС – 6,821 млрд дол., через рахунки Світового банку – 4,495 млрд дол.



🔸Також ЄС перевів на рахунки нашої країни близько 4,4 млрд дол. Йдеться про перший оборонний транш в межах Ukraine Support Loan. Але вказане фінансування не впливає на міжнародні резерви, оскільки має обмежені цілі щодо використання.



Важливо відзначити, що зростання міжнародних резервів у липні на 12,1% (у місячному розрізі) відбулося вперше з зими. Нагадаю, в лютому ЗВР знаходилися на піковому рівні в 57,7 млрд дол. Далі спостерігалося падіння резервів включно до початку червня, коли їх рівень становив 45,7 млрд дол. Тобто за ці місяці маємо загальне падіння на 11,941 млрд дол., або -20,7%.



Падіння було зумовлене зовнішніми факторами, зокрема війною на Ближньому Сході, подорожчанням нафти та зміцненням долара, і зараз цей тиск послаблюється. Водночас рухаємося за реформами, прив’язаними до зовнішнього фінансування. Як результат – врешті спостерігаємо позитивну динаміку щодо ЗВР, що дозволяє нам виконувати зобов’язання по зовнішніх боргах, підтримувати курс гривні на контрольованому рівні та нарощувати “фінансову подушку” з резервів як додатковий захист від форс-мажорів.







На початку липня золотовалютні резерви становили 51,3 млрд дол., що більше на 12,1% або на 5,536 млрд дол. у порівнянні з початком червня (у попередньому місяці показник був на рівні 45,7 млрд дол.).❗️Протягом року міжнародні резерви також зросли: якщо у липні 2025 року вони становили 45 млрд дол., то наразі досягли 51,3 млрд дол. Тобто за рік резерви збільшилися на 13,8% (або +6,199 млрд дол.).Варто зазначити, що в липні ЗВР на рівні 51,3 млрд дол. дозволяють забезпечити фінансування майбутнього імпорту на 5,2 місяця, при цьому стандартний показник становить 3 місяці.На початку літа наявні резерви допомогли закрити питання щодо обслуговування держборгу та інвалютних ОВДП. Зокрема, гроші пішли на такі цілі:🔷обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком – 211,5 млн дол.🔷сплата зобов’язань перед МВФ – 171,5 млн дол.🔷сплата за боргами іншим кредиторам – 51 млн дол.🔷обслуговування інвалютних ОВДП – 7,2 млн дол.Водночас золотовалютні резерви зменшилися на 191,4 млн дол. через переоцінку фінансових інструментів, проведену минулого місяця. Усі витрати ЗВР допомогли покрити міжнародні партнери, які на початку літа надіслали чергову фінансову підтримку. Зокрема, Україна отримала: від ЄС – 6,821 млрд дол., через рахунки Світового банку – 4,495 млрд дол.🔸Також ЄС перевів на рахунки нашої країни близько 4,4 млрд дол. Йдеться про перший оборонний транш в межах Ukraine Support Loan. Але вказане фінансування не впливає на міжнародні резерви, оскільки має обмежені цілі щодо використання.Важливо відзначити, що зростання міжнародних резервів у липні на 12,1% (у місячному розрізі) відбулося вперше з зими. Нагадаю, в лютому ЗВР знаходилися на піковому рівні в 57,7 млрд дол. Далі спостерігалося падіння резервів включно до початку червня, коли їх рівень становив 45,7 млрд дол. Тобто за ці місяці маємо загальне падіння на 11,941 млрд дол., або -20,7%.Падіння було зумовлене зовнішніми факторами, зокрема війною на Ближньому Сході, подорожчанням нафти та зміцненням долара, і зараз цей тиск послаблюється. Водночас рухаємося за реформами, прив’язаними до зовнішнього фінансування. Як результат – врешті спостерігаємо позитивну динаміку щодо ЗВР, що дозволяє нам виконувати зобов’язання по зовнішніх боргах, підтримувати курс гривні на контрольованому рівні та нарощувати “фінансову подушку” з резервів як додатковий захист від форс-мажорів. - народний депутат, голова фінансового комітету ВРУ Ірина_

Модератор Форуму Сообщения: 5736 С нами с: 14.09.13 Благодарил (а): 1270 раз. Поблагодарили: 2128 раз. Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:05 Re: Валютний ринок в контексті ДС sergey_sryvkin писал(а): Якби можна було тривалий час існувати як рантьє, то всі давно були б рантьє... але ж це неможливо. Якби можна було тривалий час існувати як рантьє, то всі давно були б рантьє... але ж це неможливо. Я піднімав питання МОЖНА чи НЕ МОЖНА і як довго?

чи піднімав питання

Прибуток отриманий як рантьє повинен оподатковуватись за тими ж ставками якими оподатковується прибуток від капіталу у виробництві і прибуток від праці..

Все...

А скільки можна-скільки не можна...

Якщо прийняти за правило те що я пропоную , то відразу кількість грошей у виробництві-збільшиться за рахунок зменшення грошей у фінансових інструментах

А споживаєте Ви не записи бухгалтерії а те що ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ... і зараз у нас ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ менше ніж ми хочемо СПОЖИТИ

тому

Оподаткування виготовлення має рухатись ВНИЗ

а

Оподаткування СПОЖИВАННЯ - вверх..

це і є ЗБАЛАНСОВАНА система..

А коли всі хочуть заробляти на біткоїнах , а виробник не зацікавлений вкладати у інструменти ( бо також не проти погарцувати по фінансових інструментах) то виникає дивна ситуація

Всі розумні, всі при грошах... а жерти нічого і треба додатково гроші додруковувати.... Я піднімав питання МОЖНА чи НЕ МОЖНА і як довго?чи піднімав питанняПрибуток отриманий як рантьє повинен оподатковуватись за тими ж ставками якими оподатковується прибуток від капіталу у виробництві і прибуток від праці..Все...А скільки можна-скільки не можна...Якщо прийняти за правило те що я пропоную , то відразу кількість грошей у виробництві-збільшиться за рахунок зменшення грошей у фінансових інструментахА споживаєте Ви не записи бухгалтерії а те що ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ... і зараз у нас ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ менше ніж ми хочемо СПОЖИТИтомуОподаткування виготовлення має рухатись ВНИЗОподаткування СПОЖИВАННЯ - вверх..це і є ЗБАЛАНСОВАНА система..А коли всі хочуть заробляти на біткоїнах , а виробник не зацікавлений вкладати у інструменти ( бо також не проти погарцувати по фінансових інструментах) то виникає дивна ситуаціяВсі розумні, всі при грошах... а жерти нічого і треба додатково гроші додруковувати.... budivelnik

Сообщения: 29447 С нами с: 15.01.09 Благодарил (а): 306 раз. Поблагодарили: 3074 раз. 1 1 #<1 ... 12155121561215712158 Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

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