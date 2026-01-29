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Напад росії і білорусі на Україну
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:44
ЛАД писал(а):
Я визнаю за арабським населенням право на боротьбу за власну державу, не визнаю за ними права на знищення Ізраїлю.
Повторю вопрос - кто мешал ХАМАСУ строить независимое государство, создавать нормальную/успешную экономику после полного вывода израильских войск в 2005 и победы над ФАТХ в 2007 вместо постоянного вооружения и строительства тоннелей для уничтожения Израиля. С 2007 до 2023 прошло 16 лет. Где результаты?
Ответ простой - никто не мешал ХАМАСу строить независимое государство.
Они сами не хотели его строить, они хотели уничтожать Израиль
Такая простая мысль никак не могла придти в голову такому светочу парторговский мысли ?
Или ты и сам всё знаешь, но не замечаешь, как обычно )
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pesikot
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 19:55
sashaqbl писал(а): ЛАД писал(а):
С кем заключали Брестский мир 3.03.1918?
Це ви до чого? Революція, потім більшовицький переворот і громадянська війна в Росії почалися на фоні Першої світової війни, в якій Росія брала участь.
Але не були спричинені інтервенцією інших держав. Тобто громадянська війна почалася не через те, що частина громадян РІ вирішила приєднатися до Німеччини.
В нас ситуація протилежна: війна почалася ВНАСЛІДОК вторгнення Росії. Спочатку гібридного, потім відвертого.
Ну почему.
Тут рассказывают, что Октябрьская революция это спецоперация/гибридная война германского Генштаба.
И поддержку белым армиям иностранные армии оказывали значительную. Без этого, возможно, гражданская война. как минимум, закончилась бы гораздо быстрее и со значительно меньшими последствиями. Во всех отношениях - и демографических, и экономических, и даже идеологических.
Привычка решать проблемы силой и воспринимать несогласных как кровных врагов, подлежащих уничтожению, идёт в значительной степени из войны и сопутствующего ей крайнего ожесточения.
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ЛАД
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:02
ЛАД писал(а):
Ну почему.
Тут рассказывают, что Октябрьская революция это спецоперация/гибридная война германского Генштаба.
Тут багато клоунів різні речі розповідають.Я такого не розповідав. Я не вважаю, що громадянська війна почалася з більшовицького перевороту. А все інше було потім.
В нас же війна почалася з вторгнення Росії. А все інше було потім.
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sashaqbl
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:03
ЛАД писал(а): sashaqbl писал(а):
.........
Я вважаю поведінку Ізраїлю близькою до поведінки Польщі Пілсудського на західноукраїнських землях.
Польща Пілсудського на західноукраїнських землях держала войска, свою администрацию и т.д., рассматривая их своими
землями.
Израиль после одностороннего размежевания в 2005 предоставил Газе полную свободу действий.
хіба повн? а морська блокада вона постійна, чи її встановили в 2023 році? й на кордоні з Єгиптом присутні ізраільсткі війська?
Я визнаю за арабським населенням право на боротьбу за власну державу, не визнаю за ними права на знищення Ізраїлю.
Повторю вопрос - кто мешал ХАМАСУ строить независимое государство, создавать нормальную/успешную экономику после полного вывода израильских войск в 2005 и победы над ФАТХ в 2007 вместо постоянного вооружения и строительства тоннелей для уничтожения Израиля. С 2007 до 2023 прошло 16 лет. Где результаты?
оце ЛАД став сіоністом - недаремно шапо час витрачав
а як щодо арабів Західного берегу? в них теж повна свобода? чи є обмеження? а що в Ієрусалимі?
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Shaman
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:05
ЛАД писал(а):
Т.е. учителя, врачи, агрономы и прочие, которых присылали из восточных/центральных/южных областей Украины не украинцы, а "вороги" и они "підлягали знищенню"?
О войсках, частях НКВД вопросов нет. Это "законные" противники как представители армии оккупанта.
Но гражданские специалисты...
Колаборанти. Саме так називаються ті, хто співпрацює з окупантами...
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sashaqbl
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:05
Бетон писал(а):
Видел человека с полностью сгоревшим лицом, без носа, без ничего.
Без рук
Это страшно. Это шокирует. Кем нужно быть
, чтобы такие страшные вещи ставить в один ряд с каким-то языком, клочком ненужной земли.
Какая гиена рожала таких чертей
пуйлом?
не?
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Прохожий
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:23
шо там по ракетах пак-3 я щось не вкурюю, навіщо гіморой з їх виготовленням, якщо в вже своя балістика протестована?
Ще й на запуск скільки часу потрібно, і що значить запуск, збірка з компонентів, то чи компонентів збільшиться для їх збірки?
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BeneFuckTor
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:30
Перемир'я — це найгірший сценарій для України і подарунок для росії, — співвласник FirePoint Штілерман.
«Зараз ми перший раз їх можемо знищити і виграти війну, яку ми ведемо 4 століття. Такого приниження рф ніколи ніхто не робив. Але якщо буде перемир'я — відкриють кордони, виїдуть всі чоловіки, і тоді росіяни захоплять країну».
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Xenon
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:33
ЛАД писал(а):
Повторю вопрос - кто мешал ХАМАСУ строить независимое государство, создавать нормальную/успешную экономику после полного вывода израильских войск в 2005 и победы над ФАТХ в 2007 вместо постоянного вооружения и строительства тоннелей для уничтожения Израиля. С 2007 до 2023 прошло 16 лет. Где результаты?
Почнем з того, що я не прихильник ХАМАС, і тим більше не прихильник тих методів боротьби, які світ побачив 7 жовтня.
Але будувати державу мабуть заважала блокада Гази, продовження окупації і розширення єврейських поселень в Іудеї та Самарії.
Війна не була завершена. За таких умов я й сам готтувався б до війни, ане розбудовував державу.
+ політика Ізраїлю опосередковано сприяла зростанню популярності ХАМАС.
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sashaqbl
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:38
Xenon писал(а):
Перемир'я — це найгірший сценарій для України і подарунок для росії, — співвласник FirePoint Штілерман.
«Зараз ми перший раз їх можемо знищити і виграти війну, яку ми ведемо 4 століття. Такого приниження рф ніколи ніхто не робив. Але якщо буде перемир'я — відкриють кордони, виїдуть всі чоловіки, і тоді росіяни захоплять країну».
якась конспірологія
виявилося штілермани з міндічами ведуть війну(незриму? духовну?) 4 століття
для остаточного марш-броска на кремль не вистачало закритих кордонів для чоловіків (українських, щтілермани з міндічами то звісно другоє)
зараз вони сообразили недостаючий елемент для перемоги
нобєлєвка
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fox767676
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