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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18334183351833618337>
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 21:56

  budivelnik писал(а):
  ЛАД писал(а):Или они не знали о настроениях остальной Украины, где тогда о независимости и не думали?
Точно не думали?
Україна часів російської імперії
Олекса Довбуш 1700-1745
Іван Котляревський - 1769-1838 - Східна Україна
Устим Кармелюк - 1787 - 1835 - Центральна Україна
Тарас Шевченко 1814-1861 - Центральна Україна
Іван Франко 1856-1916
Розвал імперії часи ЗУНР УНР
Василь Вишиваний( Вільям Габсбург) - 1895-1948
Михайло Грушевський (1866–1934) — видатний історик, голова Центральної Ради Української Народної Республіки. - Центральна Україна
Симон Петлюра (1879–1926) — головний отаман військ УНР, голова Директорії УНР, борець за незалежність. - Центральна Україна
Микола Хвильовий (1893–1933) — засновник літературної організації ВАПЛІТЕ, ідеолог курсу «Геть від Москви!», ключова постать Розстріляного відродження.- Східна Україна
Лесь Курбас (1887–1937) — театральний режисер-новатор, засновник театру «Березіль», який вивів українське театральне мистецтво на європейський рівень. - Східна Україна
Володимир Вернадський (1863–1945) — природодослідник, філософ, основоположник геохімії, біогеохімії та вчення про ноосферу, перший президент Української академії наук
Нестор Махно - 1888-1934 - Центральна Україна
Леся Українка 1871-1913 - Центральна Україна
Вы уверены, что, например, Лесь Курбас, Вернадский и Леся Украинка (как и многие другие из вашего списка) мечтали об отделении Украины от РИ/СССР?
И при этом были патриотами.
Последний раз редактировалось ЛАД Ср 08 июл, 2026 22:12, всего редактировалось 1 раз.
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 22:03

  budivelnik писал(а):
  ЛАД писал(а):
  budivelnik писал(а):.............
А багато знаєте прикладів коли якась одна людина спочатку ОПРИЛЮДНИЛА ідею по побудові Держави ,а потім її самостійно реалізувала?
Нема - то якого милого придумуєте розового слона?
Держави будуються СОТНІ років , живуть тисячі....
То виходить в питанні державотворення успішних нема-значить і Пантеону нема?

Почему нет - Индия, Израиль, Китай. Можно и ещё вспомнить.
Розскажіть мені
1 Хто побудував Індію і в якому тисячолітті до нашої ери
Ще памятаю Олександр Македонський пробував Індію завоювати...
Тому СЬОГОДНІШНЯ Індія з ким там Махатмом Ганді це не першиа Індія...
То як-закреслите всіх індійських махараджей які ще з Македонським воювали?
Ізраїль -штучне утворення 1949 року.... Але тоді можна викреслити з історії всіх євреїв до 1949?
Китай-існував пару тисяч років... Почнете його звідки? З маодзедуна, а як тоді чанкайші з Тайванем? а як Чінгізиди??
не перша Індія, не перший Китай.
Ну то и Україна не перша.
Но освобождение Индии и Китая и создание сегодняшних государств было благодаря Ганди и Мао, соответственно.
Конечно, не в одиночку. :)
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 22:25

  ЛАД писал(а):не перша Індія, не перший Китай.
Ну то и Україна не перша.
Но освобождение Индии и Китая и создание сегодняшних государств было благодаря Ганди и Мао, соответственно.
Конечно, не в одиночку. :)


Забавно,что копья вокруг так называемого пантеона до сих ломаются,а на мой простой вопрос насколько он именно сейчас необходим и какие страны его создавали именно в период войны кроме стандартного ярлыка совка и указанием на Израиль где он якобы есть ничего внятного не прочел.
В Израиле нет пантеона,есть только кладбище на горе Герцля где хоронят государственных деятелей и военнослужащих,причем Бен Гурион и Менахем Бегин похоронены не там,а военнослужащих ,включая рядовых солдат хоронят до сих пор.
Из перевезенных из других стран и захороненных там аж 5 - Герцль и его дети,В.З.Жаботинский и Ханна Сенеш,причем кроме последней остальные завещали похоронить себя там когда Израиль получит государственность.
Идея пантеона очень близка именно к клятому СССР где памятниками неизвестному солдату и вечными огнями были утыканы все города и села,а реальные ветераны той войны влачили жалкое существование и о них государство вспоминало раз в году 9 мая.
Так что нынешние гордые патриоты независимой Украины поддерживающие эту идею власти очень похожи на критикуемых ими совков, и не только в этом вопросе
shapo
 
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 22:49

  shapo писал(а):
  ЛАД писал(а):не перша Індія, не перший Китай.
Ну то и Україна не перша.
Но освобождение Индии и Китая и создание сегодняшних государств было благодаря Ганди и Мао, соответственно.
Конечно, не в одиночку. :)


Забавно,что копья вокруг так называемого пантеона до сих ломаются,а на мой простой вопрос насколько он именно сейчас необходим и какие страны его создавали именно в период войны кроме стандартного ярлыка совка и указанием на Израиль где он якобы есть ничего внятного не прочел.
В Израиле нет пантеона,есть только кладбище на горе Герцля где хоронят государственных деятелей и военнослужащих,причем Бен Гурион и Менахем Бегин похоронены не там,а военнослужащих ,включая рядовых солдат хоронят до сих пор.
Из перевезенных из других стран и захороненных там аж 5 - Герцль и его дети,В.З.Жаботинский и Ханна Сенеш,причем кроме последней остальные завещали похоронить себя там когда Израиль получит государственность.
Идея пантеона очень близка именно к клятому СССР где памятниками неизвестному солдату и вечными огнями были утыканы все города и села,а реальные ветераны той войны влачили жалкое существование и о них государство вспоминало раз в году 9 мая.
Так что нынешние гордые патриоты независимой Украины поддерживающие эту идею власти очень похожи на критикуемых ими совков, и не только в этом вопросе

У кожної держави є місце де видатні національні герої. Начасі це було з 1991 року. Наразі прийнято Закон про Пантеон, що він буде создан, потім місце що це буде Печерська Лавра. Потім має бути ідея як обирати національного героя і чи потрібно його труп тарабанити туди, чи достатньо таблички, потім проекти і гроші. Наразі на Пантеон не витрачено не копійки, а ви і ЛАД вже у бараній ріг.
Хочете реально насрати мені в душу? На новий рік вийдете на пляж бажано з родиною і собакою на пікнік. Ускладнюю: в нових червоних шортах без зображення зірки і серпа з молотом. Ускладнюю ще гірше: Новий рік, як нове життя йому потрібно радіти. Максимальна складність: там ще подарунки обов'язкові всім, навіть собаці.
І я, баобабіха, дійсно скажу: "нарешті цей старий хрич мене зробив в суху, відпочиває і радіє сьогоденню у декомонізованих шортах!"
stm
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 23:05

  stm писал(а):
  shapo писал(а):................
Забавно,что копья вокруг так называемого пантеона до сих ломаются,а на мой простой вопрос насколько он именно сейчас необходим и какие страны его создавали именно в период войны кроме стандартного ярлыка совка и указанием на Израиль где он якобы есть ничего внятного не прочел.
В Израиле нет пантеона,есть только кладбище на горе Герцля где хоронят государственных деятелей и военнослужащих,причем Бен Гурион и Менахем Бегин похоронены не там,а военнослужащих ,включая рядовых солдат хоронят до сих пор.
Из перевезенных из других стран и захороненных там аж 5 - Герцль и его дети,В.З.Жаботинский и Ханна Сенеш,причем кроме последней остальные завещали похоронить себя там когда Израиль получит государственность.
Идея пантеона очень близка именно к клятому СССР где памятниками неизвестному солдату и вечными огнями были утыканы все города и села,а реальные ветераны той войны влачили жалкое существование и о них государство вспоминало раз в году 9 мая.
Так что нынешние гордые патриоты независимой Украины поддерживающие эту идею власти очень похожи на критикуемых ими совков, и не только в этом вопросе

У кожної держави є місце де видатні національні герої. Начасі це було з 1991 року. Наразі прийнято Закон про Пантеон, що він буде создан, потім місце що це буде Печерська Лавра. Потім має бути ідея як обирати національного героя і чи потрібно його труп тарабанити туди, чи достатньо таблички, потім проекти і гроші. Наразі на Пантеон не витрачено не копійки, а ви і ЛАД вже у бараній ріг.
Хочете реально насрати мені в душу? На новий рік вийдете на пляж бажано з родиною і собакою на пікнік. Ускладнюю: в нових червоних шортах без зображення зірки і серпа з молотом. Ускладнюю ще гірше: Новий рік, як нове життя йому потрібно радіти. Максимальна складність: там ще подарунки обов'язкові всім, навіть собаці.
І я, баобабіха, дійсно скажу: "нарешті цей старий хрич мене зробив в суху, відпочиває і радіє сьогоденню у декомонізованих шортах!"

Один вопрос и один ответ.
1. В каких странах есть Пантеон Героев и выборы национальных героев? Только именно Пантеон, подписанный и утверждённый, а не просто какое-то центровое кладбише, где хоронят известных людей, не называя их Героями
2. Хочу вас огорчить (или порадовать?). У меня никогда в жизни не было ни червоних шортів, ни одежды с зображенням зірки і серпа з молотом (никакой). И даже нет наколки на груди с профилем Сталина.
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 23:11

По данным ученых, средний уровень тестостерона у мужчин за последние 50 лет снизился вдвое, и общество столкнулось с кризисом мужской фертильности.

Согласно данным, представленным во вторник на ежегодном собрании Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Лондоне, общий уровень тестостерона у мужчин снизился на 54% в период с 1972 по 2019 год.
https://www.theguardian.com/society/2026/jul/07/mens-average-testosterone-levels-have-halved-in-last-50-years-say-scientists
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 23:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну



люди хочуть покарання агресора, Крим та Залужного президентом і ось таке творять
Як так?
https://www.youtube.com/shorts/2345sIYvQ30
fox767676
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 23:32

  stm писал(а):
  shapo писал(а):................
Забавно,что копья вокруг так называемого пантеона до сих ломаются,а на мой простой вопрос насколько он именно сейчас необходим и какие страны его создавали именно в период войны кроме стандартного ярлыка совка и указанием на Израиль где он якобы есть ничего внятного не прочел.
В Израиле нет пантеона,есть только кладбище на горе Герцля где хоронят государственных деятелей и военнослужащих,причем Бен Гурион и Менахем Бегин похоронены не там,а военнослужащих ,включая рядовых солдат хоронят до сих пор.
Из перевезенных из других стран и захороненных там аж 5 - Герцль и его дети,В.З.Жаботинский и Ханна Сенеш,причем кроме последней остальные завещали похоронить себя там когда Израиль получит государственность.
Идея пантеона очень близка именно к клятому СССР где памятниками неизвестному солдату и вечными огнями были утыканы все города и села,а реальные ветераны той войны влачили жалкое существование и о них государство вспоминало раз в году 9 мая.
Так что нынешние гордые патриоты независимой Украины поддерживающие эту идею власти очень похожи на критикуемых ими совков, и не только в этом вопросе



У кожної держави є місце де видатні національні герої. Начасі це було з 1991 року. Наразі прийнято Закон про Пантеон, що він буде создан, потім місце що це буде Печерська Лавра. Потім має бути ідея як обирати національного героя і чи потрібно його труп тарабанити туди, чи достатньо таблички, потім проекти і гроші. Наразі на Пантеон не витрачено не копійки, а ви і ЛАД вже у бараній ріг.
Хочете реально насрати мені в душу? На новий рік вийдете на пляж бажано з родиною і собакою на пікнік. Ускладнюю: в нових червоних шортах без зображення зірки і серпа з молотом. Ускладнюю ще гірше: Новий рік, як нове життя йому потрібно радіти. Максимальна складність: там ще подарунки обов'язкові всім, навіть собаці.
І я, баобабіха, дійсно скажу: "нарешті цей старий хрич мене зробив в суху, відпочиває і радіє сьогоденню у декомонізованих шортах!"


Вы слишком высокого о себе мнения, баобабиня,чтобы целью моего пребывания на этом форуме было бы отложить в вашей порохоботской душе любимую вами субстанцию появляющуюся в процессе дефекации у собачьего организма.
Если вы упорно отказываетесь понимать то,что я пишу,то повторю ещё раз :
1) вы пишите что почему-то с 1991г идея пантеона как-то не выходила на поверхность, а на пятый год войны вдруг появилась эта шумиха одновременно с захоронением перевезенных останков совсем не безупречных деятелей будто уже других проблем в государстве на сегодняшний день нет и только этот пантеон вместе с дальнейшим распространением мовы в среде неразумных то ли ждунов,то ли совков поможет решить призыв с действиями ТЦК которыми российская пропаганда размахивает в всем мире, с миллионами беженцев и людьми оставшимися без крова, с инвалидами войны и семьям оставшихся без кормильца.
Почему о реальных проблемах людей и страны нет такого информационного шума?
Или вы и власть их решили и кроме пантеона заняться больше нечем?
2) В Израиле нет места с выдающимися героями если не считать кладбище на горе Герцля где помимо государственных деятелей хоронят и простых солдат погибающих и сейчас.
3) Я уже писал вам однажды,что давать другим советы что им делать,как поступать,а теперь ещё и что им одеть ,особенно когда их об этом не просят,любили давать именно в совке который вы тут вместе с другими клянете,но в реальности копируете примерно как покойная Фарион вступившая в КПСС студенткой и курировавшая изучение иностранцами русского языка,а потом выжигавшего этот русский язык калёным железом даже в детсаду рассказывая какие имена правильные,а какие нет.
shapo
 
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 23:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А Рината и Беню в пантеон "того" или нет?
барабашов
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 23:38

  барабашов писал(а):А Рината и Беню в пантеон "того" или нет?

Беня реально полысел, но пусть его запомнят таким
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fox767676
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