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Напад росії і білорусі на Україну
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 09:17
stm писал(а):
Пантеон є у Франції, Німеччини. Це гарні країни для наслідування. 08.07.26 Уряд Литви доручив Міністерству культури країни створити пантеон видатних діячів Литви у Вільнюському соборі. ) шо це коїться?!!!
Але мені гріє душу сама ідея, а не викручує у бараній ріг нерозуміння, без жодного торкання навіть волосини до совецької людини.
При всій повазі, приєднаюсь до ЛАДа з шабо.
Реалізація виглядає, як загравання головноєбланствуючого з національно свідомою частиною суспільства.
Треба щось робити. Але якщо зайнятися мобілізацією - то це сильно йобне по рейтингу. Тому наадйте зробимо пантеон. Це красіво.
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sashaqbl
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 09:21
shapo писал(а):
Знаток Ближнего востока, это арабы припёрлись сюда и вообще на север Африки из Аравийского полуострова где их родина. Это тебе не только евреи жившие здесь за 1,5 тысячи лет и изгнанные ,но не все, за 700 лет до этого расскажут,но и берберы Марокко,Алжира,Туниса для которых они захватчики хоть и составляют сейчас большинство.
Да и понятие жили для земли которую красочно описал Марк Твен ещё в 19 веке слишком громкое название - это была пустыня и болота по которой кочевали бедуины.
А нынешние так называемые палестинцы это арабы Египта ,Ирака и Сирии припершихся сюда когда началась еврейская колонизация и появилась работа в 30-х годах прошлого века.
Да и землёй этой кто только не владел за 1400 лет,от крестоносцев до турков и британцев
Сначала там билі пєчєнєгі...
На відміну від палестинців, я не заперечую право Ізраїлю на існування. Але наразі він трохи підахуєвший, розводить окупацію, сегрегацію та інші п***.
Мені це трошки нагадало Ліберію. Не такий звичайно п***, бо євреї трохи освітченіші зїхалися туди, але по факту рух приблизно в тому ж напрямку: нас ущемлялі і ми будєм.
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sashaqbl
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 09:44
ЛАД писал(а): budivelnik писал(а): ЛАД писал(а):
Или они не знали о настроениях остальной Украины, где тогда о независимости и не думали?
Точно не думали?
Україна часів російської імперії
Олекса Довбуш 1700-1745
Іван Котляревський - 1769-1838 - Східна Україна
Устим Кармелюк - 1787 - 1835 - Центральна Україна
Тарас Шевченко 1814-1861 - Центральна Україна
Іван Франко 1856-1916
Розвал імперії часи ЗУНР УНР
Василь Вишиваний( Вільям Габсбург) - 1895-1948
Михайло Грушевський (1866–1934) — видатний історик, голова Центральної Ради Української Народної Республіки. - Центральна Україна
Симон Петлюра (1879–1926) — головний отаман військ УНР, голова Директорії УНР, борець за незалежність. - Центральна Україна
Микола Хвильовий (1893–1933) — засновник літературної організації ВАПЛІТЕ, ідеолог курсу «Геть від Москви!», ключова постать Розстріляного відродження.- Східна Україна
Лесь Курбас (1887–1937) — театральний режисер-новатор, засновник театру «Березіль», який вивів українське театральне мистецтво на європейський рівень. - Східна Україна
Володимир Вернадський (1863–1945) — природодослідник, філософ, основоположник геохімії, біогеохімії та вчення про ноосферу, перший президент Української академії наук
Нестор Махно - 1888-1934 - Центральна Україна
Леся Українка 1871-1913 - Центральна Україна
Вы уверены, что, например, Лесь Курбас, Вернадский и Леся Украинка (как и многие другие из вашего списка) мечтали об отделении Украины от РИ/СССР?
И при этом были патриотами.
Я впевнений в тому що Курбас, Вернадський, Українка, Хвильовий,Махно, Петлюра, Грушевський,Кармелюк і Шевченко - точно не хотіли жити в тюрмі народів , і те що Вам НЕ ВІДОМО про їх бажання- показує ЯК ЕФЕКТИВНО совок промив мізки вам і таким як ви.
При цьому
Навіть членін і сралін знали що УКРАЇНА хоче бути НЕЗАЛЕЖНОЮ Державою в союзі з ІНШИМИ Незалежними... І в України був СТАТУС РЕСПУБЛІКИ...
Друге питання в що ці кровопийці його перетворили.
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budivelnik
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 09:55
sashaqbl писал(а): shapo писал(а):
Знаток Ближнего востока, это арабы припёрлись сюда и вообще на север Африки из Аравийского полуострова где их родина. Это тебе не только евреи жившие здесь за 1,5 тысячи лет и изгнанные ,но не все, за 700 лет до этого расскажут,но и берберы Марокко,Алжира,Туниса для которых они захватчики хоть и составляют сейчас большинство.
Да и понятие жили для земли которую красочно описал Марк Твен ещё в 19 веке слишком громкое название - это была пустыня и болота по которой кочевали бедуины.
А нынешние так называемые палестинцы это арабы Египта ,Ирака и Сирии припершихся сюда когда началась еврейская колонизация и появилась работа в 30-х годах прошлого века.
Да и землёй этой кто только не владел за 1400 лет,от крестоносцев до турков и британцев
Сначала там билі пєчєнєгі...
На відміну від палестинців, я не заперечую право Ізраїлю на існування. Але наразі він трохи підахуєвший, розводить окупацію, сегрегацію та інші п***.
Мені це трошки нагадало Ліберію. Не такий звичайно п***, бо євреї трохи освітченіші зїхалися туди, але по факту рух приблизно в тому ж напрямку: нас ущемлялі і ми будєм.
Печенеги это у путькина,а там до евреев жили ханаанцы в которые входили филистимляне и на которых часто вспоминают арабы пытаясь объяснить что палестинцы произошли от них.
Про сегрегацию расскажи израильским арабам,а их больше 2 млн.в 10 млн,-ном Израиле,они посмеются.
Что касается арабов Восточного Иерусалима и так называемой Палестинской Автономии и секторе Газа, то ты так и не рассказал что такое оккупация Израилем их земли согласно международного права.
То,что Израиль в ответ на террористические атаки блокирует эти образования хотя сам и создал ПА в Рамалле привезя туда Арафата ,так это нормальная реакция любого государства на террор образований у которых единственной целью существования является уничтожение государства Израиль и убийство всех евреев живущих в нем что они и показали 07.10.23.
У арабов есть 22 государства, у евреев одно.
Но почему-то этих потомственных беженцев в четвертом поколении ни одно из этих арабских государств не хочет принять иначе кроме как в лагерях для беженцев.
В Иордании у королька из хашимитской династии 70% населения как раз так называемые палестинцы которые в 1970г попытались свергнуть его папу, а за него только бедуины.
Ни Египет,ни Иордания владевшие территориями нынешней Газой и ПА с 1948 по 1967 не собирались там устраивать никакого палестинского государства и все так называемое мировое сообщество почему-то об этом не заикалось.
Египет создал стену на границе с Газой и ты вслед за такими же "знатоками международного права" не попрекаешь его этой блокадой.
В мире в отличие от арабов Иудеи и Самарии и сектора Газы полно народов которые не имеют своей государственности, но о них почему-то и ООН, и остальные помалкивают хотя 40 миллионный народ курдов давят и в Сирии,и в Турции,и в Ираке местные власти так,как никаким евреям в Израиле и не снилось.
Ты много об этом слышал ,а ООН много резолюций принял?
В Китае на границе с Казахстаном есть Синьцзян-уйгурский АО населенный древним тюркским народом уйгуры где китайцы их ассимилируют ,женщин стерилизуют и держат в так называемых лагерях перевоспитания от 1 до 3 млн.человек.
Ты как знаток международного права и Либерии слышал когда-нибудь о резолюциях ООН или хотя бы мусульманских стран в защиту братьев по вере?
Это ведь не Израиль где любое г..но хочет отметиться,это Китай с которым сейчас связываться опаснее чем с США
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shapo
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 10:06
shapo писал(а):
В мире в отличие от арабов Иудеи и Самарии и сектора Газы полно народов которые не имеют своей государственности, но о них почему-то и ООН, и остальные помалкивают хотя 40 миллионный народ курдов давят и в Сирии,и в Турции,и в Ираке местные власти так,как никаким евреям в Израиле и не снилось.
Ты много об этом слышал ,а ООН много резолюций принял?
В Китае на границе с Казахстаном есть Синьцзян-уйгурский АО населенный древним тюркским народом уйгуры где китайцы их ассимилируют ,женщин стерилизуют и держат в так называемых лагерях перевоспитания от 1 до 3 млн.человек.
Я знаю і про курдів і про уйгурів. Ти не відкрив мені Америку.
Але поки ніхто з турків тут на форумі не піднімає питання "курдських терористів", мені воно нецікаве. Як і питання уйгурів.
Спробуй просто не піднімати тему Ізраїлю в цій темі, і не будеш отримувати хуїв у панамку.
Бо нікому крім тебе воно не цікаве.
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sashaqbl
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 10:33
sashaqbl писал(а): shapo писал(а):
В мире в отличие от арабов Иудеи и Самарии и сектора Газы полно народов которые не имеют своей государственности, но о них почему-то и ООН, и остальные помалкивают хотя 40 миллионный народ курдов давят и в Сирии,и в Турции,и в Ираке местные власти так,как никаким евреям в Израиле и не снилось.
Ты много об этом слышал ,а ООН много резолюций принял?
В Китае на границе с Казахстаном есть Синьцзян-уйгурский АО населенный древним тюркским народом уйгуры где китайцы их ассимилируют ,женщин стерилизуют и держат в так называемых лагерях перевоспитания от 1 до 3 млн.человек.
Я знаю і про курдів і про уйгурів. Ти не відкрив мені Америку.
Але поки ніхто з турків тут на форумі не піднімає питання "курдських терористів", мені воно нецікаве. Як і питання уйгурів.
Спробуй просто не піднімати тему Ізраїлю в цій темі, і не будеш отримувати хуїв у панамку.
Бо нікому крім тебе воно не цікаве.
Во-первых, тему Турции подымал и подымает в другой ветке akurt.
Во-вторых, тема Израиля поднималась задолго до того,как я тут появился ,будет наверняка подниматься и позже.
Ну в кто и что тут получает в панамку это всегда субъективно ,т.к.такой как ты никогда не признается в том,что ни хрена не знает о том , о чем иногда пытается рассуждать надувая щеки.
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shapo
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 10:42
shapo писал(а):
Во-первых, тему Турции подымал и подымает в другой ветке akurt.
Во-вторых, тема Израиля поднималась задолго до того,как я тут появился ,будет наверняка подниматься и позже.
Ти черговий раз с***.
Тему Ізраїля і євреїв ніхто до тебе на цій гілці не піднімав. Максимум - це війна в Ірані в контексті ціни на нафту.
Якщо в іншій гілці щось підіймають - то там і пиши. Нахуя все ізраїльске гівно сюди нести?
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sashaqbl
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 10:49
sashaqbl писал(а):
При всій повазі, приєднаюсь до ЛАДа з шабо.
Реалізація виглядає, як загравання головноєбланствуючого з національно свідомою частиною суспільства.
Треба щось робити. Але якщо зайнятися мобілізацією - то це сильно йобне по рейтингу. Тому наадйте зробимо пантеон. Це красіво.
Пантеон не може відволікти від теми ТЦК.
Львів це прям вчора показав. Це треш і садомія...
Законодавчі зміни до бронювань ви не чули, а бізнес дещо відчує. І Пантеон вони(бізнес) навіть не помітили, а ось систему бронювання вже 2 місяць крутять ) хто особливо Пантеон помітив, у негативному значенні "навіщо" з форуму назвіть мені? Там прям логічний зв'язок є 100% попадання, і, це одиніці, точніше два )
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stm
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 10:58
stm писал(а):
Львів це прям вчора показав.
а тим часом в Ужгороді "ухилянти" тихо вистрибують із вікон ТЦК і розбиваються насмерть.
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Дюрі-бачі
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 11:03
Banderlog писал(а): fler писал(а): Banderlog писал(а):
Останні два тижні Запоріжжя живе в умовах посилених атак. Ворог змінив тактику та збільшив інтенсивність застосування безпілотників, - Федоров.
На Запорізький напрямок перекинуто один із підрозділів, який раніше тероризував Херсонщину. [/b]
Тобто з Херсонщини уіпали на Запоріжжя? Це часом не від'ємний наступ рф на Півдні?
ні це херсон вже закошмарений і взялись за запоріжжя. Де ви там побачили відступ?
Ми перейшли на наступний виток ескалації в війні, з осені рф проведе іще одну бусифікацію.. тому треба посилювати мобілізацію і в нас. Відмінити бронювання студентів і опустити вікові обмеження до 22 років.
Нормальні встигнуть довчитись до бакалавра а решту то вже лазєйки. А також відмінити всякі поблажки для духовенства, упц і так мобілізують, но варто всіх .
А непридатних незаброньованих мобілізувати на військове виробництво.
Вночі уражено ще 12 танкерів, буксир, суховантаж, нафтовий термінал і склад боєприпасів РФ, - Генштаб
- 33 російські танкери за останні дні.
Бандерлог, розумію що ваш напрям - то ваш біль. Але як ви оцінюєте роботу ваших колег?
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stm
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