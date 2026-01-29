Добавлено: Чт 09 июл, 2026 16:45

sashaqbl писал(а): І це не тільки про мову, ЛАД. Я не хочу, щоб мої діти йшли воювати в Афганістан чи ще кудись, куди прийде в голову чиновнику з москви. І це не тільки про мову,. Я не хочу, щоб мої діти йшли воювати в Афганістан чи ще кудись, куди прийде в голову чиновнику з москви.

ви з статистикою дружите?Там ми воювали як зараз ізраїль.за 8 років війни усср через горнило війни в афгані пройшло 160 тисяч українців з 52 міліонів.З них загинуло 3 тисячі, 5 тисяч стало івалідами.Порівняєм з сучасною війною?Попри крайню секретність вже є підтверджені дані що загинуло коло 210 тисяч, і це без сєпарів.Так шо говорити про те, що ми воюєм щоб не воювали наші діти по крайній мірі наївно. А якщо серйозно то в цій ідеології є явні ознаки мошєннічєства.Єдина внятна мета це що наші діти будуть панами на своїй землі.далі вже діло лиш в контролі наближаєм ми мету чи ні?По пунктам.1. Діти є?2. Земля є?3. Вони будуть панувати?А решту це звіздьож і провокація.Щодо впливу на чиновників особисто в мене є вплив хіба на рівні села й району.Вже на обласного, максимум... це він зробить від, що уважно мене слухає і налиє кави.Так шо не варто надувати щоки...Я от бачив за війну неодноразово і зєлю за і сирського і штук 10 генералів та пару депутатів, но який від того вплив чи вигода? Максимум возможностєй це доїсти заготовлені для них канапкиТіки я брєзгую, панський гонор не дозволяє.І ще, вгадайте якою мовою говорить наше пансьтво при незламному гетьмані?