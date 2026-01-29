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Напад росії і білорусі на Україну
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 15:50
sashaqbl писал(а): ЛАД писал(а):
А вообще борьба за национальную независимость очень часто (обычно?) маскирует один вопрос: кто будет доить корову - свой хозяин или чужой. Причём, корове это очень часто фактически совершенно безразлично. Хотя её могут убедить, что "свой" лучше.
З зараз пішла дуже зручна імперска пропаганда.
Проблема в тому, що вам, людині що розмовляє собачою і виросла на собачій культурі - вона зручна.
А мені не дуже.
Это не "імперска пропаганда", а реальная жизнь. Бывает и иначе, но далеко не всегда.
Например, в Каталонии точно нет "национального угнетения" со стороны... не знаю, кого - арагонцев?
А язык собачьим не бывает. Разве что у собак.
Вам це не личить.
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ЛАД
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 15:57
sashaqbl писал(а):
І це не тільки про мову, ЛАД
. Я не хочу, щоб мої діти йшли воювати в Афганістан чи ще кудись, куди прийде в голову чиновнику з москви. А на чиновника з Києва в мене все таки більше впливу.
Стовоно теми Ізраїлю: ви, мабуть, закрили очі на те, як сраний совок, який на старості емігрував, ділив на сорти тих, хто там народився і виріс. Таке буває, коли держава не твоя.
На киевского чиновника ваш вплив не намного больше.
А шапо делил не на сорти. В Израиле пока, похоже, ещё не сложилась единая нация. Мозаика, кусочки которой пока не очень стыкуются. Первое крупное деление - светские и ортодоксы - противоречия очень большие и сильные.
А дальше есть деление ашкеназы, сефарды, марокканцы, ...
Так что он просто описывал реальность.
Как раз недавно общался с товарищем на эту тему. Он живёт в Израиле уже 30 лет. Кстати, он половинка (причём, не по матери). Жена - украинка. На выезде настояла именно жена в первой половине 90-х.
P.s. По вашей логике, чем меньше государство, тем лучше. Возможность влияния на местного (не киевского, а, например, львовского) чиновника у вас намного больше. В этом отношении вы правы - лучше конфедерация по типу Швейцарии. Но у маленьких государств свои минусы. Как минимум, усложняется защита от претензий соседей.
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ЛАД
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 16:10
ЛАД чомусь крайній хто так думав закінчив в Ростові, а ЗЕ одним вухом таки слухає народ і дивиться на рейтинги
І в теорії децентралізація мала б вирішувати проблему розміру, але на практиці навпаки.
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Дюрі-бачі
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 16:14
ЛАД писал(а):
Но если даже принять вашу точку зрения (я даже не буду спорить, хотя аргументы есть), объяснив всё 33 и 37 годами, т.е. тем, что остальная Украина превратилась в "молчаливое стадо", то УПА собиралось загнать это "стадо" в независимую Украину, так же, как НКВД держало их в Союзе? И чем тогда УПА отличается от НКВД? Тогда это не борьба за независимость, а борьба за власть над "стадом" между УПА и НКВД.
Все примітивно просто...
Тим самим чим відрізняється тюремщик заганяючий населення в концтабір
Від повстанця який населення з концтабору визволяє..
І повір
Тим хто сидів наприклад в німецьких концтаборах - було глибоко начхати ХТО їх буде визволяти
просвітленні совки-комуністи з народного сРсР
чи кляті буржуїни-імеріалісти з Британії чи США....
Тому Труси-Хрестик
навчись відрізянти того хто перетворює людину в раба від того хто пробує вивести раба з людини..
ПС
тобі вже нічого не допоможе, рабом жив-рабом помреш.
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budivelnik
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 16:20
prodigy писал(а):
керівництво кгб(УССР) запропонувало застосувати
практику "кнута і пряника": тих, хто на їхню думку найбільше підтримував УПА, робити
бригадірами чи головами сільради, або начальником лісопильні(тобто давати якусь посаду, за яку той буде триматися), це спрацювало , бо вони(западенці) дуже жадібні до посад і влади (передаю цитату, майже дослівно)
Можна я трошки підправлю?
Людина яка в часи комуністичного терору мала в голові клепку зрозуміти що є інші виходи - на генетичному рівні точно вищий від того кому дай пляшку/закусити і він щасливий.
Тому якщо ВІДСУТНІ сили створити СВОЮ Державу - то чому б не покращити СВОЄ життя і життя своєї сімї?
Зверніть увагу
Я постійно наголошую що моя сімя живе краще середньостатистичного поляка..
Але ж деякі тут вважають це крамолою , бо хотіли щоб СПОЧАТКУ я працював для них... а вже потім на себе...
ПС
Не повірите, але просування на керівні посади людей яким не байдужа доля України -створила умови тактичного виграшу і СТРАТЕГІЧНОГО програшу...
В Західній Україні багатьма підприємствами в 1990 році керували внуки власників цих підприємств, тому опору НЕЗАЛЕЖНОСТІ серед червоних директорів в Галичині не було
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budivelnik
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 16:21
Дюрі-бачі писал(а):ЛАД
чомусь крайній хто так думав закінчив в Ростові, а ЗЕ одним вухом таки слухає народ і дивиться на рейтинги
І в теорії децентралізація мала б вирішувати проблему розміру, але на практиці навпаки.
Як "так"?
Уточніть, будь ласка, про що ви конкретно.
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ЛАД
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 16:45
sashaqbl писал(а):
І це не тільки про мову, ЛАД
. Я не хочу, щоб мої діти йшли воювати в Афганістан чи ще кудись, куди прийде в голову чиновнику з москви.
ви з статистикою дружите?
Там ми воювали як зараз ізраїль.
за 8 років війни усср через горнило війни в афгані пройшло 160 тисяч українців з 52 міліонів.
З них загинуло 3 тисячі, 5 тисяч стало івалідами.
Порівняєм з сучасною війною?
Попри крайню секретність вже є підтверджені дані що загинуло коло 210 тисяч, і це без сєпарів.
Так шо говорити про те, що ми воюєм щоб не воювали наші діти по крайній мірі наївно. А якщо серйозно то в цій ідеології є явні ознаки мошєннічєства.
Єдина внятна мета це що наші діти будуть панами на своїй землі.
далі вже діло лиш в контролі наближаєм ми мету чи ні?
По пунктам.
1. Діти є?
2. Земля є?
3. Вони будуть панувати?
А решту це звіздьож і провокація.
Щодо впливу на чиновників особисто в мене є вплив хіба на рівні села й району.
Вже на обласного, максимум... це він зробить від, що уважно мене слухає і налиє кави.
Так шо не варто надувати щоки...
Я от бачив за війну неодноразово і зєлю за і сирського і штук 10 генералів та пару депутатів, но який від того вплив чи вигода? Максимум возможностєй це доїсти заготовлені для них канапки
Тіки я брєзгую, панський гонор не дозволяє.
І ще, вгадайте якою мовою говорить наше пансьтво при незламному гетьмані?
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Banderlog
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 17:29
А кто-то понимает логику властей? - это такое наказание? Или как
Очільником Закарпатського ТЦК став командир 128-ї ОГШБр Дмитро Лисюк
Він у листопаді 2023 року віддав наказ про шикування особового складу для нагородження на відкритій місцевості в Запорізькій області, запізнившись на захід.
Тоді після удару балістикою 19 бійців загинули та 53 зазнали поранень.
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_hunter
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 17:34
Дюрі-бачі писал(а): Faceless писал(а):
Цікаво, в чому саме героїзм Грушевськго?
Михайло Грушевський спочатку науково обґрунтував право українців на власну державу, сформувавши сучасну концепцію української історії та нації. Після революції 1917 року він очолив Центральну Раду, яка перетворила український національний рух на державну владу, а IV Універсалом уперше у XX столітті проголосила незалежність Української Народної Республіки. Таким чином, Грушевський не лише розробив ідею української державності, а й безпосередньо втілив її в політичній та законодавчій практиці.
Як історик - молодець
Як політик, насправді - ні риба ні м'ясо. І перед тим як казати про четвертий універсал, згадайте перші три
Видатна історична постать - цілком можу погодитися.
Герой... Не дуже розумію в чому саме героїзм
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Faceless
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 17:49
Faceless писал(а):
Герой... Не дуже розумію в чому саме героїзм
Може дійсно коли використовуєм ГЕРОЙ це як би тягне за собою те що людина мала ЗАГИНУТИ виконуючи свої переконання...
Видатна особистість -як би більш правильне і нейтральне рішення..
До речі зверніть увагу, я привів десяток прізвищ і відразу сказав що ПРЕТЕНЗІЇ почнуться тільки до тих прізвищ які працювали після 1900 року... дуже свіжа історія, важко подивитись реальний вплив і наслідок тих ідей які людина видавала.
Тому доцільно
До ста років- розглядати як виключення
До 50 років - не розглядати
Більше 100 років - претенденти на Пантеон.
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budivelnik
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