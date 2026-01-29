барабашов
ты лучше расскажи кто из твоих днепровских "бизнесменов" заказал "коллегу" а потом девку-исполнителя вальнул и зарыл под Киевом вместо обещанных 100к за "работу"
ты же точно в курсах, тему терок всех местных крыс знаешь...
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 19:54
барабашов
ты лучше расскажи кто из твоих днепровских "бизнесменов" заказал "коллегу" а потом девку-исполнителя вальнул и зарыл под Киевом вместо обещанных 100к за "работу"
ты же точно в курсах, тему терок всех местных крыс знаешь...
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:06
Тільки забули розповісти (таке буває, деменція чи просто брехня), що Парагвай і почав оту війну ...
Як і Росія розпочала цю війну ...
Проецування, воно таке проецування ..
PS. Але ж багато недолугих все ще пише - це Україна розпочала цю війну, це Україна не хоче миру ...
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:57
А чем тебе не нравятся кавычки в обращении " знаток Ближнего востока"?
Ты что,и вправду считаешь себя таковым?
Что касается блокады и обязанности Израиля кормить тех,кто хочет его уничтожить,то почему ты в очередной раз забыл о Египте и его блокаде сектора Газа, почему он не должен поставлять электричество и воду своим арабским братьям многие из которых имеют египетские паспорта?
А с кормежкой там всегда было все в порядке - туда и сейчас,и раньше завозится столько продовольствия,что превышает любые потребности в три раза. Другое дело как их распределяет хамас уже внутри сектора.
Теперь о простых решениях.
Израиль как и все страны делал много ошибок в прошлом. Украина отдала ядерное оружие за ничего не стоящую бумажку. Европа и США вырастили сами своих могильщиков Китай и Россию польстившись на дешёвый труд и дешёвые энергоносители ,да ещё и напустили чуждых своей культуре мусульман в надежде восполнить демографию и тем,что они там будут работать,а не строить халифат с всеми сопутствующими деталями.
Израиль тоже согласился забрать Газу под внешним давлением и категорическим отказом Египта когда отдавал ему Синай в 1980 и заключал Кемп-Дэвидские соглашения.
В 2005 ушел из Газы забрав 8000 евреев в надежде,что теракты прекратятся и получил 07.10.23.
То же самое на севере Э.Барак ушел из Южного Ливана предав христиан из ЦАДАЛ потому,что там иногда убивали солдат ЦАХАЛ и получил одну из самых мощных армий ближнего востока Хезболлу которая до недавних событий реально управляла Ливаном.
Сравнение Израиля в Газе с геноцидом армян наглая ложь,т.к.там за короткий промежуток времени в 1,5 гола было депортировано и убито 1,2 млн.армян.
Из Газы пока никого не депортировали ,а убито за почти 3 года войны даже по хамасовским данным 74000.
Я не знаю что будет делать следующее правительство Израиля после октябрьских выборов,но вряд ли будет снова наступать на те же грабли.
А решение очень простое хотя так называемая международная общественность и большинство арабских стран будут против ибо этот гнойник на территории Израиля им нужен чтобы в очередной раз обвинить евреев
Египет будет поставлять все в Газу и отвечать за ее будущие теракты,а на границе с Израилем будет выстроена настоящая стена с пулеметами и рвом.
То же самое с ПА - зона А передается Иордании с переходом Алленби и с Иорданией выстраивается настоящая граница,а не та дырявая что сейчас.
И с храмовой горой с мечетью Аль Акса с иорданским Вакфом тоже нужно исправлять ошибку атеиста Моше Даяна не понимающего роль религии для мусульман.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:33
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:45
як шапо
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