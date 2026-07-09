hxbbgaf писал(а):Ситуація у Львові: знову мовчок про те, з чого все почалося.
Протистояння цивільних і бандитів ТЦК в Сихові почалось з того, що тітухан Татарова тренер з кікбоксінгу Удут Роман по щурячому вдарив зі спини в голову чоловіка Цікаво, хто цей другий бородатий піксельний півень, який хапається за зброю
Співробітник ТЦК, який вдарив чоловіка на початку вчорашнього конфлікту у Львові й спровокував таким чином бунт цивільних, — це місцевий тренер з єдиноборств Роман Удут. Про це повідомляють місцеві пабліки. Деякі з них стверджують, що він «не є військовим, а погодився за гроші ловити чоловіків».
Зараз прибіжить Хотаб, і буде доказувати, що тренер з кікбоксінгу "поізносілся" для війни, тільки годен забивати пацанів групою.