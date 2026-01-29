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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18347183481834918350>
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:36

особливо без фінансування сам зробиться

  Hotab писал(а):flyman

а Петріоти за 2-3 тижні


Думаю треба років 10. На бойового робота ж стільки вже пішло часу, а його все нема.

особливо без фінансування сам зробиться
flyman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:44

  flyman писал(а):
  Hotab писал(а):flyman

а Петріоти за 2-3 тижні


Думаю треба років 10. На бойового робота ж стільки вже пішло часу, а його все нема.

особливо без фінансування сам зробиться

А чому автор ідеї не профінансував? Де гроші, наекономлені на житті в 140/дол в місяць?

Отут похмілля:

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Hotab
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:57

лапайка

лапайка
flyman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab писал(а):ТЦК разом з поліцією. Законність дотримана?


Так законність дотримино ударом в затилок на початку конфлікту.

ПС. Поліцією складено акт на працівника тцк. Ахаха. щас.


ТИМ часом продовужеється судилище. Слідчих сбу поіменно названо, всі вони вже сидять згідно закону. Європарламент хлопає в ладоші і говорить нате вам ще 100 млдр за виконання судових реформ.
BeneFuckTor
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:05

BeneFuckTor
Поліцією складено акт на працівника тцк.


А було відповідне звернення?
Hotab
Форумчанин року
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:15

⏺До перелому у війні ще далеко: рф прагне створити буферну зону на Півночі країни та розширити наступ у Дніпропетровській та Запорізькій областях, — заявив Сирський
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:22

  Hotab писал(а):
  BIGor писал(а):
  stm писал(а):2 друзів особливо шкодуючих на камеру, один з яких скакав по перегорнутому авто - діючий військовий у відпустці.

Діючого військовослужбовця заставили вибачатись на камеру перед боксером тітушкою-ТЦКашником - аля Кадиров стайл. Все прям як в РФ.

Відповідальність не посад перед посадами , а згідно вчинених дій.
ТЦК разом з поліцією. Законність дотримана? Так.
Хлопчина вчинив адміністративне порушення щодо військового обліку? Так.
Він має бути притягнути до адміністративної відповідальності? Так
Де має бути складена постанова? В приміщенні ТЦК.
То якого милого перешкоджати його туди доставку методом нищення майна ЗСУ?

Ти відео бачив, чи просто чешеш що попало?
BIGor
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:22

  stm писал(а):
  Banderlog писал(а):
  stm писал(а):один з яких скакав по перегорнутому авто - діючий військовий у відпустці.

ви вважаєте нелюбов мобілізованих до тцк дивною? :lol:

Я вважаю дивним що ви на 16 моніторах лише погане. Воно є. Як приклад ви озвучили 210тис.вбитих військових від початку війни. Я не буду сперечатися.
Які втрати ворога у відношені до наших ви фіксуєте по своїй смузі? Бо генштаб в цілому по палаті з 2026 офіційно фіксує 1:5. Найкращі підрозділи 1:8.
У 2025 було 1:2,5 генштаб, 1:12 найкращі підрозділи.
за те що фіксуєм, не задавайте питань на які я не можу давати відповідей... є ж відкриті джерела.
https://ualosses.org/uk/regions/ вивчайте перед тим як сперечатись...
Багато кого в списках нема.
Щодо заяв, що бачу тільки погане :lol: по вашому яка інформація через мене проходить? Щось про хрестини весілля та заручини? :lol:
Пропорції ? За схожими оціночними методами втрати росіян вбитими в районі 270 т. Серед тієї цифри є певна кількість громадян україни з окупованих територій.
І ще. В них пропорція між вбитими і раненими сильно гірші ніж наші. Тому картинка вийде іще менш райдужною.

Тепер по тцк. Визнаю. Був не прав. Прошу понять і простіть.
Бусифіковані в відпустках поводяться крайні чемно, вважають що їм крупно повезло воювати в зсу. Є випадки коли розшукують своїх хресників з тцк щоб виявити безмежну вдячність.
Banderlog
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:36

  Banderlog писал(а): за те що фіксуєм, не задавайте питань на які я не можу давати відповідей... є ж відкриті джерела.
https://ualosses.org/uk/regions/ вивчайте перед тим як сперечатись...
Багато кого в списках нема.
Щодо заяв, що бачу тільки погане :lol: по вашому яка інформація через мене проходить? Щось про хрестини весілля та заручини? :lol:

Про Крим не проходить? Ніяк? Я Вас запитала чи це гарна робота ваших колег.
stm
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:44

  stm писал(а):Ситуація гірша. Бунтарі були всі молоді люди, їх було багато. 2 друзів особливо шкодуючих на камеру, один з яких скакав по перегорнутому авто - діючий військовий у відпустці.

Мадам - бунтовать низзя?
Авто на непонятной регистрации и естественно без документов(набитое титушнёй) запрещено проверять на предметы похожие на мины под днищем?
Шо вы скажете в ракурсе бунта за конец 13года в Киеве и как надо было бунтовщиков на колени ставить?
барабашов
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