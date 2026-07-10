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Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
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  #<1 ... 33343536
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:40

Вимкніть цей мета-параметр, перш ніж ШІ згенерує зображення

Це стосується конфіденційності та безпеки. Тепер будь-хто може створювати зображення за допомогою штучного інтелекту на основі вашого публічного профілю в Instagram без вашого відома, і Meta не повідомлятиме вас про це. Публічні фотографії з Instagram вже збиралися зловмисниками для створення діпфейків для шахрайства з перевіркою особи. Надання людям офіційного способу створювати зображення за допомогою штучного інтелекту на основі публічних профілів знижує бар'єр для створення штучних зображень, які можна використовувати для видавання себе за іншу особу, шахрайства чи інших зловживань.

Кіберзлочинці вже поєднують генеративний штучний інтелект з автоматизованими інструментами для масштабування фішингу та шахрайства. Muse Image ще більше спрощує створення переконливих зображень на основі публічних ідентифікаційних даних.

Штучний інтелект Meta також створив інші проблеми безпеки. Раніше цього року дослідники виявили недолік «confused deputy» у чат-боті підтримки Meta на базі штучного інтелекту, який дозволяв йому вносити зміни до облікових записів , зокрема змінювати адреси електронної пошти та скидати паролі, без належної перевірки того, з ким він спілкується. Увімкнення багатофакторної автентифікації (MFA), схоже, вирішило цю проблему.

Meta також використовує підхід відмови під час навчання свого ШІ на даних європейських користувачів. Компанія покладається на правову основу «законних інтересів» GDPR для обробки даних європейських користувачів для цілей ШІ, позицію, яку оскаржила група з питань конфіденційності NOYB.

Захистіть себе
Якщо ваш обліковий запис Instagram публічний, відкрийте «Профіль» > «Меню». У розділі «Як інші можуть взаємодіяти з вами» натисніть «Спільний доступ та повторне використання», потім вимкніть налаштування повторного використання «Публікації та ролики» в розділі «Дозволити людям повторно використовувати ваш контент в Instagram та за допомогою функцій штучного інтелекту на Meta». Вимкнення цих налаштувань повторного використання лише запобігає майбутньому створенню та повторному використанню зображень за допомогою штучного інтелекту. Це не призведе до видалення контенту чи реміксів, створених штучним інтелектом, які вже існують.
homenko318
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  #<1 ... 33343536
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