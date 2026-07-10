Форумы / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Як ШІ змінює світ Як ШІ змінює світ + Добавить

тему Ответить

на тему Следить

за темой Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 33343536 Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:40 Вимкніть цей мета-параметр, перш ніж ШІ згенерує зображення Це стосується конфіденційності та безпеки. Тепер будь-хто може створювати зображення за допомогою штучного інтелекту на основі вашого публічного профілю в Instagram без вашого відома, і Meta не повідомлятиме вас про це. Публічні фотографії з Instagram вже збиралися зловмисниками для створення діпфейків для шахрайства з перевіркою особи. Надання людям офіційного способу створювати зображення за допомогою штучного інтелекту на основі публічних профілів знижує бар'єр для створення штучних зображень, які можна використовувати для видавання себе за іншу особу, шахрайства чи інших зловживань.



Кіберзлочинці вже поєднують генеративний штучний інтелект з автоматизованими інструментами для масштабування фішингу та шахрайства. Muse Image ще більше спрощує створення переконливих зображень на основі публічних ідентифікаційних даних.



Штучний інтелект Meta також створив інші проблеми безпеки. Раніше цього року дослідники виявили недолік «confused deputy» у чат-боті підтримки Meta на базі штучного інтелекту, який дозволяв йому вносити зміни до облікових записів , зокрема змінювати адреси електронної пошти та скидати паролі, без належної перевірки того, з ким він спілкується. Увімкнення багатофакторної автентифікації (MFA), схоже, вирішило цю проблему.



Meta також використовує підхід відмови під час навчання свого ШІ на даних європейських користувачів. Компанія покладається на правову основу «законних інтересів» GDPR для обробки даних європейських користувачів для цілей ШІ, позицію, яку оскаржила група з питань конфіденційності NOYB.



Захистіть себе

Якщо ваш обліковий запис Instagram публічний, відкрийте «Профіль» > «Меню». У розділі «Як інші можуть взаємодіяти з вами» натисніть «Спільний доступ та повторне використання», потім вимкніть налаштування повторного використання «Публікації та ролики» в розділі «Дозволити людям повторно використовувати ваш контент в Instagram та за допомогою функцій штучного інтелекту на Meta». Вимкнення цих налаштувань повторного використання лише запобігає майбутньому створенню та повторному використанню зображень за допомогою штучного інтелекту. Це не призведе до видалення контенту чи реміксів, створених штучним інтелектом, які вже існують. homenko318

Сообщения: 11 С нами с: 11.03.26 Благодарил (а): 6 раз. Поблагодарили: 1 раз. #<1 ... 33343536 Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

тему Ответить

на тему Следить

за темой Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год по возрастанию по убыванию

Модераторы: Модератор Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 2Модераторы: Ірина_