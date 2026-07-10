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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 166167168169
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:21

  hxbbgaf писал(а):Ситуація у Львові: знову мовчок про те, з чого все почалося.
Протистояння цивільних і бандитів ТЦК в Сихові почалось з того, що тітухан Татарова тренер з кікбоксінгу Удут Роман по щурячому вдарив зі спини в голову чоловіка
Цікаво, хто цей другий бородатий піксельний півень, який хапається за зброю

https://x.com/RudijLis/status/2075129621905817956


Там історія розкручується взагалі цікава
https://antikor.ua/articles/849253-voen ... noborstvam

Співробітник ТЦК, який вдарив чоловіка на початку вчорашнього конфлікту у Львові й спровокував таким чином бунт цивільних, — це місцевий тренер з єдиноборств Роман Удут.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Деякі з них стверджують, що він «не є військовим, а погодився за гроші ловити чоловіків».
BIGor
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 00:33

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Жалко что этого ущербного Удутика(см.видео как оно выпрашивает разрешения у жинкы забухать) прям там толпа не опустила как крысу-чертилу, усадив на бутылку "Львивского"
Бородатое вгодованое чмо с пестиком ещё наверно скоро присоединится к фарионше с ганулом
барабашов
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:39

Так ще й змусили хлопців кричати слава ТЦК! Не Слава Україні, а ТЦК! Це вже калька з кацапії, яких змушували кричати ахмат - сила. Дна немає!
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 166167168169
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