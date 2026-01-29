Добавлено: Пт 10 июл, 2026 14:31

stm писал(а): Banderlog писал(а): За крим не знаю. Бачив в телеграмі що на дорогах грузовики палять . В нас хіба по токмаку пару раз були удачні пуски. Щодо прифронтових нп то в них явна перевага в середніх дронах. Бачив в телеграмі що на дорогах грузовики палять . В нас хіба по токмаку пару раз були удачні пуски. Щодо прифронтових нп то в них явна перевага в середніх дронах.

Ну то зрозуміло. Я вмію теж добре грати у статистику. )

Якщо трупи загалом 210тис, це включає Крим 2023, то наразі щось змінилось? Скільки можна відняти трупів до 2025, і скільки отримаємо? А до 2026, і скільки? З урахуванням зниклих безвісті офкорс.

Лише грузовики палять у Криму чи ще щось цікаве?

І якщо з Криму не їдуть грузовики військові навіть, це мабуть добре? Та і в Крим не ідуть. Якийсь бермудський трикутник зорганізувався ))) Ну то зрозуміло. Я вмію теж добре грати у статистику. )Якщо трупи загалом 210тис, це включає Крим 2023, то наразі щось змінилось? Скільки можна відняти трупів до 2025, і скільки отримаємо? А до 2026, і скільки? З урахуванням зниклих безвісті офкорс.Лише грузовики палять у Криму чи ще щось цікаве?І якщо з Криму не їдуть грузовики військові навіть, це мабуть добре? Та і в Крим не ідуть. Якийсь бермудський трикутник зорганізувався )))

не говоріть загадками, бо я не розумію, якщо ви про масовий виїзд до це не правда. А щодо чіткої картини то в мене її нема. Я в інтернет виходжу тільки по військовим каналам а там купу обмежень,обходити їх якось через хз які впн я побаююсь так як якщо вичислять геолокацію... та і так не хоьілось б щоб могли прослуховувати. Відсутність перевозки військовихгрузів з криму і в криммало б значення якби в крим була десантна операція.Не зрозумів, що від чого ви хочете віднімати? Тут ця математична операція не працює. Фарш нє возможно провєрнуть назад і врємя нє на міг нє остановіш...Лічильник щолкає тільки вперед і щолкає з затримкою.Реальні дані на лічильнику будуть добігати ще років 5 після війни.Якщо ви ждете що в рф начнуться проблеми перед виборами і втома народу від мобілізації... то не забувайте що в нас вибори й конституція на паузі року з 23. Бусифікація теж десь так і поки втома від війни до зміни влади не привела а привела лиш до посилення владної вертикалі. То з чого ці намьоки що там буде табакерка?