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Напад росії і білорусі на Україну
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:25
Кочевник писал(а):
На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
Побутовий конфлікт -це двоє образили дружину комбата..
А от як ОБРАЗИЛИ -ніде не описано.
Якщо послали - то це одне
Якщо згвалтували - то за це не гріх і повбивати.
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budivelnik
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:29
pesikot писал(а): ЛАД писал(а):
Ігор Терехов
Війна змінює звичні правила. Те, що ще вчора було питанням комфорту чи сервісу, сьогодні стає питанням безпеки. Ми не можемо змінити природу російської агресії. Але можемо зробити все можливе, щоб її удари забирали якомога менше людських життів.
ЛАД, до цього місця ти не дочитав ?
Зробив вигляд, що цього речення не було ?
Балістичний удар по порту: щонайменше чотири загиблих та численні поранені, — повідомляють монітори.
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prodigy
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:31
budivelnik писал(а): Кочевник писал(а):
На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
Побутовий конфлікт -це двоє образили дружину комбата..
А от як ОБРАЗИЛИ -ніде не описано.
Якщо послали - то це одне
Якщо згвалтували - то за це не гріх і повбивати.
Згвалтували - це не образили, а згвалтували. А "образили" - це не пропустили звізду на виїзді з парковки.
Тому такий антикриз країну веде тільки до біди.
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Кочевник
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:36
Кочевник писал(а):
А "образили" - це не пропустили звізду на виїзді з парковки.
Це десь зафіксовано - чи ваша особиста фантазія?
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budivelnik
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:40
Це відповідь на твою фантазію.
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Кочевник
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