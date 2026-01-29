stm писал(а):Ситуація гірша. Бунтарі були всі молоді люди, їх було багато. 2 друзів особливо шкодуючих на камеру, один з яких скакав по перегорнутому авто - діючий військовий у відпустці.
Два військових було
Також у нападі офіційно підозрюють 21-річного чоловіка та двох військовослужбовців (обом по 28 років), один з яких теж самовільно залишив частину.
ну ок, цілком можливо, чоловік пішов в СЗЧ після бусифікації ...
але ж, СЗЧ - це кримінальний злочин і останне, що потрібно робити - це відкрито нападати на ТЦК
Йому і за СЗЧ прилетить, і за напад ...
Конгеніально
здесь 2 варианта:
1) чел настолько неадекват что не понимал что гуляет под статьей про сзч
2) чел находился за пределами части легально/с согласия командира но когда этот кипиш попал в медиа (а все медийные случаи попадают на контроль первых лиц государства) командир от него открестился и объявил сзчшником
За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
Згодом ОК "Північ" підтвердило інформацію про розшук Лучанова та запевнило, що особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими.
Нагадаємо: Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля".
За інформацією джерела видання у правоохоронних органах, у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.
Це вже злочинне угрупування чи ще ні? И это к вопросу о "Скелі". Лучанов там был начштаба. Распространяет передовой опыт "Скелі"? Можно сколько угодно объяснять славу "Скелі" плохими солдатами, но эти методы, к которым люди привыкают и начинают воспринимать как норму и обычное дело, приводят к таким результатам. После этого разговоры о "бурятах" как-то плохо воспринимаются.
Деколи краще вивчити питання.. Я задав топікстартеру цієї теми -кочівнику питання Чи знає він що то був за побутовий конфлік з дружиною комбата? Бо згвалтування - також побутовий конфлікт , за який я можливо й вбив би... Тому питання до совкового парторга Тобі відомо що за конфлікт викликав цей випадок?
За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
Згодом ОК "Північ" підтвердило інформацію про розшук Лучанова та запевнило, що особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими.
Нагадаємо: Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля".
ЛАД писал(а):И до начала войны судоходство в проливе было совершенно свободным без всяких проблем. Об этом вы уже забыли?
це все було. тому зараз одне з головних завдань - розблокувати протоку, й повернути режим вільного судноплавства.
Штати не збираються відкривати протоку, не для того вони її блокували.
як воно в твоєму перевернутому світі - ми вже уявляємо. а в нашому світі протоку блокує Іран, намагаюись використати це як козир на перемовинах. щось за це отримає - але право контролювати прохід - ні, не отримає...