За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
Згодом ОК "Північ" підтвердило інформацію про розшук Лучанова та запевнило, що особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими.
Нагадаємо: Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля".
ЛАД писал(а):И до начала войны судоходство в проливе было совершенно свободным без всяких проблем. Об этом вы уже забыли?
це все було. тому зараз одне з головних завдань - розблокувати протоку, й повернути режим вільного судноплавства.
Штати не збираються відкривати протоку, не для того вони її блокували.
як воно в твоєму перевернутому світі - ми вже уявляємо. а в нашому світі протоку блокує Іран, намагаюись використати це як козир на перемовинах. щось за це отримає - але право контролювати прохід - ні, не отримає...
ЛАД писал(а):... И вы, как обычно, ошибаетесь. Если в РФ будет дуже погано, то как раз агрессивность может повыситься. Гитлер пришёл к власти в 33 не от хорошей жизни немцев.
добре, подивимось, як ви будете далі коментувати ми зараз на такому рівні відносин, що одній країні буде добре лише, якщо іншій буде погано. доки на Раші не стане погано, вони будуть загрозою для України...
на Раші зараз далеко не 33 рік. там свій пік розвитку вже пройшли, й їх зараз тиснуть. вони десь 43-44. плекаю надію бункер та ковер вже підготували
Я не подсудимый, а вы не прокурор. Следить ухилянт за мной будет. Следите лучше за собой и своими словами.
И кроме 43-44 в Германии был 19-й. И Версальский договор. В результате случился 33-й. а уже потом 45-й. Путин ещё далеко не Гитлер. И если бы было так, нам пришлось бы намного тяжелее. Вы вообще читаете, на что отвечаете?
але Раша на стадії років війни, тоді, коли пішов перелам. тому чекаємо на відповідне закінчення - ковер й десь прикопали...
ЛАД писал(а):Тут был разговор и кто-то доказывал, что у нас бандитизма после войны не будет.
й хто цікаво? зрозуміло, що проблеми будуть - все залежить від того, яку політику буде проводити держава. але це й близько буде не схоже, коли СВОлоді повернуться в тил - отам побачите, що таке бандитизм... й не лише...
ти знов канонічне про згорівший хлів та корову сусіда.. Себе послухай "Це нічого що у нас котики цивільних вбивають, зате у росіян ТАКЕ буде". Рідні вбитих миттєво утєшаться від цієї думки
й де ти бачиш, що я таке сказав? а за твої перекручення я не відповідаю
budivelnik писал(а):Я задав топікстартеру цієї теми -кочівнику питання Чи знає він що то був за побутовий конфлік з дружиною комбата? Бо згвалтування - також побутовий конфлікт , за який я можливо й вбив би..
тиждень не заходив а тут все без змін: представники незламників виправдовують вбивства цивільних, скоєні військовими ОЗУ
ще один проситься на відпочинок через зневагу до ЗСУ?..
Shaman писал(а):.............. але це й близько буде не схоже, коли СВОлоді повернуться в тил - отам побачите, що таке бандитизм... й не лише...
Ещё раз - меня это не интересует и я этого не побачу. Я там не живу и жить не буду. И наши орлы ничем не хуже и не лучше СВОлодь.
Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога для военнослужащего Евгения Гаркуши, которого подозревают в избиении коллег в Харьковской области.
Источник: ГБР, "Украинская правда"
Детали: Решение суда было вынесено на заседании 11 июля — мера пресечения в виде ареста до 7 сентября 2026 года без права освобождения под залог.
Накануне сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который на момент совершения преступлений проходил службу в полку "Скала". Ему инкриминируют избиение двух военнослужащих в Харьковской области.
По данным источника УП, речь идет о младшем сержанте Евгении Гаркуше, 1995 года рождения.
Первый случай произошел в мае 2025 года. По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти.
Второй эпизод произошёл в июне 2025 года в городе Барвинково. Подозреваемый напал на подполковника, который был старше его по воинскому званию.
Директор ГБР Алексей Сухачев заявлял, что до публикации в издании "Бабель" Бюро не получало информации о возможных фактах пыток в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" ни от военного командования, ни от других служб; были лишь жалобы потерпевших, по которым проводились расследования.
Shaman писал(а):---------------------------- ЛАД Тут был разговор и кто-то доказывал, что у нас бандитизма после войны не будет. ---------------------------- й хто цікаво? зрозуміло, що проблеми будуть - все залежить від того, яку політику буде проводити держава. але це й близько буде не схоже, коли СВОлоді повернуться в тил - отам побачите, що таке бандитизм... й не лише...
ти знов канонічне про згорівший хлів та корову сусіда.. Себе послухай "Це нічого що у нас котики цивільних вбивають, зате у росіян ТАКЕ буде". Рідні вбитих миттєво утєшаться від цієї думки
й де ти бачиш, що я таке сказав? а за твої перекручення я не відповідаю
А к чему тогда упоминание о СВОлодях? Так что никакое не перекручивание.
Там ще Ігор Луценко відзначився вв хітпараді зашкварів. На питання про вирішення проблеми мобілізації, сказав що є тільки два шляхи : або стріляти на ураження або "як в СССР". Шаман, Песікот скажіть який з цих двох варіантів більше відповідає до нашої "незламної боротьби за свободу та демократію". Слова Луценка нагадали про класичний анекдот "мы будем так отчаянно бороться за мир что камня на камне не останеться"
2014 год - украинцы пошли громить подразделение милиции МВД "Беркут" за то, что они избили студентов на Майдане. Беркут схватил протестующих, избил и заставил кричать "Слава Беркуту", после чего протестующих бросили в СИЗО. Издание Украинская правда публикует статью - "Слава "Беркуту"? – Слава кожній людині, яка ще не втратила совість!" 2026 год - переодетые в форму ТЦК боксеры нападают на прохожих во Львове, боксер титушка Роман Удут, который ни дня не служил в ЗСУ, с локтя бьет в затылок парня, который стоял на улице. Львовяне пошли громить титушек ТЦК, как украинцы громили Беркут и их титушек в 2014. Это же издание Украинская правда - "Участников протеста заставили кричать "Слава ТЦК"" и это по нашему мнению очень хорошо, они правильно сделали что извинились". УП с одобрением публикует видео похищенного титушками ТЦК военного ЗСУ, которого угрожая насилием над его матерью и сестрой, заставили просить прощение у ТЦК. Издание УП - для вас уготовлено специальное место в аду.