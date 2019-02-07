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Finance.ua: Какие страны
принимают беженцев из Украины

Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:45

Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины

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Инструкция и полезные контакты
С 24 февраля, с начала вторжения России в Украину, люди выезжают в соседние страны – Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию, Словакию и т.д. В этом материале Finance.ua собрал информацию, которая может пригодиться для переселенцев.

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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:45

на содержании которых находится ребенок с инвалидностью.

как это расшифровывается ? или доказывается ?
yama
 
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