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Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:45
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Инструкция и полезные контакты
С 24 февраля, с начала вторжения России в Украину, люди выезжают в соседние страны – Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию, Словакию и т.д. В этом материале Finance.ua собрал информацию, которая может пригодиться для переселенцев.
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:45
на содержании которых находится ребенок с инвалидностью.
как это расшифровывается ? или доказывается ?
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