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Finance.ua: Какие страны
принимают беженцев из Украины

Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:45

Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины

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Инструкция и полезные контакты
С 24 февраля, с начала вторжения России в Украину, люди выезжают в соседние страны – Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию, Словакию и т.д. В этом материале Finance.ua собрал информацию, которая может пригодиться для переселенцев.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:45

на содержании которых находится ребенок с инвалидностью.

как это расшифровывается ? или доказывается ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:47

Re: Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины

  yama написав:на содержании которых находится ребенок с инвалидностью.

как это расшифровывается ? или доказывается ?


Тоже интересует этот вопрос. Какие документы нужны, чтобы подтвердить факт инвалидности ребенка и выехать с ним отцу? И где их сейчас вообще реально взять, в Харькове никто и ничего не работает.
oxtetu
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:08

  yama написав:на содержании которых находится ребенок с инвалидностью.

как это расшифровывается ? или доказывается ?
справка мсэк, удостоверение инвалида.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:19

Re: Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины

  Яша написав:справка мсэк, удостоверение инвалида.


и то и то или что-то одно? в Харькове вряд ли реально сделать удостоверение, никто не работает. справка мсэк еще теоретически да, если поликлиника работает.
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 22:11

Інструкція евакуйованим, правила перебування в інших країнах

https://varta1.com.ua/news/instrukciya- ... 42484.html
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 01:16

Кто знает, если у мужа белый билет, его выпустят с ребёнком?
finuser500
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