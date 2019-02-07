Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:45
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С 24 февраля, с начала вторжения России в Украину, люди выезжают в соседние страны – Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию, Словакию и т.д. В этом материале Finance.ua собрал информацию, которая может пригодиться для переселенцев.
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Какие страны принимают беженцев из Украины
D2
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:45
на содержании которых находится ребенок с инвалидностью.
как это расшифровывается ? или доказывается ?
yama
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Додано: Чет 10 бер, 2022 14:47
yama написав:
на содержании которых находится ребенок с инвалидностью.
как это расшифровывается ? или доказывается ?
Тоже интересует этот вопрос. Какие документы нужны, чтобы подтвердить факт инвалидности ребенка и выехать с ним отцу? И где их сейчас вообще реально взять, в Харькове никто и ничего не работает.
oxtetu
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Додано: Чет 10 бер, 2022 15:08
yama написав:
на содержании которых находится ребенок с инвалидностью.
как это расшифровывается ? или доказывается ?
справка мсэк, удостоверение инвалида.
Яша
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Додано: Чет 10 бер, 2022 21:19
Яша написав:
справка мсэк, удостоверение инвалида.
и то и то или что-то одно? в Харькове вряд ли реально сделать удостоверение, никто не работает. справка мсэк еще теоретически да, если поликлиника работает.
oxtetu
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Додано: Чет 10 бер, 2022 22:11
Інструкція евакуйованим, правила перебування в інших країнах
https://varta1.com.ua/news/instrukciya- ... 42484.html
greenozon
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 01:16
Кто знает, если у мужа белый билет, его выпустят с ребёнком?
finuser500
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:51
Жена въехала в польшу, ей ничего на границе не дали по документам. А она соответственно не знала. Теперь с нее требуют в ужонде какие то документы о пересечении границы. Иначе не могут дать песель( код??). Что делать?
stulbaruslan
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:14
finuser500 написав:
Кто знает, если у мужа белый билет, его выпустят с ребёнком?
Да,если есть запись о снятии с военного учота
tarabanvv
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Додано: Суб 12 бер, 2022 13:59
Здравствуйте, а как с животными? Будет ли сложно найти жильё? Так не хочется их бросать( и без них не уеду(
alinaevk22
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