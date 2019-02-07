RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Какие страны
принимают беженцев из Украины

Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 17:58

Подскажите пожалуйста, могу ли ао айди карте поехать в Португалию? И без доверенности. (Мне17)
krikunovaveronika300
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:46

Вот что делать ученику 11 класса, куда можно поступить на бюджет?
nikitakhudyk2004
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:59

У нас двое детей с мужем общих и третью дочку мужа от первого брака бывшая жена уже вывезла. Как на границе тогда показать, что у мужа 3 детей? На третьего ребёнка документы иметь?
anna2022
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:39

  anna2022 написав:У нас двое детей с мужем общих и третью дочку мужа от первого брака бывшая жена уже вывезла. Как на границе тогда показать, что у мужа 3 детей? На третьего ребёнка документы иметь?

Дети должны быть в физическом наличии. Рябошапку "по документам" на детей - не выпустили )
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16058
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9293 раз.
Подякували: 4451 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:52

alinaevk22

Сложнее, но реально.
PUnder
 
Повідомлень: 1185
З нами з: 02.08.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:01

  tarabanvv написав:
  finuser500 написав:Кто знает, если у мужа белый билет, его выпустят с ребёнком?

Да,если есть запись о снятии с военного учота


Не выпустят. Для выезда нужно пройти новую медкомиссию и на ее основе получить разрешение от военкомата (или как там он по новому называется)
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 95
З нами з: 05.04.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:06

  krikunovaveronika300 написав:Подскажите пожалуйста, могу ли ао айди карте поехать в Португалию? И без доверенности. (Мне17)

Можете, но только по "земле" до конечного пункта без авиа. Доверенность интересует (в прошлом) только укрпограничников - сейчас выпускают.
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 95
З нами з: 05.04.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:39

D2 Какие страны принимают беженцев из Украины
Статья супер не полная. Принимают все страны ЕС + Швейцария + Ирландия. В каждой стране свои "моменты". Единственное, до сих пор окончательно нет правил в Нидерландах
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 95
З нами з: 05.04.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: TUR і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як отримати безкоштовну медичну допомогу під...
D2 » Чет 03 бер, 2022 00:51
2 586
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 бер, 2022 12:18
lansers
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины 1 ... 81, 82, 83
mustbe » Чет 07 лют, 2019 22:03
825 123073
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 лют, 2022 00:40
Прораб
Finance.ua: Работа в такси: доходы, риски и все, что...
D2 » Сер 23 лют, 2022 17:42
4 742
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 лют, 2022 15:03
alex7gk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.