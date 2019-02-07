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Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 12 бер, 2022 17:58
Подскажите пожалуйста, могу ли ао айди карте поехать в Португалию? И без доверенности. (Мне17)
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krikunovaveronika300
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Додано: Сер 16 бер, 2022 19:46
Вот что делать ученику 11 класса, куда можно поступить на бюджет?
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nikitakhudyk2004
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Додано: Чет 17 бер, 2022 16:59
У нас двое детей с мужем общих и третью дочку мужа от первого брака бывшая жена уже вывезла. Как на границе тогда показать, что у мужа 3 детей? На третьего ребёнка документы иметь?
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anna2022
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Додано: Чет 17 бер, 2022 23:39
anna2022 написав:
У нас двое детей с мужем общих и третью дочку мужа от первого брака бывшая жена уже вывезла. Как на границе тогда показать, что у мужа 3 детей? На третьего ребёнка документы иметь?
Дети должны быть в физическом наличии. Рябошапку "по документам" на детей - не выпустили )
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Додано: Чет 17 бер, 2022 23:52
alinaevk22
Сложнее, но реально.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:01
tarabanvv написав: finuser500 написав:
Кто знает, если у мужа белый билет, его выпустят с ребёнком?
Да,если есть запись о снятии с военного учота
Не выпустят. Для выезда нужно пройти новую медкомиссию и на ее основе получить разрешение от военкомата (или как там он по новому называется)
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:06
krikunovaveronika300 написав:
Подскажите пожалуйста, могу ли ао айди карте поехать в Португалию? И без доверенности. (Мне17)
Можете, но только по "земле" до конечного пункта без авиа. Доверенность интересует (в прошлом) только укрпограничников - сейчас выпускают.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:39
D2 Какие страны принимают беженцев из Украины
Статья супер не полная. Принимают все страны ЕС (Ирландия в.ч.) + Швейцария + Албания + Болгария. В каждой стране свои "моменты". Единственное, до сих пор окончательно нет правил в Нидерландах
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:02
krikunovaveronika300
С 16ти можно самостоятельно ездить. Без родителей. По ИД не подскажу. Мои малолетки выезжали, но у них есть загранпаспорта.
Вроде пишут по любым документам выпускают
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