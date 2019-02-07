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Finance.ua: Какие страны
принимают беженцев из Украины

Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 17:58

Подскажите пожалуйста, могу ли ао айди карте поехать в Португалию? И без доверенности. (Мне17)
krikunovaveronika300
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:46

Вот что делать ученику 11 класса, куда можно поступить на бюджет?
nikitakhudyk2004
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:59

У нас двое детей с мужем общих и третью дочку мужа от первого брака бывшая жена уже вывезла. Как на границе тогда показать, что у мужа 3 детей? На третьего ребёнка документы иметь?
anna2022
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:39

  anna2022 написав:У нас двое детей с мужем общих и третью дочку мужа от первого брака бывшая жена уже вывезла. Как на границе тогда показать, что у мужа 3 детей? На третьего ребёнка документы иметь?

Дети должны быть в физическом наличии. Рябошапку "по документам" на детей - не выпустили )
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:52

alinaevk22

Сложнее, но реально.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:01

  tarabanvv написав:
  finuser500 написав:Кто знает, если у мужа белый билет, его выпустят с ребёнком?

Да,если есть запись о снятии с военного учота


Не выпустят. Для выезда нужно пройти новую медкомиссию и на ее основе получить разрешение от военкомата (или как там он по новому называется)
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:06

  krikunovaveronika300 написав:Подскажите пожалуйста, могу ли ао айди карте поехать в Португалию? И без доверенности. (Мне17)

Можете, но только по "земле" до конечного пункта без авиа. Доверенность интересует (в прошлом) только укрпограничников - сейчас выпускают.
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:39

D2 Какие страны принимают беженцев из Украины
Статья супер не полная. Принимают все страны ЕС (Ирландия в.ч.) + Швейцария + Албания + Болгария. В каждой стране свои "моменты". Единственное, до сих пор окончательно нет правил в Нидерландах
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:02

krikunovaveronika300
С 16ти можно самостоятельно ездить. Без родителей. По ИД не подскажу. Мои малолетки выезжали, но у них есть загранпаспорта.
Вроде пишут по любым документам выпускают
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:04

Доброго дня! Якщо мій чьоловік і я усиновлювачів, має він право перетину кордону?
olgakulish7
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