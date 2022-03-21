Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины

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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 20 бер, 2022 13:33
Пускают ли за границу без загранпаспорта? Какие условия предоставляют? Типо жилья, продуктов и т.д.
Додано: Вів 22 бер, 2022 20:56
Нужна ли доверенность в 17 лет в Словакии? Или только паспорт проверяют
Додано: Пон 28 бер, 2022 00:40
Двое детей (несоверш.)+ третья беременность (24 нед.). Мы можем пытаться выехать всей семьёй на авто с мужем(белый военник)?
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