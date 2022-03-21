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Finance.ua: Какие страны
принимают беженцев из Украины

Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 13:33

Пускают ли за границу без загранпаспорта? Какие условия предоставляют? Типо жилья, продуктов и т.д.
fomenkon577
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 20:56

Нужна ли доверенность в 17 лет в Словакии? Или только паспорт проверяют
didkovskaaana775
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 00:40

Двое детей (несоверш.)+ третья беременность (24 нед.). Мы можем пытаться выехать всей семьёй на авто с мужем(белый военник)?
alenaeliseeva2008
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Модератори: Ірина_, Модератор

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