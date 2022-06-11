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Finance.ua: Какие страны
принимают беженцев из Украины

Finance.ua: Какие страны принимают беженцев из Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 13:33

Пускают ли за границу без загранпаспорта? Какие условия предоставляют? Типо жилья, продуктов и т.д.
fomenkon577
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 20:56

Нужна ли доверенность в 17 лет в Словакии? Или только паспорт проверяют
didkovskaaana775
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 00:40

Двое детей (несоверш.)+ третья беременность (24 нед.). Мы можем пытаться выехать всей семьёй на авто с мужем(белый военник)?
alenaeliseeva2008
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 16:57

Крім того, обмеження не стосуються осіб:
на утриманні яких є дитина з інвалідністю.


Кто знает подробности по этому пункту? Дадут ли мужу отсрочку от мобилизации, если есть ребенок с инвалидностью до 18 лет. След комиссия (лкк) в конце 2023, до нее дадут? Выезжать не планируем.

В интернете информация противоречивая, пишут про группы и подгруппы, хотя как обьяснили в поликлинике у детей до 18 лет сейчас нет групп. Просто отметка "ребенок с инвалидность" + причина. Если ли разница по какой причине инвалидность при мобилизации? Пенсия на мое имя, на имя матери.
kbyxap
 
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