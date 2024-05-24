andrijk777 написав:Тобто 24 роки в пуйла був бардак а тут раптом він вирішив "навести порядочок"
24 роки було забагато грошей і віра, що всі їх не вкрадуть. А тут виявилось, що грошей не безліміт.
andrijk777 написав:диктатора який після 20 років правління(і 10 років стагнації) раптом вирішив "навести порядок" і йому це вдалося
Пак Чон Хі, Лі Куа́н Ю
Ці люди відразу проводили реформи. Відразу змінювали країну. путін також побудував "систему" в 2000-2004 роках і все. Ця система діє до сьогодні. Зміна окремих людей значить дуже мало. А змінювати систему путін 100% не буде.
Дюрі-бачі написав:Москалі почали арештовувати майно компаній, які ще не вийшли з ринку, зокрема Юнікредіт банку. Можливо хоч так до цивілізованого світу дойде, що пора валити з ринку москалів?
Аваль і досі там.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) направить до австрійського Raiffeisen Bank International AG (RBI), який продовжує роботу у РФ, вимогу про прискорення процесу згортання бізнесу в Росії, пише Reuters із посиланням на заяву банку. https://forbes.ua/news/etsb-vimagatime- ... 2024-20638
andrijk777 Спочатку потрібно щоб в них закінчились запаси грошей (ознакою буде стрімкий політ курсу до неба, хоча б подвоєння щомісяця) тоді вже і добровольців йти в армію не буде і народ перестане мовчати буде...
Ми пам’ятаємо, що війна безпосередньо пов’язана з економікою і триває вона доти, доки витрати не перевищують потенційні вигоди. І ось із вигодами у росіян все гірше і гірше. Ну, а оскільки офіційна статистика агресора далека від реальності так само, як і російська влада, то ми дивимося на події, які показують реальну ситуацію в економіці.
Буде в РФ ще гірше і...що? Яким чином це "гірше" закінчить війну? Дуже погано в РФ ніколи не буде поки нафта коштує >40$ і цю нафту є кому купляти.
Пошуки чарівних паличок чи унікальних вундерваффе...ніколи не приводили до ПОЗИТИВНОГОкінцевого результату. З іншого боку Постійна робота, по вдосконаленню/покращенню своїх можливостей-і погіршення можливостей ворога - в якийсь момент приведуть до розуміння ворогом що в нього відсутні позитивні варіанти завершення війни.. Так навскидку 24-02-2022 - ворог мав хотелку загарбати 100% і до 01-05-2022 дійшовши до Києва- посадити на трон Медведчука 24-05-2022 - до Києва вже не йшли , погоджувались на те що Україна не в НАТО 24-05-2024 - погоджуються на мирні умови , при умові що їм залишать загарбані території...
Дюрі-бачі написав:andrijk777 Спочатку потрібно щоб в них закінчились запаси грошей (ознакою буде стрімкий політ курсу до неба, хоча б подвоєння щомісяця) тоді вже і добровольців йти в армію не буде і народ перестане мовчати буде...
По-моєму я дуже чітко написав: Стрімкого польоту курсу до неба(хоча б подвоєння щомісяця) не буде поки нафта коштує >40$ і цю нафту є кому купляти.
Це тому що: а) нафта забезпечує досить серйозну і стабільну валютну виручку. б) керують РФ все-таки не повні ідіоти (в економічній сфері так точно).