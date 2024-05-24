RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:11

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Тобто 24 роки в пуйла був бардак а тут раптом він вирішив "навести порядочок"

24 роки було забагато грошей і віра, що всі їх не вкрадуть. А тут виявилось, що грошей не безліміт.
  andrijk777 написав:диктатора який після 20 років правління(і 10 років стагнації) раптом вирішив "навести порядок" і йому це вдалося

Пак Чон Хі, Лі Куа́н Ю

Ці люди відразу проводили реформи. Відразу змінювали країну.
путін також побудував "систему" в 2000-2004 роках і все. Ця система діє до сьогодні.
Зміна окремих людей значить дуже мало. А змінювати систему путін 100% не буде.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5223
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 08:58

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Москалі почали арештовувати майно компаній, які ще не вийшли з ринку, зокрема Юнікредіт банку. Можливо хоч так до цивілізованого світу дойде, що пора валити з ринку москалів?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3152
З нами з: 29.07.22
Подякував: 561 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:05

  Дюрі-бачі написав:Москалі почали арештовувати майно компаній, які ще не вийшли з ринку, зокрема Юнікредіт банку. Можливо хоч так до цивілізованого світу дойде, що пора валити з ринку москалів?

Аваль і досі там.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) направить до австрійського Raiffeisen Bank International AG (RBI), який продовжує роботу у РФ, вимогу про прискорення процесу згортання бізнесу в Росії, пише Reuters із посиланням на заяву банку.
https://forbes.ua/news/etsb-vimagatime- ... 2024-20638
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12022
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:02

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Що відбувається з економікою Росії на тлі війни
Ми пам’ятаємо, що війна безпосередньо пов’язана з економікою і триває вона доти, доки витрати не перевищують потенційні вигоди. І ось із вигодами у росіян все гірше і гірше.

Ну, а оскільки офіційна статистика агресора далека від реальності так само, як і російська влада, то ми дивимося на події, які показують реальну ситуацію в економіці.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6098
З нами з: 29.09.19
Подякував: 588 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:54

  Shaman написав:Що відбувається з економікою Росії на тлі війни
Ми пам’ятаємо, що війна безпосередньо пов’язана з економікою і триває вона доти, доки витрати не перевищують потенційні вигоди. І ось із вигодами у росіян все гірше і гірше.

Ну, а оскільки офіційна статистика агресора далека від реальності так само, як і російська влада, то ми дивимося на події, які показують реальну ситуацію в економіці.

Буде в РФ ще гірше і...що? Яким чином це "гірше" закінчить війну?
Дуже погано в РФ ніколи не буде поки нафта коштує >40$ і цю нафту є кому купляти.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5223
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:07

andrijk777 Спочатку потрібно щоб в них закінчились запаси грошей (ознакою буде стрімкий політ курсу до неба, хоча б подвоєння щомісяця) тоді вже і добровольців йти в армію не буде і народ перестане мовчати буде...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3152
З нами з: 29.07.22
Подякував: 561 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:12

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:Що відбувається з економікою Росії на тлі війни
Ми пам’ятаємо, що війна безпосередньо пов’язана з економікою і триває вона доти, доки витрати не перевищують потенційні вигоди. І ось із вигодами у росіян все гірше і гірше.
Ну, а оскільки офіційна статистика агресора далека від реальності так само, як і російська влада, то ми дивимося на події, які показують реальну ситуацію в економіці.
Буде в РФ ще гірше і...що? Яким чином це "гірше" закінчить війну?
Дуже погано в РФ ніколи не буде поки нафта коштує >40$ і цю нафту є кому купляти.
Пошуки чарівних паличок чи унікальних вундерваффе...ніколи не приводили до ПОЗИТИВНОГОкінцевого результату.
З іншого боку
Постійна робота, по вдосконаленню/покращенню своїх можливостей-і погіршення можливостей ворога - в якийсь момент приведуть до розуміння ворогом що в нього відсутні позитивні варіанти завершення війни..
Так навскидку
24-02-2022 - ворог мав хотелку загарбати 100% і до 01-05-2022 дійшовши до Києва- посадити на трон Медведчука
24-05-2022 - до Києва вже не йшли , погоджувались на те що Україна не в НАТО
24-05-2024 - погоджуються на мирні умови , при умові що їм залишать загарбані території...

Тільки я бачу зміну позицій ворога?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27587
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:55

  Дюрі-бачі написав:andrijk777 Спочатку потрібно щоб в них закінчились запаси грошей (ознакою буде стрімкий політ курсу до неба, хоча б подвоєння щомісяця) тоді вже і добровольців йти в армію не буде і народ перестане мовчати буде...

По-моєму я дуже чітко написав:
Стрімкого польоту курсу до неба(хоча б подвоєння щомісяця) не буде поки нафта коштує >40$ і цю нафту є кому купляти.

Це тому що:
а) нафта забезпечує досить серйозну і стабільну валютну виручку.
б) керують РФ все-таки не повні ідіоти (в економічній сфері так точно).
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5223
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:21

  budivelnik написав:24-05-2022 - до Києва вже не йшли , погоджувались на те що Україна не в НАТО
24-05-2024 - погоджуються на мирні умови , при умові що їм залишать загарбані території...

Все вірно. За 2 роки апетити хуйла сильно збільшились.
Дуже боюсь що 24-05-2026 він погодиться на пів України, не менше.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5223
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:27

а де є заяви москалоти про хоч якісь перемиря? є щоденне монотонне просування вперед, їм по шарабану скільки орди загине, їм важливо все знищити

якщо ви про Стамбульскі переговори в 22 році, зелених зрадників - їх давно треба сажати в тюрму за державну зраду
greenozon
 
Повідомлень: 16261
З нами з: 01.06.14
Подякував: 435 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 67686970
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вплив світової економіки на Україну 1 ... 13, 14, 15
RTC12 » Сер 01 вер, 2021 15:40
145 185528
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 20:42
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (475)
24.05.2024 18:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.