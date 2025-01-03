А нал в банках безлимитно по 106 продают, вот дураки то.
106/42 = 2.52. Напомню, что до 2014 года курс был 4, а до 2022 - 2.7. Це перемога, чи ни?
Что вот так прямо взял лям с 60тысячвми дерева, пошёл в банк и купил каклету ненавистных для партии синих? С хера у них новые культовые авто(Прадо250,Лексус 550,300йКрузак и Лексус500/600 - то на что они дрюкают свой вялый начиная от Итурупа и до Калининграда) тогда стоят в пересчёте на зелень по 106 вдвое почти дороже чем у нас? примеров на дроме и авто.ру полно Вон шапочный знакомый Секвою в этом году купил за 16млн, по курсу мая почти 200куе, не топовую, при том что у нас она 130 от силы была и то поначалу, пока наварить на них хотели 20%(в штатах без возврата ндс она 65-70)ю а сейчас 110-115 стоят они(не версия Кэптейн или Платинум) За цену китайцев думаю тоже все в курсе. Три цены по оф.курсу от Пекина. Даже электрички. Или по 106 они сливают те доллары, что турки даже с египтянами отказыватся брать, типа фальшивок в НЕ синих тьма?
Что вот так прямо взял лям с 60тысячвми дерева, пошёл в банк и купил каклету ненавистных для партии синих?
Врать не буду, не знаю. НО, никто такие суммы ТАМ не покупает, ибо незачем. Это у нас квартиру покупаешь, тащи пачку синих, а там всех на деревянных. И ваш знакомый покупал за миллионы деревянных, а не тысячи синих. Но я думаю если нужно, то можно и такую сумму купить, иначе бы сразу поднялся крупный шухер "валюта закончилась".
Ну и касательно машин, ваш шапочный знакомый видимо недавно из психушки вышел, либо очень богатый и деньги не считает. Культовые авто все же под санкциями (САНКЦИИ РАБОТАЮТ1!1!) и проблемы с поставками. Обычные люди берут народную гранту/весту, либо гонят с Японии, а средний класс на китайцах сидит. Но и на них цены высокие, а почему? Потому что машин меньше, чем людей, которые их могут купить.
А откуда вы знаете про «гонят с Японии»? Вы со Владика или Хабары пишите? Да и правый руль запрещён на новую регистрацию Китайский Лайнос - гибрид Чери или ФАВУ за 30000уе - при гарантии максимум 100ккм - это конечно народное авто на безгоршковых просторах нечерноземья Гранта сколько стоит? Внутри она 90х годов или уже 2000х(тот же лайнос но с забитыми православным молотком шурупами)???
барабашов банки продають на рахунок, з якого можна лише поміняти назад на дерев'яні і є комісія за збереження валюти на рахунку, крім Юаня. Але готівка в обмінниках є, її валютні туристи тягнуть, зокрема, з Казахстану і там десь +5-7% до офіційного курсу
А нал в банках безлимитно по 106 продают, вот дураки то.
106/42 = 2.52. Напомню, что до 2014 года курс был 4, а до 2022 - 2.7. Це перемога, чи ни?
На парканах багато чого написано( У мене в Феодосії родичі, валюту не продають з літа 22-го, працюють тільки на вхід, тому можна світити що хочеш, все одно система ніпель. Потапенко каже, що якщо є добрі знайомі в банках, то в моцкві навіть 5 000 доларів за раз купити, суму більше ніяк не вийде намутити. Згодний з Будановим, якщо ми витримаємо, то сєпари самі будуть вимушені зупинятися, бо їх економіка посиплеться капітально в 25-му.
Схоже, перекриття росії газового експорту до Європи це ще один крутий Game Changer з нашого боку. Нині тривають переговори. Неформальні. Скоріше їх можна назвати "консультаціями". Але йдуть. росія ж о%уіла вкрай. Її вимоги адекватними не вважає ніхто. Але вона наполягає та піднімає ставки. То "орєшніком" вдарить, то корейців на м'ясорубку привезе, то до урядового контракту Києва дотягнеться, то загрожує ядерними ударами.
Але Україна за останній рік-два вже теж навчилася піднімати ставки.
Попередня Game Changer була Курська область. Сьогодні таким ченджером виступає припинення трнанзиту російського газу до Європи. Що призводить до остаточної втрати росією свого основного преміального ринку і впливу на європейських політиків.
Трохи статистики
У 1992-1994 роках через Україну проходило від 122,9 до 128,9 млрд. кубометрів російського газу. 1995 рік - 137,7 млрд кубометрів, 1996-й – 139,9 млрд кубів, 1997-й – 133,2 млрд кубів, 1998-й – 141,1 млрд кубів, 1999-й – 133,3 млрд. кубів.
У 2000-2003 роках обсяги транзиту знизилися до 120-129 млрд. кубометрів. У 2004 році - 137,1 млрд. 2005-го – 136,4 млрд кубів, 2006-го – 128,5 млрд кубів, 2007-го – 115,2 млрд, 2008-го – 119,6 млрд. 2009-й – 95,8 млрд кубометрів, 2010-й – 98,6 млрд кубів, 2011-й – 104,2 млрд кубів, 2012-й – 84,3 млрд кубів, 2013-й – 86,1 млрд кубів, 2014-й – 62,2 млрд кубів, 2015-й – 67,1 млрд кубів, 2016-й – 82,2 млрд кубів, 2017-й – 93,5 млрд кубів, 2018-й – 86,8 млрд кубів, 2019-й – 89,6 млрд. 2020 – 55.8 млрд м³ 2021 - 41,6 млрд. 2022 - 20,4 млрд 2023 – 14,65 млрд куб. м3 2024 – 15,4 млрд куб. м
Як змінилася частка росії на європейському ринку газу у 2021 році росія була найбільшим експортером нафти та природного газу до Європейського Союзу, забезпечуючи 40% газу, що споживається в ЄС. 2009: 25% від загального попиту на газ у регіоні 2021: 45% від загального імпорту природного газу до Європейського Союзу 2022: 24% від загального імпорту природного газу до Європейського Союзу 2023: 15% від загального імпорту природного газу до Європейського Союзу 2024 (другий квартал): 18% вартості імпорту природного газу до Європейського Союзу з країн, що не входять до ЄС
У 2025 році частка буде прагнути до нуля. Що означає експорт газу для російського бюджету? Інформації небагато, але у 2015-2019 роках, коли обсяги транзиту були значними, доходи від експорту газу до Європи (включно з Україною) становили до 5-10% бюджету росії. Не так як нафтові доходи (30% надходжень до бюджету приносили вони). Але все ж таки. Зі втратою більшої частини газового експорту до Європи росія не тільки втрачає доходи та наповнення бюджету.
Основна втрата росії це: - Неможливість впливати на політику Європи через газ - Неможливість укладати довгострокові контракти з європейськими країнами за пільговими цінами в обмін на лояльність - Неможливість розувати хабарі європейським політикам через СП, які займаються імпортом російського газу (РосУкрЕнерго не випадкова прокладка була, через неї мільярди доларів осідали в кишенях українських політиків, які 2025 року рватимуться до влади)
Отже, закриття експорту до Європи це крутий Game Changer та посилення переговорної позиції України та наших партнерів.
А нал в банках безлимитно по 106 продают, вот дураки то.
106/42 = 2.52. Напомню, что до 2014 года курс был 4, а до 2022 - 2.7. Це перемога, чи ни?
На парканах багато чого написано( У мене в Феодосії родичі, валюту не продають з літа 22-го, працюють тільки на вхід, тому можна світити що хочеш, все одно система ніпель. Потапенко каже, що якщо є добрі знайомі в банках, то в моцкві навіть 5 000 доларів за раз купити, суму більше ніяк не вийде намутити. Згодний з Будановим, якщо ми витримаємо, то сєпари самі будуть вимушені зупинятися, бо їх економіка посиплеться капітально в 25-му.
В начале 90-х своими глазами видел постоянно как привозили в обменки(разные) коробки из под Тринитрона полнуюю дерева ,не мелкими купюрами и уходило это в Китай баксами